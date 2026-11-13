City Torque vs. Racing en vivo por el Clausura: el Ciudadano va por un triunfo para seguir en la pelea

Montevideo City Torque y Racing se enfrentan este viernes (16:30 por DSports, Disney+, AntelTV, Flow, cables) en el estadio Luis Franzini, por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya. El Ciudadano afronta un partido clave en su aspiración de pelear por el título, mientras que la Escuelita buscará sumar para mejorar su posición en la Tabla Anual y llegar de la mejor manera a la definición de la temporada.

El equipo de Marcelo Méndez llega como escolta del Clausura, con 28 puntos, dos menos que Liverpool, que lidera con 30 y jugará el domingo frente a Danubio. Por eso, una victoria le permitirá a Torque superar transitoriamente al negriazul y trasladarle la presión. El margen de error es escaso: después de este encuentro quedará solamente una fecha para el cierre del torneo.

Además, los ciudadanos tienen otro objetivo importante en la Tabla Anual. Suman 63 unidades y comparten el segundo lugar con Deportivo Maldonado, a dos de Peñarol, que tiene 65. Un triunfo les permitiría alcanzar transitoriamente la cima y esperar por lo que hagan sus rivales directos durante el fin de semana.

Del otro lado estará Racing, que suma 19 puntos en el Clausura y ocupa el séptimo puesto. El equipo de Cristian Chambian ya no tiene posibilidades matemáticas de repetir el título del Apertura, que ganó en la primera parte de la temporada, pero buscará seguir escalando en la Anual: está quinto, con 60 unidades, y pretende afirmarse en la pelea por los puestos de clasificación a la Copa Libertadores. Además, tiene asegurada su presencia en la definición del Campeonato Uruguayo por haberse consagrado en el Apertura.

En cuanto al momento de los equipos, City Torque viene de vencer 2-1 a Boston River como visitante y anteriormente había derrotado 3-1 a Cerro. En sus últimos cinco encuentros por el Clausura cosechó tres triunfos y dos derrotas. Racing, por su parte, llega después de superar 3-1 a Cerro Largo y acumula tres partidos sin perder: antes había empatado 3-3 con Defensor Sporting y goleado 3-0 a Wanderers.

Montevideo City Torque vs. Racing: alineaciones probables

Día: viernes 13 de noviembre.

Hora: 16:30.

Torneo: Clausura, fecha 4

TV: DSports, Disney+, AntelTV, Flow, cables

Estadio: Luis Franzini.

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Gary Kagelmacher, Kevin Silva, Facundo Silvera; Gonzalo Montes, Pablo Siles, Diogo Guzmán; Esteban Obregón, Salomón Rodríguez, Luka Andrade.

DT: Marcelo Méndez.

Racing: Federico Varese; Facundo González, Guillermo Cotugno, Felipe Álvarez, Martín Ferreira, Yury Oyarzo; Álex Vázquez, Juan Bosca, Agustín de la Cuesta; Sebastián Da Silva y Tomás Habib.

DT: Cristian Chambian.

Árbitro: Gustavo Tejera

Asistentes: Agustín Berisso y Pablo Álvez

Cuarto: Ruben Umpiérrez

VAR: Andrés Cunha y Héctor Bergalo