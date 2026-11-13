Así está la Tabla Anual, Clausura y Descenso de la Liga AUF Uruguaya tras el empate de Cerro Largo con Progreso
El conjunto Arachán logró igualarlo en el final del encuentro en el Ubilla de Melo y quedó muy cerca de salvarse del descenso a la Segunda División Profesional.
Comenzó a disputarse la fecha 14 del Torneo Clausura y Cerro Largo sumó un punto en el final del encuentro: igualó 2-2 ante Progreso, equipo que la fecha pasada perdió la categoría, y quedó muy cerca de poder evitar el descenso a la Segunda División Profesional.
Al elenco que dirige técnicamente Bruno Silva le alcanzaba con vencer al Gaucho del Pantanoso para poder olvidarse por completo sobre la posibilidad de bajar a la B en esta temporada. Y había arrancado muy bien en el Ubilla de Melo, debido a que en el minuto 29 se puso arriba en el tanteador por medio de un golazo de Elías de León.
Sin embargo, la historia cambió por complemento en el segundo tiempo. Tabaré Silva dio en la tecla con los cambios para refrescar al equipo, darle mayor vocación ofensiva y Progreso —que viene realizando un gran Torneo Clausura con 22 puntos— logró remontar el resultado.
Primero fue el recién ingresado Matteo Copelotti, quien sacó rédito a una floja marca de Lucas Correa para definir muy bien ante la salida del paraguayo Pedro González. En tanto que el gol del triunfo lo convirtió Agustín Ocampo desde el punto penal.
Parecía que el gol no llegaba por ningún lado, hasta que mandaron una pelota al área, Renzo Bacchia salió mal y Elías de León volvió a marcar para el 2-2 final.
Ya bajaron Danubio y el Gaucho del Pantanoso. El equipo Arachán cuenta con 87 puntos en la Tabla del Descenso, mientras que los últimos dos equipos que pelean por no ser el tercero en descender, Wanderers y Cerro, a la Segunda División Profesional poseen 82 unidades cuando todavía les quedan dos partidos por jugar.
Así continúa la fecha 14 del Torneo Clausura
Viernes 13 de noviembre:
Montevideo City Torque vs. Racing
Hora: 17:00
Estadio: Estadio Franzini
Árbitro: Gustavo Tejera
Asistentes: Agustín Berisso y Pablo Álvez
Cuarto: Ruben Umpiérrez
VAR: Andrés Cunha y Héctor Bergalo
Sábado 14 de noviembre:
Central Español vs. Boston River
Hora: 10:00
Estadio: Parque Palermo
Árbitro: Andrés Matonte
Asistentes: Horacio Ferreiro y Daiana Fernández
Cuarto: Juan Cianni
VAR: Leodán González, Yimmy Álvarez
Deportivo Maldonado vs. Cerro
Hora: 16:30
Estadio: Estadio Domingo Burgueño
Árbitro: Hernán Heras
Asistentes: Hector Bergaló y Heber Godoy
Cuarto: Pablo Silveira
VAR: Jonathan Fuentes y Santiago Fernández
Nacional vs. Albion
Hora: 20:00
Estadio: Gran Parque Central
Árbitro: Esteban Guerra
Asistentes: Nicolás Tarán y Nicolás Piaggio
Cuarto: Jonathan de León
VAR: Christian Ferreyra y Javier Irazoqui
Domingo 15 de noviembre:
Danubio vs. Liverpool
Hora: 16:30
Estadio: Estadio Mincheff de Lazaroff
Árbitro: Javier Feres
Asistentes: Martín Soppi y Marcos Rosamen
Cuarto: Anahí Fernández
VAR: Diego Dunajec y Daniel Rodríguez
Defensor Sporting vs. Peñarol
Hora: 20:00
Estadio: Estadio Franzini
Árbitro: Javier Burgos
Asistentes: Carlos Barreiro y Juan Álvarez
Cuarto: Federico Arman
VAR: Antonio García y Richard Trinidad
Lunes 16 de noviembre:
Wanderers vs. Juventud
Hora: 20:00
Estadio: Parque Viera
Árbitro: Esteban Ostojich
Asistentes: Andrés Nievas y Matías Rodríguez
Cuarto: Marcelo García
VAR: Daniel Fedorczuk y Marcelo Alonso
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