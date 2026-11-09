Abel Pintos cantó para el papa León XIV: la canción que eligió y la emoción de un encuentro histórico

Abel Pintos cantó ante el papa León XIV en el Cottolengo Don Orione de Argentina. El músico interpretó "La llave", acompañado por el coro de los residentes de la institución religiosa, en uno de los momentos más emotivos del encuentro.

Vestido con un traje azul, camisa celeste y corbata a tono, Pintos se ubicó de pie a la derecha del Pontífice, quien siguió la presentación sentado en un escenario montado en el centro del santuario. Los residentes y otros invitados se sumaron con sus voces a la interpretación del tema.

La presentación tuvo un significado especial para el cantante, que en los días previos había expresado su emoción por la posibilidad de cantarle al Papa y conocer personalmente a un pontífice por primera vez. Su participación también lo convirtió en el primer artista argentino en cantar ante León XIV durante esta visita.

Antes del encuentro, Pintos había hablado sobre el significado personal y espiritual de la invitación en diálogo con Puro Show. “A mí como hombre de fe me emociona mucho”, había expresado al referirse a la propuesta.

Según relató, la iniciativa surgió de la Iglesia local, que presentó su nombre ante las autoridades del Vaticano para que pudiera acompañar musicalmente al Pontífice durante alguna de las actividades de su agenda. Luego de esa primera instancia, el cantante debió esperar la confirmación de la convocatoria, en medio de los tiempos y protocolos de la organización.

“La emoción fue superlativa cuando me hicieron saber que además me habían considerado para cantarle a él, y junto a él de alguna manera, en un momento maravilloso que vamos a vivir”, había señalado.

"Abel Pintos": Porque cantó #LaLlave durante la visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione https://t.co/TGMnYmI9uq — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 9, 2026

El artista también reconoció que no sabía por qué lo habían elegido entre tantos músicos argentinos con un vínculo cercano con la fe. “No me lo dijeron. En algún momento tendré la oportunidad de preguntarle a alguno de los que haya sido parte de todo el proceso”, comentó.

Aun así, destacó el honor que representaba la convocatoria y la posibilidad de llevar la música argentina a una instancia de estas características. “En la Argentina muchos de mis colegas, a los que conozco, quiero y admiro, tienen una conexión muy especial con la fe, así que sé que somos muchos los que hubiésemos querido tener esta oportunidad. Por eso también me honra de alguna manera representar a la música argentina en un momento así”, afirmó.

En la previa, Pintos también había hablado sobre la expectativa que le generaba la presentación y la incertidumbre en torno a los detalles del encuentro. Tanto el repertorio como la estructura de su participación estaban sujetos a las definiciones de la organización.

Lejos de pensar la actuación como uno de sus conciertos habituales, el cantante explicó que su intención era adaptarse a las necesidades de la ceremonia y ponerse a disposición de quienes lo habían convocado.

“Cuando voy de visita me gusta ponerme a disposición. Estoy en ese proceso”, había dicho. Y marcó la diferencia con sus propios espectáculos: “Cuando es un concierto mío tengo mis leyes, pero cuando voy de visita me gusta ponerme a disposición”.

Su actuación abrió la participación musical de artistas argentinos en las distintas actividades previstas durante la visita de León XIV, que también contempla presentaciones de Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Luciano Pereyra en otros encuentros de la agenda.