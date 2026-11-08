La historia del bebé que fue tapa del diario El País por su foto bendecido por el papa León XIV en Uruguay

La visita del papa León XIV a Uruguay se convirtió en una experiencia especial para Alejandro Andrade y su familia, que participaron de distintas actividades para acompañar al sumo pontífice durante su paso por el país. Sin embargo, uno de los momentos más significativos llegó cuando descubrieron que su hijo, Pedro, había recibido la bendición del sucesor de Pedro, una experiencia que Andrade describió como “una gracia inmensa” para toda la familia.

“Para nosotros significa una bendición muy grande. Nuestro hijo se llama Pedro y, justamente, fue bendecido por el sucesor de Pedro, la persona sobre quien Jesús funda la Iglesia”, contó Andrade a El País.

Papa León XIV bendice a un niño camino a la misa en la Catedral de Montevideo. Foto: Estefanía Leal/El País.

La familia se enteró de que el momento había quedado registrado en la portada del diario El País cuando comenzaron a recibir mensajes. “Nos enteramos de que fue la portada del diario porque empezaron a llegarnos mensajes de muchos conocidos y amigos, y lo reconocimos enseguida por la ropa”, relató.

Andrade explicó que la bendición tiene un significado que trasciende la emoción del momento y que espera que su hijo pueda comprenderlo plenamente cuando sea mayor. “Esta bendición significa recibir el abrazo de Jesús, y nos emociona pensar lo que pueda significarle a nuestro hijo en unos años”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que el gesto representa una gracia especial para Pedro y para sus padres. “Sin dudas, en esta misión de santidad que tenemos los padres para con nuestros hijos, es una gracia inmensa para él y para toda la familia”, agregó.

El papa León XIV habla durante la vigilia en el Estado Centenario. Foto: Natalia Rovira/El País.

"Lo vivimos con una gran alegría"

La visita papal fue vivida por Andrade y los suyos como un acontecimiento que excede lo individual. “El lema de la visita del Papa es ‘Les anuncio una gran alegría’, y así lo vivimos”, afirmó. “Somos una joven familia católica, y esta visita es un gran regalo para todo el país”.

Para Andrade, la presencia del sumo pontífice representa una oportunidad para renovar la fe y recuperar valores que considera debilitados en la sociedad. En su visión, "el papa, como representante de Jesús en la Tierra, reúne a la comunidad de creyentes y anuncia el amor de Dios a todos, creyentes y no creyentes”.

La familia participó de varias instancias de la agenda papal. Primero fue a recibir a León XIV a la rambla del Parque Rodó y luego se trasladó a la plaza Matriz, donde pudo verlo de cerca. También estuvo presente en la vigilia realizada en el estadio Centenario.

Además, Andrade expresó su deseo de asistir a la misa prevista en Florida, en el marco de la fiesta de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del Uruguay, para continuar acompañando una visita que definió como un regalo para el país y una experiencia de profunda significación para su familia, en especial para su hijo de apenas 29 días.