Histórica santa misa de León XIV en Florida: el papa pidió rezar por los gobernantes y subrayó el rol de la mujer

El sumo pontífice realizó una histórica y multitudinaria santa misa en Florida, en el día de la Virgen de los Treinta y Tres. En la Homilía celebrada en la plaza Asamblea de Florida, el papa León XIV se llamó "peregrino", pidió rezar por nuestros gobernantes y llevar el mensaje de Cristo a todas las personas.

“Queridos hijos e hijas de esta tierra de Uruguay. Con gran entusiasmo junto a nuestra Señora de los Treinta y Tres me encuentro hoy aquí con ustedes. Vengo como un peregrino para compartir la fe y el cariño", comenzó su discurso el papa León XIV en Florida.

Luego de su visita a la localidad de Juanicó (Canelones), donde se presentó ante miles de fieles, el papa León XIV llegó a Florida donde se presentó ante varios miles de personas que lo esperaron en la plaza central de la ciudad. Bajo el radiante sol, los fieles se colmaron en las calles y en la plaza donde se realizó la misa.

"El cariño con que este pueblo admirado durante generaciones a la madre de Dios" agregó el santo padre frente a miles de fieles en la Plaza Asamblea frente a la Catedral Basílica y Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres

Palabras de León XIV en Florida

"A quienes han venido desde distintos lugares, a quienes peregrinan hasta aquí desde hace años, y a quienes capaz hoy se acercan por primera vez. Los abrazo con afecto y los encomiendo a la protección de María.

La palabra de Dios hoy ante nosotros a dos mujeres que vivieron en tiempos muy distintos y sobre las que resuena casi la misma bendición. A Judith después de la liberación de su pueblo le dicen bendita seas hija ante Dios santísimo, más que todas las mujeres de la tierra. Muchos siglos después Isabel recibe a María en su casa y exclama 'bendita tu entre las mujeres'. La tradición cristiana reconoció muy pronto esta relación en Judith contempló a una mujer que en un momento difícil para su gente no se dejó dominar por el miedo. Rezando y ayunando tomó una decisión que la llevó a arriesgar su propia vida. Cuando llegó la victoria, Judith no se la atribuyó", agregó León XIV.

El papa León XIV sostiene el cáliz y la hostia en su santa misa en Florida. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

"En 1825 quienes lucharon por la libertad de esta tierra acudieron también a María para poner aquel comienzo bajo su protección. Aquel gesto nos recuerda que tampoco la historia de los pueblos se comprende del todo cuando se prescinde de Dios. Así desde una de las horas fundacionales de la patria, Uruguay quedó íntimamente ligado a una madre. Desde entonces han pasado distintas generaciones, han cambiado las circunstancias, incluso la relación de muchos uruguayos con la fe. Ella ha permanecido aquí. Mientras María acompañaba la historia de este pueblo, en tantos hogares fueron otras mujeres las que conservaron la fe y la entregaron a sus hijos. Pienso en las madres que pusieron en los labios de sus hijos las primeras palabras de oración que los llevaron a bautizar, los prepararon para recibir los sacramentos y les enseñaron a vivir la caridad cristiana. Pienso en las abuelas, que conservaron un altar en casa, que rezaron por los vivos y por los difuntos, que hicieron presente a Dios en las cosas ordinarias de la vida. Ya en los primeros tiempos de la Iglesia encontramos algo semejante.

La fe de Timoteo tenía detrás dos nombres de mujeres. El apóstol recuerda con afecto a su abuela y madre, en quienes habían habitado primero aquella fe sincera que Pablo reconocía también con él. La escritura nos dice poco de aquellas mujeres. Sabemos, sin embargo, que de aquella fe aprendida en casa se nutrió quien sería un estrecho colaborador de San Pablo".

Esta tierra tiene también nombres de mujeres escritos en su historia de fe, entre ellos Santa María Francisca Rubatto que quiso quedarse entre ustedes y servir a los más necesitados. Están también las beatas mártires Dolores y Consuelo Aguilar, dos hermanas nacidas en Montevideo. Son vidas muy distintas, pero en las tres encontramos una fidelidad llevada hasta el extremo. Pero la mayor parte de esta historia no quedó escrita en los libros. Se fue transmitiendo silenciosamente de generación en generación entre las familias,. Cuando uno se pregunta de dónde vino la fe que lleva dentro, muchas veces aparece una mujer concreta, una madre, una abuela, una madrina, una religiosa, una catequista. Tal vez no recordamos todas las palabras que nos dijeron, pero sí cómo rezaban, cómo hablaban del Señor, y con qué convicción vivían lo que nos enseñaban. A todas esas mujeres quisiera hoy darle las gracias. Gracias por haber creído, gracias por haber mantenido abierto en tantas familias el camino a Dios", agregó.

