Cobertura internacional: cómo informaron los medios del mundo el último día del papa León XIV en Uruguay

Varios medios internacionales dieron cuenta este domingo 8 de noviembre del último día de la visita del papa León XIV a Uruguay. El líder de la Iglesia católica concurrió al departamento de Florida, donde realizó una misa frente a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, antes de su viaje a Argentina, próximo país que visita en el marco de su primera gira por el continente.

En canal de televisión británico Sky News, destacó que el papa encabezó la misma frente a la catedral floridense en el marco de "la última parada", en el país. Desde ese medio subrayaron que se trata de la primera visita de un sumo pontífice al país desde 1988.

BREAKING: Pope Leo is presiding over a Mass outside the Cathedral of Florida in Uruguay on the latest stop of his Latin American tour.



The pontiff, who is making the first visit to the country by a pope since 1988, will then head to Argentina and Peru.https://t.co/sPJFSE664i pic.twitter.com/OEWi7JHdH8 — Sky News (@SkyNews) November 8, 2026

Por su parte, la cadena televisiva estadounidense ABC News hizo referencia al cierre de la visita del papa a Uruguay y al hecho de que se dirige a Argentina, la parada "más tensa" de su gira.

"Leon viajó a la ciudad de Florida, al norte de Montevideo, antes de dirigirse a Argentina para la segunda etapa de su gira por tres países de Sudamérica", consignó ABC News.

ABC News consigna el último día de la visita del papa León XIV a Uruguay. Foto: captura web ABC News.

En tanto, el canal francés France 24 destacó que León XIV "se despide este domingo de Uruguay" para viajar "a la Argentina de [Javier] Milei tras tensiones por la austeridad".

Artículo de France 24 sobre el último día de León XIV en Uruguay. Foto: captura France 24.

El diario El País de España también hizo referencia a la despedida de León XIV de Uruguay. Desde el medio madrileño señalaron que el sumo pontífice "culmina esta tarde su visita a tierras uruguayas", para luego aterrizar en Argentina.

Notica de El País de España sobre el último día de León XIV en Uruguay. Foto: captura El País de España.

La visita de León XIV a Argentina

El papa León XIV llega este domingo 8 de noviembre a Argentina, procedente de Uruguay, para una visita de tres días que incluirá misas multitudinarias en Buenos Aires, Córdoba y Luján, encuentros con el presidente Javier Milei, con jóvenes y sindicalistas. El avión papal tiene previsto aterrizar a las 16:30 horas en el Aeroparque Jorge Newbery.

La primera actividad en suelo argentino será un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre, a las 17:00 horas. Veinte minutos más tarde está prevista la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y, a las 17:50, el primer contacto con el presidente Milei. La jornada inaugural cerrará a las 18:30 con una visita al Palacio Libertad.