"Alto anillito": el elogio de un niño cordobés a la vestimenta del papa León XIV que se hizo viral

Este martes el papa León XIV viajó a la provincia de Córdoba para su tercer día de estadía en Argentina. El sumo pontífice brindó una misa a las 10:00 en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones y, a las 15:00, protagonizó un encuentro con la comunidad pastoral.

Más allá de los momentos protocolares hubo una secuencia de la visita que llamó la atención y se hizo viral en redes sociales. Cuando el papa aterrizó en Córdoba, cerca de las 09:00, fue recibido por una multitud, entre ellos varios niños.

Uno de ellos le dio la mano al sumo pontífice y le dijo "gracias, papa", a lo que el papa le extendió la mano también.

"Bendecime a mí y a mi familia", le dijo el niño mientras sostenía la mano del papa. En un tramo del saludo, el menor le puso la mano en el pecho, pero él se la quitó por cuestiones de protocolo. "Chau, papa", agregó luego. El momento que se hizo viral en las redes sociales fue cuando el niño vio el anillo papal y disparó: "Alto anillito, eh".

"Chau, papa. Alto anillito"



El comentario de uno de los alumnos que recibió a León XIV cuando llegó a Córdoba. pic.twitter.com/7O0bxJMgWQ — Corta (@somoscorta) November 10, 2026

La misa del papa León XIV en Córdoba: "Los pobres tienen necesidad de Dios"

El sumo pontifice afirmó que Córdoba es "tierra de santos" porque en sus "conventos, iglesias y hospitales" transitaron "hombres y mujeres que dieron su la vida por el Evangelio", y citó dos ejemplos de fieles oriundos de esa provincia: Mamá Antula y Cura Brochero.

Además, hizo alusión a su predecesor: "Como nos recordaba Francisco, mi venerado predecesor, los pobres tienen necesidad de Dios y de gente que exprese con su vida la fuerza del amor cristiano. Interpelada por la misma inspiración, Mama Antula recorrió incansablemente el suelo de esta patria para mostrar a tantas personas el camino hacia el cielo. De hecho, su máxima fue la de andar hasta donde Dios no es conocido, para darlo a conocer".

Papa León XIV en Córdoba. Foto: Agencia EFE.

A modo de cierre, el papa León XIV pidió a los fieles que "abran sus corazones". "Con la gracia de Dios, ¡vayan y sean santos!“, vociferó el papa y cerró: "En la escuela y en la plaza, en la familia y con los amigos, en el campo y en la ciudad, en el tambo y en la oficina. ¡Vayan y evangelicen! En esta celebración nos preside la imagen del Cristo pobre, que el propio Cura Brochero mandó tallar desde el lecho del dolor y en cuyo rostro han quedado plasmados artísticamente los rasgos de este pueblo. Dejémonos interpelar por su mirada y, a la sombra de su cruz, encontraremos la salvación y la vida, el camino para nuestra propia santificación".

La Nación/GDA