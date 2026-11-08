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El segundo día de León XIV en Uruguay, en una jornada entre la fe y la multitud

El papa León XIV vivió el día más intenso de su estadía en Uruguay. Desde Paysandú hasta Casavalle, pasando por distintos encuentros y actividades, la jornada tuvo su punto culminante con una multitudinaria misa en el Estadio Centenario, que puso cierre a su segundo día en el país.

07/11/2026, 22:30
07/11/2026, 22:30
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Fieles emocionados durante la vigilia del papa León XIV en el Estadio Centenario
Fieles emocionados durante la vigilia del papa León XIV en el Estadio Centenario.
Foto: Natalia Rovira/El País.
El papa León XIV saluda emocionado tras la vigilia en el Estadio Centenario
El papa León XIV saluda emocionado tras la vigilia en el Estadio Centenario
Foto: Natalia Rovira/El País.
Fieles emocionados tras la visita del papa León XIV en Uruguay
Fieles emocionados tras la visita del papa León XIV en Uruguay.
Foto: Natalia Rovira/El País.
El papa León XIV sube al escenario del Estadio Centenario y saluda a los fieles
El papa León XIV sube al escenario del Estadio Centenario y saluda a los fieles.
Foto: Nicolás Pereyra/El País.
Los fieles despiden la vigilia del papa León XIV en el Estadio Centenario
Los fieles despiden la vigilia del papa León XIV en el Estadio Centenario.
Foto: Nicolás Pereyra/El País.
Papa León XIV saluda a los fieles en Paysandú.
Papa León XIV saluda a los fieles en Paysandú.
Foto: Estefanía Leal/El País.
Papa León XIV en el escenario de Casavalle
Papa León XIV en el escenario de Casavalle.
Foto: Leonardo Mainé.
Mujer viste remera con imagen del papa León XIV por su visita a Montevideo. Foto: Natalia Rovira/El País.
Mujer viste remera con imagen del papa León XIV por su visita a Montevideo.
Foto: Natalia Rovira/El País.
Fieles revolean pañuelos por la visita del papa León XIV en la Universidad Católica del Uruguay (UCU). Foto: Natalia Rovira/El País.
Fieles revolean pañuelos por la visita del papa León XIV en la Universidad Católica del Uruguay (UCU).
Foto: Natalia Rovira/El País.
Mujer sostiene la Biblia "El libro del Pueblo de Dios" en el barrio Casavalle previo a la llegada del papa León XIV. Foto: Leonardo Mainé/El País.
Mujer sostiene la Biblia "El libro del Pueblo de Dios" en el barrio Casavalle previo a la llegada del papa León XIV.
Foto: Leonardo Mainé/El País.
Coro de niños en la parroquia de Casavalle, Nuestra Señora de Guadalupe
Coro de niños en la parroquia de Casavalle, Nuestra Señora de Guadalupe.
Foto: Ignacio Sánchez.
Coro durante la misa del papa León XIV en el parque París Londres, en el departamento de Paysandú.
Coro durante la misa del papa León XIV en el parque París Londres, en el departamento de Paysandú.
Foto: Estefanía Leal/El País.
El papa León XIV con la hostia durante la misa en el parque París Londres, en el departamento de Paysandú. Foto: Estefanía Leal/El País.
El papa León XIV con la hostia durante la misa en el parque París Londres, en el departamento de Paysandú.
Foto: Estefanía Leal/El País.
La Universidad Católica del Uruguay celebra la llegada del papa León XIV
La Universidad Católica del Uruguay celebra la llegada del papa León XIV.
Foto: Natalia Rovira/El País.
Fieles durante la vigilia del papa León XIV en el Estadio Centenario
Fieles durante la vigilia del papa León XIV en el Estadio Centenario.
Foto: Natalia Rovira/El País.
Fieles emocionados tras la visita del papa León XIV en Uruguay
Fieles emocionados tras la visita del papa León XIV en Uruguay.
Foto: Natalia Rovira/El País.
El papa León XIV en la noche de vigilia en el Estadio Centenario
El papa León XIV en la noche de vigilia en el Estadio Centenario.
Foto: Nicolás Pereyra/El País.
Vecinos de Casavalle tras las palabras del papa León XIV
Vecinos de Casavalle tras las palabras del papa León XIV.
Foto: Leonardo Mainé/El País.

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