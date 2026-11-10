Noelia Etcheverry contó cómo fue su emotivo encuentro con León XIV y una insólita coincidencia con el papa

Desde el sábado, Noelia Etcheverry no hace más que pellizcarse y agradecer. Está convencida de que la oportunidad de ser una de las conductoras de la vigilia del papa León XIV en el Estadio Centenario —junto a Daniel K y Juan Andrés "Gordo" Verde— se la envió su abuela Aurelia desde el cielo. Fue ella quien la acercó a Dios cuando, de niña, le enseñó a rezar. Por eso, cuando el sumo pontífice habló de la importancia de esas madres y abuelas que inician a sus descendientes en el camino de la fe, su corazón desbordó de emoción.

"Una vez más, la tuve presente. No tengo dudas de que ella me lo mandó", aseguró a TV Show sobre este desafío único e irrepetible. La conductora de Canal 10 contó también que su abuela trabajó sin cesar por la capilla de Santa Teresita del Niño Jesús, en su Flores natal. Por eso, cuando el domingo León XIV hizo una parada en una parroquia dedicada a la misma santa, en Canelones, y explicó los motivos de su devoción, se maravilló ante la coincidencia.

"Contó que su papá le inculcó la devoción por Santa Teresa y dije: 'No puedo creer'. Mi abuela dio su vida por esa capilla y por todas las personas que se acercaban. Mis padres siguen colaborando para mantener el legado", relató.

De estos tres días históricos, en los que un papa volvió a pisar suelo uruguayo después de casi 40 años, hay imágenes que atesorará para siempre: León XIV caminando hacia la Puerta de la Ciudadela al ritmo de "Botija de mi país", de Ruben Rada; Yamandú Orsi y los expresidentes recibiéndolo juntos en Plaza Independencia; y representantes de los distintos partidos políticos realizando las peticiones en el Centenario.

Noelia aclaró que no fue la Iglesia la que los convocó: "Ellos se acercaron. Me quedo con esa unidad. Con un país que no está quebrado. Y el mensaje del papa vino a unirnos más", señaló.

También consideró que la visita de León XIV a Casavalle le hizo muy bien al barrio y al país. Y destacó el momento en que Lucas Sugo cantó "Pescador de hombres" en el Centenario ante 60.000 personas, así como el conmovedor encuentro entre el músico y el sumo pontífice.

"Nos atravesó a todos. El papa fue a saludarlo y tuvo unas palabras para él. Creo que conocía su historia y sabía lo que estaba atravesando", dijo en relación a la muerte de su hija Flor. Y agregó: "Se merecía ese ratito de paz y la ovación de los uruguayos".

Aseguró sentir un "orgullo inmenso" de ser uruguaya por el respeto con el que se recibió al santo padre: "No hubo un solo disturbio. No escuché a nadie quejarse o hablar de forma despectiva".

A continuación, un resumen de la charla que la conductora mantuvo con TV Show a propósito de esta experiencia, que será inolvidable en su vida y quedará en la historia del país.

Daniel K, Noelia Etcheverry y Juan Andrés Verde durante la conducción de la vigilia del papa León XIV. Foto: Pata Eizmendi

—Fue un fin de semana lleno de emociones e irrepetible. ¿Cómo terminaste el sábado y cómo amaneciste?

—Muy emocionada, agradecida y llena de paz. Sigo conmovida y con mucha esperanza. Nos dejó un mensaje de paz que atravesó a todos los uruguayos, creas o no creas. También muchas reflexiones y enseñanzas: extenderle la mano al que más lo necesita y pedir perdón.

—¿Sentís que algo cambió en vos para siempre?

—No tengo dudas. Me movió muchísimo su presencia, su palabra y todo lo que dejó. Lo vamos a seguir procesando con los días. Recé y agradecí de noche, antes de dormir.

—¿Con qué imagen te fuiste a dormir?

