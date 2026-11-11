Temas del día:
    Montevideo, T 24° H 58%
    AirEuropa
    Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
    SUSCRIBIRME AHORA

    ¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
    Suscribite al 50% OFF
    El País Ovación Fútbol

    Guerra y Burgos para Nacional y Peñarol; Feres al partido decisivo: los árbitros para la fecha 14 del Clausura

    La decimocuarta fecha del último torneo de la temporada comenzará un jueves, terminará un lunes y podría definir a un campeón. Liverpool visita a Danubio, ya descendido, en Jardines.

    El País
    El País
    11/11/2026, 18:08
    Compartir esta noticia
    + Seguir en
    Javier Feres
    Javier Feres.
    Foto: Leonardo Maine.

    El Torneo Clausura llegó a su penúltima fecha. Después del receso por la visita del Papa León XIV a Uruguay, la Liga AUF Uruguaya se reanuda con la fecha 14 que va desde este jueves al próximo lunes y ya tiene a los equipos arbitrales confirmados. Esteban Guerra arbitrará a Nacional, a Javier Burgos le tocó el partido de Peñarol y Javier Feres será el árbitro principal del encuentro entre Liverpool y Danubio que podría darle el campeonato a los negriazules.

    La fecha tendrá varios partidos no solo atractivos si no decisivos. Comenzará con el duelo entre Cerro Largo, que se sigue jugando la permanencia, recibiendo este jueves a Progreso, ya descendido, en el Ubilla de Melo. El viernes también habrá un solo encuentro y podrá definir si hay campeón o no este fin de semana.

    Montevideo City Torque recibirá a Racing en el estadio Luis Franzini con arbitraje de Gustavo Tejera y la obligación de ganar para estirar al menos un fin de semana más la definición del torneo. Está a tres puntos de Liverpool y si el Ciudadano pierde, al negriazul le bastará con un empate ante Danubio para ser campeón. En caso de que haya empate, los de Belvedere se consagrarían con una victoria el domingo en Jardines. Javier Feres será el árbitro de ese partido.

    ¿Qué árbitros harán los partidos de los grandes? Nacional será el primero en salir a escena y cerrará la jornada del sábado recibiendo a Albion en el Gran Parque Central. Esteban Guerra será el árbitro principal y en el VAR estarán Christian Ferreyra y Javier Irazoqui.

    Peñarol tendrá una visita de riesgo para defender la cima de la tabla Anual. El Carbonero, que lidera en la acumulada con dos de ventaja sobre City Torque y Deportivo Maldonado, jugará desde las 20:00 del domingo en el Franzini ante Defensor Sporting. Javier Burgos será el árbitro principal y en el VAR estarán Antonio García y Richard Trinidad.

    Esteban Guerra arbitrando el partido entre Potencia y Nacional por la Copa AUF Uruguay 2023.
    Esteban Guerra arbitrando el partido entre Potencia y Nacional por la Copa AUF Uruguay 2023.
    Foto: Estefanía Leal.

    Los árbitros para la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya

    Jueves 12 de noviembre:

    Cerro Largo vs. Progreso
    Hora: 20:00
    Estadio: Estadio Ubilla

    Árbitro: Santiago Motta
    Asistentes: Sebastián Schroeder y Agustín de Armas
    Cuarto: Federico Modernell
    VAR: Diego Rivero y Eduardo Varela

    Viernes 13 de noviembre:

    Montevideo City Torque vs. Racing
    Hora: 17:00
    Estadio: Estadio Franzini

    Árbitro: Gustavo Tejera
    Asistentes: Agustín Berisso y Pablo Álvez
    Cuarto: Ruben Umpiérrez
    VAR: Andrés Cunha y Héctor Bergalo

    Sábado 14 de noviembre:

    Central Español vs. Boston River
    Hora: 10:00
    Estadio: Parque Palermo

    Árbitro: Andrés Matonte
    Asistentes: Horacio Ferreiro y Daiana Fernández
    Cuarto: Juan Cianni
    VAR: Leodán González, Yimmy Álvarez

    Deportivo Maldonado vs. Cerro
    Hora: 16:30
    Estadio: Estadio Domingo Burgueño

    Árbitro: Hernán Heras
    Asistentes: Hector Bergaló y Heber Godoy
    Cuarto: Pablo Silveira
    VAR: Jonathan Fuentes y Santiago Fernández

    Nacional vs. Albion
    Hora: 20:00
    Estadio: Gran Parque Central

    Árbitro: Esteban Guerra
    Asistentes: Nicolás Tarán y Nicolás Piaggio
    Cuarto: Jonathan de León
    VAR: Christian Ferreyra y Javier Irazoqui

    Javier Burgos
    Javier Burgos - Archivo El Pais
    Juan Manuel Ramos/Archivo El Pais

    Domingo 15 de noviembre:

    Danubio vs. Liverpool
    Hora: 16:30
    Estadio: Estadio Mincheff de Lazaroff

    Árbitro: Javier Feres
    Asistentes: Martín Soppi y Marcos Rosamen
    Cuarto: Anahí Fernández
    VAR: Diego Dunajec y Daniel Rodríguez

    Defensor Sporting vs. Peñarol
    Hora: 20:00
    Estadio: Estadio Franzini

    Árbitro: Javier Burgos
    Asistentes: Carlos Barreiro y Juan Álvarez
    Cuarto: Federico Arman
    VAR: Antonio García y Richard Trinidad

    Lunes 16 de noviembre:

    Wanderers vs. Juventud
    Hora: 20:00
    Estadio: Parque Viera

    Árbitro: Esteban Ostojich
    Asistentes: Andrés Nievas y Matías Rodríguez
    Cuarto: Marcelo García
    VAR: Daniel Fedorczuk y Marcelo Alonso

    Relacionadas

    ¿Encontraste un error?

    Reportar
    Temas relacionados
    Liga AUF Uruguaya
    Te puede interesar