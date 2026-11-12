Cerro Largo 1-0 Progreso en vivo por Torneo Clausura: golazo de Elías de León para el Arachán

Cerro Largo recibe a Progreso en el Ubilla de Melo, desde la hora 20:00, por la fecha 14 del Torneo Clausura. El conjunto que conduce técnicamente Bruno Silva necesita sumar los tres puntos para olvidarse por completo del tema del descenso a la Segunda División Profesional.

El Arachán tiene 86 puntos en la Tabla del Descenso, mientras que los últimos dos equipos que pelean por no ser el tercero en perder la categoría, Wanderers y Cerro, poseen 82 unidades. Es por esto que de ganar ante el Gaucho del Pantanoso, que en la fecha pasado perdió la categoría, se asegurará la permanencia.

Primer tiempo

En el minuto 19 se dio la primera situación de peligro en el Ubilla de Melo. Tras un centro por banda izquierda, Alexis Segovia aparecía solo por el medio del área, pero no definió de la mejor forma y la pelota se fue por encima del travesaño del guardameta Renzo Bacchia.

Cerro Largo 0-0 Progreso

Hora: 20:00.

Estadio: Ubilla de Melo.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

Árbitro: Santiago Motta.

Asistentes: Sebastián Schroeder y Agustín de Armas.

Cuarto: Federico Modernell.

VAR: Diego Rivero y Eduardo Varela.

Cerro Largo: Pedro González; Alexis Piegas, Lucas Correa, Martín Gianoli, Santiago Franca; Alexander Hernández, Mario García, Santiago Marcel, Brian Lozano; Alexis Segovia, Elías de León. DT: Bruno Silva.

Progreso: Renzo Bacchia; Mauro Martin, Juan Pablo Oliva, Hernán Carroso, Gastón Silva; Agustín Pinheiro, Ramiro Cristóbal; Emiliano Álvarez, Agustín Ocampo, Facundo de León; Lucas Viana. DT: Tabaré Silva.