La despedida del papa León XIV en Florida: el agradecimiento a Uruguay y el regalo que dejó a la Virgen de los Treinta y Tres

Desde temprano en la mañana del domingo, miles de fieles se fueron congregando en la plaza principal de Florida para recibir al papa León XIV en su última jornada en Uruguay.

Sobre las 9.45 de la mañana, la comitiva del Vaticano llegó a la Piedra Alta y fue recibida por el intendente Carlos Enciso y autoridades del departamento.

Luego se dirigió a la Catedral Basílica, para celebrar la santa misa junto a la histórica imagen de la Virgen de los Treinta y Tres.

Casi dos horas después, sobre el mediodía del domingo, León XIV se despidió de los uruguayos.

"Me habían dicho que aunque Uruguay es un país relativamente pequeño, su pueblo tiene un corazón generoso, y es un pueblo capaz de cosas muy grandes. Eso quedó de manifiesto durante estos días. Han preparado todo muy bien, gracias de corazón", agradeció el papa.

El papa León XIV llega a Florida en el papamóvil. Foto: Ignacio Sánchez

"Hemos compartido, jubilosos, la alegría en la fe en Cristo, y somos testigos de que ese gozo ha ido aumentando en cada jornada. Lo que vivimos en Montevideo, en Paysandú, y aquí en Florida, se irradia al resto del país y el mundo", dijo.

"Así son las matemáticas de la fe. Lo que hemos recibido y ofrecemos gratuitamente con la gracia de Dios, se multiplica, abre horizontes y enriquece a nuestras vidas, dándoles un sentido nuevo. Queridos hermanos y hermanas, sigan multiplicando la fe, la esperanza y la caridad. Continúen viviendo y anunciando la alegría que brota del encuentro con nuestro señor Jesucristo. Y encontrarán como resultado una vida plena y fecunda. Por intersección de la Virgen de los Treinta y Tres, le pido a Dios que bendiga al pueblo uruguayo y lo guíe por sendas de unidad y paz. Los llevo en mi corazón, y les pido que me sigan acompañando con sus oraciones. Muchas gracias, Uruguay", señaló.