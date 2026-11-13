Así está la Tabla Anual, Clausura y Descenso de la Liga AUF Uruguaya tras el empate de Cerro Largo con Progreso

Comenzó a disputarse la fecha 14 del Torneo Clausura y Cerro Largo sumó un punto en el final del encuentro: igualó 2-2 ante Progreso, equipo que la fecha pasada perdió la categoría, y quedó muy cerca de poder evitar el descenso a la Segunda División Profesional.

Al elenco que dirige técnicamente Bruno Silva le alcanzaba con vencer al Gaucho del Pantanoso para poder olvidarse por completo sobre la posibilidad de bajar a la B en esta temporada. Y había arrancado muy bien en el Ubilla de Melo, debido a que en el minuto 29 se puso arriba en el tanteador por medio de un golazo de Elías de León.

Sin embargo, la historia cambió por complemento en el segundo tiempo. Tabaré Silva dio en la tecla con los cambios para refrescar al equipo, darle mayor vocación ofensiva y Progreso —que viene realizando un gran Torneo Clausura con 22 puntos— logró remontar el resultado.

Primero fue el recién ingresado Matteo Copelotti, quien sacó rédito a una floja marca de Lucas Correa para definir muy bien ante la salida del paraguayo Pedro González. En tanto que el gol del triunfo lo convirtió Agustín Ocampo desde el punto penal.

Parecía que el gol no llegaba por ningún lado, hasta que mandaron una pelota al área, Renzo Bacchia salió mal y Elías de León volvió a marcar para el 2-2 final.

Ya bajaron Danubio y el Gaucho del Pantanoso. El equipo Arachán cuenta con 87 puntos en la Tabla del Descenso, mientras que los últimos dos equipos que pelean por no ser el tercero en descender, Wanderers y Cerro, a la Segunda División Profesional poseen 82 unidades cuando todavía les quedan dos partidos por jugar.

Así continúa la fecha 14 del Torneo Clausura

Viernes 13 de noviembre:

Montevideo City Torque vs. Racing

Hora: 17:00

Estadio: Estadio Franzini

Árbitro: Gustavo Tejera

Asistentes: Agustín Berisso y Pablo Álvez

Cuarto: Ruben Umpiérrez

VAR: Andrés Cunha y Héctor Bergalo

Sábado 14 de noviembre:

Central Español vs. Boston River

Hora: 10:00

Estadio: Parque Palermo

Árbitro: Andrés Matonte

Asistentes: Horacio Ferreiro y Daiana Fernández

Cuarto: Juan Cianni

VAR: Leodán González, Yimmy Álvarez

Deportivo Maldonado vs. Cerro

Hora: 16:30

Estadio: Estadio Domingo Burgueño

Árbitro: Hernán Heras

Asistentes: Hector Bergaló y Heber Godoy

Cuarto: Pablo Silveira

VAR: Jonathan Fuentes y Santiago Fernández

Nacional vs. Albion

Hora: 20:00

Estadio: Gran Parque Central

Árbitro: Esteban Guerra

Asistentes: Nicolás Tarán y Nicolás Piaggio

Cuarto: Jonathan de León

VAR: Christian Ferreyra y Javier Irazoqui

Domingo 15 de noviembre:

Danubio vs. Liverpool

Hora: 16:30

Estadio: Estadio Mincheff de Lazaroff

Árbitro: Javier Feres

Asistentes: Martín Soppi y Marcos Rosamen

Cuarto: Anahí Fernández

VAR: Diego Dunajec y Daniel Rodríguez

Defensor Sporting vs. Peñarol

Hora: 20:00

Estadio: Estadio Franzini

Árbitro: Javier Burgos

Asistentes: Carlos Barreiro y Juan Álvarez

Cuarto: Federico Arman

VAR: Antonio García y Richard Trinidad

Lunes 16 de noviembre:

Wanderers vs. Juventud

Hora: 20:00

Estadio: Parque Viera

Árbitro: Esteban Ostojich

Asistentes: Andrés Nievas y Matías Rodríguez

Cuarto: Marcelo García

VAR: Daniel Fedorczuk y Marcelo Alonso