Papa León XIV en la misa en Florida. Foto: Ignacio Sánchez.

"Quisiera dirigirme también a los varones, padres y abuelos. Sus hijos y nietos necesitan ver que la fe ocupa un lugar verdadero en la vida de los hombres de su familia. Imiten a San José, quien asumió la tarea de formar a Jesús, llevándolo al templo, enseñándole a trabajar de manera honesta, y enseñándole que Dios debe ocupar el primer lugar en la vida de las personas. Los jóvenes necesitan verlos rezar, acercarse a los sacramentos. Tratar con respeto a sus esposas, pedir perdón y vivir con honradez. También cuando hacerlo exige sacrificios. Un hijo aprende mucho al ver que su padre puede arrodillarse frente a Dios sin sentirse menos hombre por ello", agregó León XIV.

"En esta fiesta de la patrona del Uruguay, llevemos ante el Señor a todo este pueblo. Recemos por quienes tienen la responsabilidad de gobernarlo para que busquen con rectitud el bien de todos. Por las familias, por los jóvenes, por quienes sufren, por quienes se sienten lejos de Dios y por quienes necesitan volver a él y cambiar de vida.

San Lucas nos muestra cómo comienza esa misión. Después de concebir al hijo de Dios, María se levantó y se puso en camino de prisa. No espera que Isabel llegue a buscarla. Sale a su encuentro y entra en su casa, llevando consigo al Señor. Allí el niño salta de alegría e Isabel queda llena del Espíritu Santo. Ese movimiento de María señala también nuestro camino. No podemos esperar siempre a que quienes se han alejado regresen por sí solos.

Papa León XIV en la misa en Florida. Foto: Ignacio Sánchez.

Uruguay hay que ponerse en camino. Hay que entrar de nuevo en las casas. Hay que acercarse a las personas, escuchar sus preguntas y llevándoles a Cristo. Cada uno sabe a quién debe llevar ese paso, un hijo, un amigo, un vecino, alguien que dejó de creer hace mucho tiempo, o que nunca ha tenido cerca a una persona que le hablara de Dios.

Que la reina del cielo sostenga a quienes continúan sembrando la fe y nos enseñe a reconocer a Cristo en el pobre, en el enfermo, y en quien está solo. Y a llevarlo allí, donde todavía no es conocido.

Dentro de poco depositaré la rosa de oro ante esta imagen. Con ese gesto deseo honrar a quien es verdaderamente el orgullo de nuestra raza. Y hacer visible el cumplimiento de aquellas palabras que ella misma pronunció: me felicitarán todas las generaciones, a María capitana y guía de este pueblo quiero consagrar de nuevo esta nación, confiar en su amparo esta tierra y a cuantos viven en ella, y suplicar a Dios que con su poderosa intersección quebrante las obras del demonio y preserve al amado Uruguay de cuanto quiera apartarlo de Cristo.

Que esta rosa de oro ofrecida como signo de veneración y amor filiar, recuerde también a sus hijos que están llamados a imitarla. Amar a Cristo como ella lo amó, a llevarlo a los demás como ella los llevó. Así sea".

"Me habían dicho que aunque Uruguay es un país relativamente pequeño, su pueblo tiene un corazón generoso, y es un pueblo capaz de cosas muy grandes. Eso quedó de manifiesto durante estos días. Han preparado todo muy bien, gracias de corazón", agradeció el papa.

"Hemos compartido, jubilosos, la alegría en la fe en Cristo, y somos testigos de que ese gozo ha ido aumentando en cada jornada. Lo que vivimos en Montevideo, en Paysandú, y aquí en Florida, se irradia al resto del país y el mundo. Así son las matemáticas de la fe. Lo que hemos recibido y ofrecemos gratuitamente con la gracia de Dios, se multiplica, abre horizontes y enriquece a nuestras vidas, dándoles un sentido nuevo. Queridos hermanos y hermanas, sigan multiplicando la fe, la esperanza y la caridad. Continúen viviendo y anunciando la alegría que brota del encuentro con nuestro señor Jesucristo. Y encontrarán como resultado una vida plena y fecunda. Por intersección de la Virgen de los Treinta y Tres, le pido a Dios que bendiga al pueblo uruguayo y lo guíe por sendas de unidad y paz. Los llevo en mi corazón, y les pido que me sigan acompañando con sus oraciones. Muchas gracias, Uruguay".