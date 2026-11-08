El asado que compartió el papa León XIV en Uruguay: quién fue el hombre que lo preparó

En el marco de su visita a Uruguay, el papa León XIV compartió el pasado sábado un asado en la Nunciatura Apostólica de Montevideo. Una foto del momento fue divulgada por la Parroquia Santa Teresita, donde se ve al sumo pontífice sosteniendo un corte de asado.

Publicación en Facebook de la parroquia Santa Teresita. Foto: captura.

Fuentes de la Iglesia Católica confirmaron a El País que la foto es real. El asador que figura en las imágenes se llama Antonio, un feligrés de la parroquia Tierra Santa, de Montevideo.

La imagen también fue compartida en Instagram por un sacerdote de Minas llamado Fernando Pereira Chaparro. A través de esa red social, el religioso escribió: "Quiero compartir esta foto tan especial de Antonio, un gran amigo, de esos que se destacan por su humildad, sencillez y su generosa entrega a la Iglesia. Una persona con un don de gente que se hace querer".

Señaló que Antonio "tuvo la alegría y el privilegio de compartir con el Santo Padre un momento muy especial, fuera de todo protocolo, preparando nuestro tradicional asado uruguayo".

Publicación del cura Fernando Pereira. Foto: captura.

León culminó su visita a Uruguay

El papa León XIV finalizó este domingo 8 de noviembre su viaje de tres días por Uruguay, en el marco de su gira por Sudamérica. Tras visitar Montevideo y Paysandú durante el viernes y el sábado, el sumo pontífice se trasladó a Canelones y después realizó su santa misa en Florida. Después de su comparecencia en el departamento floridense, partió al Aeropuerto de Carrasco para viajar a Buenos Aires, Argentina.

El sumo pontífice tiene previsto llegar al país vecino para una visita de tres días que incluirá misas multitudinarias en Buenos Aires, Córdoba y Luján, encuentros con el presidente Javier Milei, con jóvenes y sindicalistas. El avión papal tiene previsto aterrizar a las 16:30 horas en el Aeroparque Jorge Newbery.

La primera actividad en suelo argentino será un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre, a las 17:00 horas. Veinte minutos más tarde está prevista la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y, a las 17:50, el primer contacto con el presidente Milei. La jornada inaugural cerrará a las 18:30 con una visita al Palacio Libertad.