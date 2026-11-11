Guerra y Burgos para Nacional y Peñarol; Feres al partido decisivo: los árbitros para la fecha 14 del Clausura
La decimocuarta fecha del último torneo de la temporada comenzará un jueves, terminará un lunes y podría definir a un campeón. Liverpool visita a Danubio, ya descendido, en Jardines.
El Torneo Clausura llegó a su penúltima fecha. Después del receso por la visita del Papa León XIV a Uruguay, la Liga AUF Uruguaya se reanuda con la fecha 14 que va desde este jueves al próximo lunes y ya tiene a los equipos arbitrales confirmados. Esteban Guerra arbitrará a Nacional, a Javier Burgos le tocó el partido de Peñarol y Javier Feres será el árbitro principal del encuentro entre Liverpool y Danubio que podría darle el campeonato a los negriazules.
La fecha tendrá varios partidos no solo atractivos si no decisivos. Comenzará con el duelo entre Cerro Largo, que se sigue jugando la permanencia, recibiendo este jueves a Progreso, ya descendido, en el Ubilla de Melo. El viernes también habrá un solo encuentro y podrá definir si hay campeón o no este fin de semana.
Montevideo City Torque recibirá a Racing en el estadio Luis Franzini con arbitraje de Gustavo Tejera y la obligación de ganar para estirar al menos un fin de semana más la definición del torneo. Está a tres puntos de Liverpool y si el Ciudadano pierde, al negriazul le bastará con un empate ante Danubio para ser campeón. En caso de que haya empate, los de Belvedere se consagrarían con una victoria el domingo en Jardines. Javier Feres será el árbitro de ese partido.
¿Qué árbitros harán los partidos de los grandes? Nacional será el primero en salir a escena y cerrará la jornada del sábado recibiendo a Albion en el Gran Parque Central. Esteban Guerra será el árbitro principal y en el VAR estarán Christian Ferreyra y Javier Irazoqui.
Peñarol tendrá una visita de riesgo para defender la cima de la tabla Anual. El Carbonero, que lidera en la acumulada con dos de ventaja sobre City Torque y Deportivo Maldonado, jugará desde las 20:00 del domingo en el Franzini ante Defensor Sporting. Javier Burgos será el árbitro principal y en el VAR estarán Antonio García y Richard Trinidad.
Los árbitros para la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya
Jueves 12 de noviembre:
Cerro Largo vs. Progreso
Hora: 20:00
Estadio: Estadio Ubilla
Árbitro: Santiago Motta
Asistentes: Sebastián Schroeder y Agustín de Armas
Cuarto: Federico Modernell
VAR: Diego Rivero y Eduardo Varela
Viernes 13 de noviembre:
Montevideo City Torque vs. Racing
Hora: 17:00
Estadio: Estadio Franzini
Árbitro: Gustavo Tejera
Asistentes: Agustín Berisso y Pablo Álvez
Cuarto: Ruben Umpiérrez
VAR: Andrés Cunha y Héctor Bergalo
Sábado 14 de noviembre:
Central Español vs. Boston River
Hora: 10:00
Estadio: Parque Palermo
Árbitro: Andrés Matonte
Asistentes: Horacio Ferreiro y Daiana Fernández
Cuarto: Juan Cianni
VAR: Leodán González, Yimmy Álvarez
Deportivo Maldonado vs. Cerro
Hora: 16:30
Estadio: Estadio Domingo Burgueño
Árbitro: Hernán Heras
Asistentes: Hector Bergaló y Heber Godoy
Cuarto: Pablo Silveira
VAR: Jonathan Fuentes y Santiago Fernández
Nacional vs. Albion
Hora: 20:00
Estadio: Gran Parque Central
Árbitro: Esteban Guerra
Asistentes: Nicolás Tarán y Nicolás Piaggio
Cuarto: Jonathan de León
VAR: Christian Ferreyra y Javier Irazoqui
Domingo 15 de noviembre:
Danubio vs. Liverpool
Hora: 16:30
Estadio: Estadio Mincheff de Lazaroff
Árbitro: Javier Feres
Asistentes: Martín Soppi y Marcos Rosamen
Cuarto: Anahí Fernández
VAR: Diego Dunajec y Daniel Rodríguez
Defensor Sporting vs. Peñarol
Hora: 20:00
Estadio: Estadio Franzini
Árbitro: Javier Burgos
Asistentes: Carlos Barreiro y Juan Álvarez
Cuarto: Federico Arman
VAR: Antonio García y Richard Trinidad
Lunes 16 de noviembre:
Wanderers vs. Juventud
Hora: 20:00
Estadio: Parque Viera
Árbitro: Esteban Ostojich
Asistentes: Andrés Nievas y Matías Rodríguez
Cuarto: Marcelo García
VAR: Daniel Fedorczuk y Marcelo Alonso
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