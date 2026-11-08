¿A qué hora se va el papa de Uruguay? Horario de la salida de León XIV rumbo a Argentina para seguir la gira

El papa León XIV está finalizando este domingo 8 de noviembre su viaje de tres días por Uruguay, en el marco de su gira por Sudamérica. El sumo pontífice culminó su santa misa en la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, frente a la histórica imagen de la Virgen de los Treinta y Tres. Esta tarde, se marchará de nuestro país para partir hacia Buenos Aires, donde continuará su recorrido sudamericano que finalizará con una visita a Perú, país en el que vivió por muchos años.

En su viaje a Uruguay, León XIV también tuvo comparecencias en Montevideo y Paysandú. En este último día, durante su visita a Florida, la máxima autoridad de la Iglesia católica se despidió del país con un mensaje de agradecimiento:

"Me habían dicho que aunque Uruguay es un país relativamente pequeño, su pueblo tiene un corazón generoso, y es un pueblo capaz de cosas muy grandes. Eso quedó de manifiesto durante estos días. Han preparado todo muy bien, gracias de corazón", agradeció el papa. "Hemos compartido, jubilosos, la alegría en la fe en Cristo, y somos testigos de que ese gozo ha ido aumentando en cada jornada. Lo que vivimos en Montevideo, en Paysandú, y aquí en Florida, se irradia al resto del país y el mundo. Así son las matemáticas de la fe. Lo que hemos recibido y ofrecemos gratuitamente con la gracia de Dios, se multiplica, abre horizontes y enriquece a nuestras vidas, dándoles un sentido nuevo. Queridos hermanos y hermanas, sigan multiplicando la fe, la esperanza y la caridad. Continúen viviendo y anunciando la alegría que brota del encuentro con nuestro señor Jesucristo. Y encontrarán como resultado una vida plena y fecunda. Por intersección de la Virgen de los Treinta y Tres, le pido a Dios que bendiga al pueblo uruguayo y lo guíe por sendas de unidad y paz. Los llevo en mi corazón, y les pido que me sigan acompañando con sus oraciones. Muchas gracias, Uruguay".

¿A qué hora se va el papa León XIV rumbo a Argentina?

Una vez finalizada la santa misa del papa en la Catedral Basílica de Florida, se desplazará a la Casa de Retiro Jesús Buen Pastor, ubicada muy cerca de ruta 5 en el acceso sur de la ciudad. Allí almorzará con los obispos presentes. El menú se presume que será asado. Luego saludará a los voluntarios que hicieron posible la logística del evento, y después, el pontífice se trasladará al Aeropuerto Internacional de Carrasco para participar de la ceremonia oficial de despedida y emprender su vuelo rumbo a Argentina. Ese mismo día será recibido por el presidente Javier Milei.

El vuelo del papa hacia Buenos Aires saldrá a las 15:30 horas.