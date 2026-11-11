Guerra y Burgos para Nacional y Peñarol; Feres al partido decisivo: los árbitros para la fecha 14 del Clausura

El Torneo Clausura llegó a su penúltima fecha. Después del receso por la visita del Papa León XIV a Uruguay, la Liga AUF Uruguaya se reanuda con la fecha 14 que va desde este jueves al próximo lunes y ya tiene a los equipos arbitrales confirmados. Esteban Guerra arbitrará a Nacional, a Javier Burgos le tocó el partido de Peñarol y Javier Feres será el árbitro principal del encuentro entre Liverpool y Danubio que podría darle el campeonato a los negriazules.

La fecha tendrá varios partidos no solo atractivos si no decisivos. Comenzará con el duelo entre Cerro Largo, que se sigue jugando la permanencia, recibiendo este jueves a Progreso, ya descendido, en el Ubilla de Melo. El viernes también habrá un solo encuentro y podrá definir si hay campeón o no este fin de semana.

Montevideo City Torque recibirá a Racing en el estadio Luis Franzini con arbitraje de Gustavo Tejera y la obligación de ganar para estirar al menos un fin de semana más la definición del torneo. Está a tres puntos de Liverpool y si el Ciudadano pierde, al negriazul le bastará con un empate ante Danubio para ser campeón. En caso de que haya empate, los de Belvedere se consagrarían con una victoria el domingo en Jardines. Javier Feres será el árbitro de ese partido.

¿Qué árbitros harán los partidos de los grandes? Nacional será el primero en salir a escena y cerrará la jornada del sábado recibiendo a Albion en el Gran Parque Central. Esteban Guerra será el árbitro principal y en el VAR estarán Christian Ferreyra y Javier Irazoqui.

Peñarol tendrá una visita de riesgo para defender la cima de la tabla Anual. El Carbonero, que lidera en la acumulada con dos de ventaja sobre City Torque y Deportivo Maldonado, jugará desde las 20:00 del domingo en el Franzini ante Defensor Sporting. Javier Burgos será el árbitro principal y en el VAR estarán Antonio García y Richard Trinidad.

Esteban Guerra arbitrando el partido entre Potencia y Nacional por la Copa AUF Uruguay 2023. Foto: Estefanía Leal.

Los árbitros para la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya

Jueves 12 de noviembre:

Cerro Largo vs. Progreso

Hora: 20:00

Estadio: Estadio Ubilla

Árbitro: Santiago Motta

Asistentes: Sebastián Schroeder y Agustín de Armas

Cuarto: Federico Modernell

VAR: Diego Rivero y Eduardo Varela

Viernes 13 de noviembre:

Montevideo City Torque vs. Racing

Hora: 17:00

Estadio: Estadio Franzini

Árbitro: Gustavo Tejera

Asistentes: Agustín Berisso y Pablo Álvez

Cuarto: Ruben Umpiérrez

VAR: Andrés Cunha y Héctor Bergalo

Sábado 14 de noviembre:

Central Español vs. Boston River

Hora: 10:00

Estadio: Parque Palermo

Árbitro: Andrés Matonte

Asistentes: Horacio Ferreiro y Daiana Fernández

Cuarto: Juan Cianni

VAR: Leodán González, Yimmy Álvarez

Deportivo Maldonado vs. Cerro

Hora: 16:30

Estadio: Estadio Domingo Burgueño

Árbitro: Hernán Heras

Asistentes: Hector Bergaló y Heber Godoy

Cuarto: Pablo Silveira

VAR: Jonathan Fuentes y Santiago Fernández

Nacional vs. Albion

Hora: 20:00

Estadio: Gran Parque Central

Árbitro: Esteban Guerra

Asistentes: Nicolás Tarán y Nicolás Piaggio

Cuarto: Jonathan de León

VAR: Christian Ferreyra y Javier Irazoqui

Javier Burgos - Archivo El Pais Juan Manuel Ramos/Archivo El Pais

Domingo 15 de noviembre:

Danubio vs. Liverpool

Hora: 16:30

Estadio: Estadio Mincheff de Lazaroff

Árbitro: Javier Feres

Asistentes: Martín Soppi y Marcos Rosamen

Cuarto: Anahí Fernández

VAR: Diego Dunajec y Daniel Rodríguez

Defensor Sporting vs. Peñarol

Hora: 20:00

Estadio: Estadio Franzini

Árbitro: Javier Burgos

Asistentes: Carlos Barreiro y Juan Álvarez

Cuarto: Federico Arman

VAR: Antonio García y Richard Trinidad

Lunes 16 de noviembre:

Wanderers vs. Juventud

Hora: 20:00

Estadio: Parque Viera

Árbitro: Esteban Ostojich

Asistentes: Andrés Nievas y Matías Rodríguez

Cuarto: Marcelo García

VAR: Daniel Fedorczuk y Marcelo Alonso