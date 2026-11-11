"Es la ventaja que tenemos con él": Forlán habló de Valverde, enfrentar a Argentina y de un gesto de los jugadores

La selección uruguaya ultima detalles para el clásico del Río de la Plata ante Argentina de este viernes en la Bombonera, desde la hora 20:00. En ese sentido, el entrenador celeste, Diego Forlán, habló en conferencia de prensa para lo que será este amistoso internacional.

Cachavacha viene de dirigir sus primeros tres partidos con la Celeste en la gira por Asia en la que cosechó dos victorias (4-1 ante Cora y 6-1 frente a India) y una caída (3-1 contra Japón) y ahora se medirá ante el vigente bicampeón de la Copa América.

No será el único amistoso que tendrá la selección uruguaya, ya que el martes 17 de noviembre se enfrentará a República Dominicana en el Campus de Maldonado.

Diego Forlán en conferencia de prensa previo al amistoso ante Argentina

- El rival amerita que es un clásico, dejas de lado las pruebas

- Es difícil este tipo de partidos para los ensayos por el nivel y la jerarquía del rival que vas a enfrentar, pero se verá cómo se va dando el partido. Sabemos que va a ser lindo, competitivo, con una grandísima selección y con muchas ganas de enfrentarnos con selecciones que son buenas.

-Este tiempo de trabajo, ¿a qué le haces hincapié?

- Son muchas cosas, lo primordial es la llegada de los jugadores, que estén bien porque llegan con una gran cantidad de partidos. Participaron del Mundial muchos de ellos y las vacaciones no fueron extensas. Lo primordial es el descanso, que lleguen de la mejor manera posible.

- Fede Valverde está teniendo un gran momento en el Real Madrid como lateral, dónde pensas que te puede aportar más en la selección?

- Es la ventaja que tenemos con él y con varios jugadores más, que sean polifuncionales, que puedan jugar en varias posiciones y lo hagan bien. Tenemos que saber dónde utilizarlo y dónde nos podemos fortalecernos más. En estos partidos el medio de la cancha es muy importante y tenemos que ver cuál es la mejor posición para cada equipo y para cada jugador.

- ¿Qué te preocupa del rival y qué partido imaginas?

- Son partidos que por más amistosos que sean, tienen una rivalidad con mucha historia y tanto para nosotros como para ellos, enfrentarnos es un desafío lindo entre buenos jugadores y buenas selecciones. Tanto de un lado como del otro, visualizo un lindo partido de fútbol. Pueden haber situaciones en alguna pelota dividida, esperemos que no, pero si analizamos poco tiempo atrás vimos un partido en la Bombonera donde la selección jugó muy bien.

- En esta nueva ventaja, tenes jugadores nuevos. ¿Cambia la preparación?

- Es más o menos lo mismo. Es fundamental ver cómo van recuperando del viaje porque vienen de jugar partidos intensos y hubo Champions las semanas anteriores. Lo físico es muy importante y la preparación va acorde a los rivales que te van tocando. Aprovechar el poco tiempo que uno tiene para preparar los entrenamientos para trabajar más en función del partido.

- Teniendo otras posibilidades, ¿por qué elegiste enfrentar a Argentina?

- Cuando me comentaron de esta posibilidad dije automáticamente que sí. Son partidos espectaculares y ante una grandísima selección que viene de ser finalista del Mundial y campeón de América y del mundo en 2022. Siempre es importante medirse y confío mucho en la selección desde que estaba como jugador hasta hoy como entrenador. Me pareció un lindo desafío. Lo nuestro es hasta marzo, pero era un lindo desafío teniendo una gran selección como la que tenemos nosotros. Va a ser un partido complicado para nosotros y para ellos. Esperamos disfrutarlo.

Diego Forlán, entrenador de la selección uruguaya, en conferencia de prensa previo al amistoso ante Argentina. Foto: Leonardo Mainé | El País

- Bruno Damiani es una de las sorpresas en la lista, ¿pudiste hablar con él? ¿Qué esperas de él y del reencuentro con la gente en Maldonado?

- Los jugadores decidieron tener la oportunidad de venir para acá y fue un gesto muy lindo. Siempre se da que los amistosos son en el exterior y haber tenido ese gesto es algo muy lindo. Ir al Campus va a ser una linda oportunidad y es un estadio que está bien cerca de la gente. Esperemos que sea una linda noche.

Con el tema de Bruno, como varios más, uno busca goles y está teniendo un buen momento en Philadelphia, en la MLS. Lo estuvimos siguiendo, como a muchos más, pero obviamente que en esta citación ha sido un número extenso, por eso lo hicimos y mientras estemos acá vamos a ver la mayor cantidad de jugadores posibles.

- Ya tuviste tus primeros tres partidos en la selección y se vienen dos más. Qué esperas poder mejorar en esta ocasión y si esperas poder rotar al equipo.

- Quedé muy conforme con los primeros tres partidos, pese a lo que fue la derrota del primer partido con Japón en el último minuto. Por el partido y cómo se llegó, jugamos como se había previsto y lo habíamos trabajado el día anterior. Con Corea tuvimos un nivel futbolístico muy bueno ante una selección de gran nivel y ante India bajamos, ellos empataron y era un partido complicado, pero después apareció la jerarquía y el juego de Uruguay. Hay que seguir por esa línea, seguir trabajando y ser ofensivos teniendo un balance y un control de la zona defensiva.

Sobre la rotación habrá que ver. Hay un número grande de jugadores y me gustaría poder rotar, pero primero está el partido de Argentina.

- Cómo te manejas con la elección del capitán. ¿Lo decidís vos o el grupo?

- En el partido con Japón fue sencillo, lo decidí yo porque no estaba Fede y Josema no iba a ser titular. Ahí me pareció que el capitán tenía que ser Rodrigo Bentancur. Fue decisión mía. Contra India, al entrar Josema en el once inicial, respetamos las jerarquías. Ahora estando Fede y teniendo la chance de jugar, habría que hablar con él. En eso no hay que enfocarse tanto, se da por naturalidad. Hablando se verá lo que cada uno quiera.

- Convocaste cuatro arqueros para dos partidos, ¿cómo pensas manejarlo?

- Puede pasar que alguno no tenga minutos. En el caso de Sebastián, citamos a muchos jugadores, hay muchos que queremos conocer y estando acá nos pareció oportuno citarlo para que estuviera con nosotros. En su caso es más difícil que tenga minutos pero no sabemos lo que pueda pasar. Queríamos ver a Nacho que está teniendo un buen momento en Portugal y a Thiago su no citación no tiene nada que ver con el rendimiento porque estamos muy contentos con él, lo conozco, tuve como compañero y como entrenador. Estamos muy conformes con él, pero es una situación delicada la de los arqueros con Rochet e Israel lesionados y queremos ver la mayor cantidad de arqueros posibles. Santi empezó a jugar y Cristopher tiene continuidad; son buenas noticias para todos.