—Me quedé con la imagen de sus ojos. Una mirada llena de paz. Haberlo mirado a los ojos y haberle dado la mano en ese intercambio que tuvimos, que duró unos segundos, fue muy fuerte, con todo el Estadio Centenario de fondo. Me dijo: "Muchas gracias", y yo le contesté: "Muchas gracias a vos por todo". No lo podía creer. Un hombre bueno, cercano, sencillo. Podría pasar por un uruguayo. Parece un tipo campechano, que ha vivido una vida sencilla y realmente le interesan los problemas y necesidades de la sociedad.

—Al finalizar la vigilia decías en redes que no podías creer haber saludado al papa y que te ibas feliz. ¿Sentiste algo especial?

—Mucha paz y me sentí bendecida. Podrían haber estado muchísimas personas a las que les sobra capacidad de amor hacia Dios, y me tocó a mí. No dejo de agradecer la oportunidad de estar en un momento único para la historia del país. Ha sido maravilloso.

—¿Sabían de antemano que iban a poder saludar a León XIV?

—No, surgió y fue una de las veces que el papa rompió el protocolo. En vez de seguir, nos saludó uno a uno. El Gordo Verde nos paró a todos para que nos quedáramos ahí. Daniel Sturla lo acompañó, nos empezó a presentar y espontáneamente saludó a cada uno. No sabíamos si se iba a dar. Ese momento me lo voy a llevar toda la vida.

—¿Qué te dejó esa especial conexión?

—Me deja eso de mirar al otro. Qué puedo hacer yo, desde mi lugar, para ayudar. Ahí está el ejercicio más importante: que cada persona convierta el mensaje que le llegó.

—¿En qué lo querés convertir?

—Me gustaría vincularme más a causas sociales. He colaborado con el barrio Santa Eugenia, donde trabaja Andrés Verde. Con Ana Durán hicimos un taller de cocina y me encantaría sostener esa solidaridad. Destinar tiempo, más allá de lo material.

Noelia Etcheverry y Juan Andrés Verde junto a León XIV. Foto: Pata Eizmendi

—Habías decretado que ibas a llevar a tu madre a la misa en Florida y al día siguiente te llegó esta convocatoria. Lograste que estuviera en el Centenario viendo a León XIV y a vos conduciendo. ¿Cómo lo vivió?

—Con una emoción tremenda. Mamá no había podido ir a ver a Juan Pablo II cuando vino porque yo era muy chiquita. Estuvo sentada adelante, súper feliz. Fue la primera vez que entró al Centenario. Para mi familia ha sido muy emotivo por el legado de fe que nos dejó mi abuela. Mis tíos me decían cuán orgullosa estaría de verme ahí. También recibí mensajes de vecinos que la recordaban trabajando en la capilla.

—¿Pensaste en volver a la capilla para agradecer?

—Sí. Este fin de semana voy a ir a colaborar con la Asociación Down de Flores, de la que soy madrina, y voy a ir a agradecer a Santa Teresita. Es una capilla preciosa, sostenida por los vecinos.

—Entre tantos mensajes, ¿recibiste alguno inesperado?

—Los que más me conmovieron fueron los de las personas que dicen que no creen y a las que les llegó el mensaje, o que después de todo esto sintieron ganas de ir a la iglesia. También los de quienes se alegran por lo que me sucede y notaron la emoción en mis ojos. Mucha gente de Flores recuerda a mi abuela y eso me emociona mucho. Soy muy creyente y, en momentos muy difíciles de mi vida, me aferré mucho a la fe. Estoy muy agradecida.

—Decretar es algo que te caracteriza. ¿Qué estás manifestando ahora, además de ganar el Martín Fierro a mejor conducción?

—La energía la vuelco en las cosas que deseo. Tengo una lámina de corcho donde escribo y pongo imágenes. Visualizo. Estoy súper abocada a vivir el presente. Ojalá me gane el Martín Fierro. Sería un broche de oro, pero estar nominada ya es un sueño. Más que decretar, mi bandera es la gratitud por lo que tengo: un plato de comida, mi familia, que la soñé toda la vida. Hay que trabajar para que las cosas sucedan, pero, si les ponemos energía, suma.