El segundo día de León XIV en Uruguay, en una jornada entre la fe y la multitud El papa León XIV vivió el día más intenso de su estadía en Uruguay. Desde Paysandú hasta Casavalle, pasando por distintos encuentros y actividades, la jornada tuvo su punto culminante con una multitudinaria misa en el Estadio Centenario, que puso cierre a su segundo día en el país.