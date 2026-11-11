Gira papal en Argentina: León XIV pide a los religiosos una Iglesia que "haga lío" y critica políticas

El papa León XIV pidió ayer martes a los religiosos argentinos que “¡sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío, como les pidió su paisano Francisco!”, en el acto que se celebró a las puertas de la catedral de Nuestra Señora de la Asunción, en Córdoba, ante decenas de miles de fieles.

“Un lío que la lleve a todos los rincones y haga resonar por doquier el Evangelio de Jesucristo”, añadió el papa citando la famosa frase de Francisco, “Hagan lio”, en la Jornada de la Juventud de Brasil.

El papa viajó ayer hasta Córdoba para celebrar una misa para 650.000 personas y después acudió a la catedral en esta ciudad muy vinculada con Francisco, donde comenzó su formación como jesuita y donde residió dos años entre 1990 y 1992 tras dejar sus responsabilidades como provincial de la congregación.

León XIV propuso a la Iglesia argentina los Ejercicios Espirituales de san Ignacio de Loyola para que eviten que “el cansancio o la rutina” terminen por apagar la vocación.

“Después de pocos o muchos años de haberle dicho sí al Maestro, podríamos acostumbrarnos a cosas que antes nos habrían inquietado: dureza con los demás, resistencia a dejarnos corregir, rivalidades, afectos, pecados o apegos que nos van quitando libertad. Puede suceder incluso algo más grave: que aprendamos a justificarlo todo, encontrando razones pastorales, comunitarias o personales para aquello que sabemos que no está bien”, dijo a los religiosos.

Les indicó que su prioridad debe ser escuchar a los más necesitados: “El papa Francisco lo expresó con palabras que merecen ser recordadas: la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual”, dijo León XIV indicando a los religiosos que “el hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta”.

“También la enfermedad, la soledad, la falta de trabajo o de una vivienda digna. La caridad cristiana se compromete seriamente con todo ello”, dijo a los religiosos que le escucharon en la plaza delante de la catedral.

A los representantes de la Iglesia Católica les recordó que “quien sufre necesita recibir de nosotros el mayor don que la Iglesia posee: Jesucristo” y volvió a mencionar a Francisco cuando manifestó que “la Iglesia no es un negocio, no es una agencia humanitaria, la Iglesia no es una ONG; la Iglesia está para llevar a todos a Cristo y su Evangelio”.

El papa también observó que “hay también otras formas de dar testimonio, perseverando en medio del sufrimiento” y citó “su reciente hospitalización” por un cáncer pulmonar que le fue extirpado con éxito.

Les instó también “a servirse de la tecnología para continuar dando testimonio. Es maravillosa. Sean creativos y encuentren nuevos modos de seguir predicando”, después de escuchar el audio grabado de un sacerdote con parálisis cerebral y que contó que usa una aplicación para poder hablar.

“Queridos amigos, recuerden, lo que evangeliza es la manera de vivir nuestra vocación. Ni la edad ni las limitaciones del cuerpo pueden apagar el celo: nuestras fuerzas pueden agotarse, pero jamás el poder de Dios”, los animó en su último acto en Córdoba antes de regresar a Buenos Aires para la vigilia con los jóvenes.

El lunes, unos 2,5 millones de personas se congregaron en Buenos Aires, en la misa más multitudinaria de su pontificado hasta ahora.

En sus tres días en Argentina, el pontítice ha desafiado con sus discursos las políticas de Javier Milei, al instar a aplicar una economía más inclusiva, apoyar a los sindicatos y detener los recortes de fondos que perjudican la asistencia a los pobres y las personas con discapacidad.

“¡Sean santos!”

Durante la homilía de ayer martes, el papa León XIV pidió a los fieles mirarse en el espejo de los santos argentinos Cura Brochero y Mama Antula. “¡Vayan y sean santos!”, exhortó.

Destacó “la unidad entre pasión por el Evangelio y compromiso en la construcción de una patria fraterna y solidaria” de ambos santos argentinos.

El llamado, dijo, se extiende a la vida cotidiana, “en la escuela y en la plaza, en la familia y con los amigos, en el campo y en la ciudad, en el tambo y en la oficina. ¡Vayan y evangelicen!”, añadió.

En su paso por el arzobispado, el papa saludó desde el balcón a una multitud que esperaba su mensaje. “Unidos lo podemos todo”, les dijo.

Antes había tenido un cálido gesto al aterrizar en el aeropuerto provincial de Córdoba. Allí lo esperaba un centenar de personas, la mayoría niños, a quienes se acercó para estrecharles la mano sin prisa, recibir cartas y regalos y posar solícito para fotografías.

En ese marco un niño de unos diez años dio la nota simpática del día. Tras estrechar con confianza la mano del pontífice, le dijo con picardía: “¡Alto (valioso) anillito, eh!”.

Hoy en Luján

La ciudad hogar de la patrona de Argentina, recibirá hoy miércoles una masiva peregrinación con motivo de la misa que presidirá el papa León XIV ante su imponente basílica.

A 70 kilómetros de Buenos Aires, la ciudad está habituada a las movilizaciones religiosas por ser custodia de Nuestra Señora de Luján, pero la visita del pontífice ha tenido un impacto no visto antes en la vida cotidiana de sus habitantes, que se mueven entre vallados y policías, con numerosos cortes de tráfico y restricciones de movimientos.

La historia de Nuestra Señora de Luján se remonta a la primera capilla dedicada a la Virgen en el siglo XVII, en tiempos de la Colonia española.

Pero tomó auge en 1887, cuando fue coronada por decisión de León XIII, de quien Robert Prevost tomó su nombre como pontífice al ser electo papa el 8 de mayo de 2025, el mismo día en que se celebra la solemnidad de la patrona de Argentina.

Con información de EFE y AFP