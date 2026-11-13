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    El País Ovación Fútbol

    Así está la Tabla Anual, Clausura y Descenso de la Liga AUF Uruguaya tras el empate de Cerro Largo con Progreso

    El conjunto Arachán logró igualarlo en el final del encuentro en el Ubilla de Melo y quedó muy cerca de salvarse del descenso a la Segunda División Profesional.

    El País
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    12/11/2026, 22:10
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    Jugadores de Cerro Largo festejan.
    Jugadores de Cerro Largo festejan.
    Foto: @CerroLargoFc.

    Comenzó a disputarse la fecha 14 del Torneo Clausura y Cerro Largo sumó un punto en el final del encuentro: igualó 2-2 ante Progreso, equipo que la fecha pasada perdió la categoría, y quedó muy cerca de poder evitar el descenso a la Segunda División Profesional.

    Cerro Largo 2-2 Progreso por el Clausura: el Arachán rescató un punto que lo deja muy cerca de la salvación

    Al elenco que dirige técnicamente Bruno Silva le alcanzaba con vencer al Gaucho del Pantanoso para poder olvidarse por completo sobre la posibilidad de bajar a la B en esta temporada. Y había arrancado muy bien en el Ubilla de Melo, debido a que en el minuto 29 se puso arriba en el tanteador por medio de un golazo de Elías de León.

    Sin embargo, la historia cambió por complemento en el segundo tiempo. Tabaré Silva dio en la tecla con los cambios para refrescar al equipo, darle mayor vocación ofensiva y Progreso —que viene realizando un gran Torneo Clausura con 22 puntos— logró remontar el resultado.

    Primero fue el recién ingresado Matteo Copelotti, quien sacó rédito a una floja marca de Lucas Correa para definir muy bien ante la salida del paraguayo Pedro González. En tanto que el gol del triunfo lo convirtió Agustín Ocampo desde el punto penal.

    Parecía que el gol no llegaba por ningún lado, hasta que mandaron una pelota al área, Renzo Bacchia salió mal y Elías de León volvió a marcar para el 2-2 final.

    Ya bajaron Danubio y el Gaucho del Pantanoso. El equipo Arachán cuenta con 87 puntos en la Tabla del Descenso, mientras que los últimos dos equipos que pelean por no ser el tercero en descender, Wanderers y Cerro, a la Segunda División Profesional poseen 82 unidades cuando todavía les quedan dos partidos por jugar.

    Así continúa la fecha 14 del Torneo Clausura

    Viernes 13 de noviembre:

    Montevideo City Torque vs. Racing
    Hora: 17:00
    Estadio: Estadio Franzini
    Árbitro: Gustavo Tejera
    Asistentes: Agustín Berisso y Pablo Álvez
    Cuarto: Ruben Umpiérrez
    VAR: Andrés Cunha y Héctor Bergalo

    Sábado 14 de noviembre:

    Central Español vs. Boston River
    Hora: 10:00
    Estadio: Parque Palermo
    Árbitro: Andrés Matonte
    Asistentes: Horacio Ferreiro y Daiana Fernández
    Cuarto: Juan Cianni
    VAR: Leodán González, Yimmy Álvarez

    Deportivo Maldonado vs. Cerro
    Hora: 16:30
    Estadio: Estadio Domingo Burgueño
    Árbitro: Hernán Heras
    Asistentes: Hector Bergaló y Heber Godoy
    Cuarto: Pablo Silveira
    VAR: Jonathan Fuentes y Santiago Fernández

    Nacional vs. Albion
    Hora: 20:00
    Estadio: Gran Parque Central
    Árbitro: Esteban Guerra
    Asistentes: Nicolás Tarán y Nicolás Piaggio
    Cuarto: Jonathan de León
    VAR: Christian Ferreyra y Javier Irazoqui

    Domingo 15 de noviembre:

    Danubio vs. Liverpool
    Hora: 16:30
    Estadio: Estadio Mincheff de Lazaroff
    Árbitro: Javier Feres
    Asistentes: Martín Soppi y Marcos Rosamen
    Cuarto: Anahí Fernández
    VAR: Diego Dunajec y Daniel Rodríguez

    Defensor Sporting vs. Peñarol
    Hora: 20:00
    Estadio: Estadio Franzini
    Árbitro: Javier Burgos
    Asistentes: Carlos Barreiro y Juan Álvarez
    Cuarto: Federico Arman
    VAR: Antonio García y Richard Trinidad

    Lunes 16 de noviembre:

    Wanderers vs. Juventud
    Hora: 20:00
    Estadio: Parque Viera
    Árbitro: Esteban Ostojich
    Asistentes: Andrés Nievas y Matías Rodríguez
    Cuarto: Marcelo García
    VAR: Daniel Fedorczuk y Marcelo Alonso

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