León XIV en la Universidad Católica: "Es urgente" usar la inteligencia artificial poniendo a la persona primero

El papa León XIV visitó este sábado la Universidad Católica del Uruguay (UCU), donde se reunió con representantes del mundo de la educación y pronunció un discurso centrado en la formación integral de las personas, la dignidad humana y los desafíos que plantean las nuevas tecnologías. En el encuentro, el rector de la institución, el sacerdote Julio Fernández Techera, le dio la bienvenida y repasó el crecimiento de la educación católica en Uruguay.

Ante los educadores y estudiantes presentes, el pontífice planteó la necesidad de que la enseñanza contemple a la persona en todas sus dimensiones y advirtió sobre los riesgos de reducir al ser humano a un objeto. También llamó a promover un uso responsable de la inteligencia artificial (IA) y las tecnologías, con la persona como prioridad.

"Es urgente, entonces, que nuestra educación escolar y universitaria contribuya al uso sabio de las tecnologías y la IA, colocando a la persona antes que al algoritmo y armonizando las inteligencias técnica, emocional y espiritual y ecológica", sostuvo León XIV.

El pontífice vinculó esa perspectiva con la misión de las instituciones educativas y con la importancia de transmitir valores que no se limiten a la adquisición de conocimientos. En ese sentido, afirmó que el objetivo de la misión pastoral en la educación es que estudiantes, profesores y directivos puedan experimentar la Buena Noticia a través de los sentidos y de sus vínculos con los demás.

"El ser humano es unidad de cuerpo y alma", señaló, al cuestionar las visiones que separan ambas dimensiones y advertir sobre la reducción del cuerpo a un objeto del que se puede disponer arbitrariamente. Para el pontífice, esa concepción constituye una negación de la dignidad de la persona.

Durante su intervención, León XIV agradeció el trabajo de quienes participan en las comunidades educativas y destacó la trayectoria de la Iglesia Católica en Uruguay. Recordó que, hace poco más de 38 años, Juan Pablo II había visitado la misma casa de estudios, cuando la universidad todavía daba sus primeros pasos.

"Esa constancia demuestra que la educación católica en Uruguay ha llegado a ser la forma concreta con la que el Evangelio se convierte en gesto educativo, relación y cultura", expresó.

El pontífice también hizo referencia a la capacidad de renovación del mensaje cristiano y sostuvo que cada generación lo recibe como una novedad capaz de regenerar. "El Evangelio no envejece, sino que hace nuevas todas las cosas", afirmó.

El papa León XIV en la pantalla grande de la Universidad Católica del Uruguay. Foto: Darwin Borelli/El País.

Recuperar la capacidad de observar con atención y asombro

También invitó a recuperar la capacidad de observar con atención y asombro, así como a reconocer la responsabilidad humana en el cuidado de la creación. Abordó la importancia del tacto, la vista, el gusto, el olfato y la escucha como formas de encuentro con el mundo y con los demás. También destacó el valor de la atención, el discernimiento y el diálogo en un contexto en el que esas capacidades resultan cada vez más difíciles de sostener.

En otro pasaje, el papa advirtió sobre una concepción de la educación que juzga a las personas exclusivamente por su eficiencia y productividad. Frente a esa lógica, reivindicó la dignidad de cada individuo y la necesidad de que las instituciones educativas contribuyan a una formación que no reduzca el valor humano al rendimiento.

Asimismo, se refirió al papel de los adultos como referentes para niños y jóvenes, especialmente en ámbitos de educación extraescolar, informal y de reinserción social o terapéutica. En esos espacios, sostuvo, la presencia atenta y el testimonio de vida de adultos creíbles y competentes pueden resultar más importantes que las palabras.

El papa León XIV en la pantalla grande de la Universidad Católica del Uruguay. Foto: Darwin Borelli/El País.

Rector de la UCU resaltó visita del papa León XIV

Antes del discurso del pontífice, Fernández Techera expresó la alegría de la comunidad educativa por recibir a León XIV y recordó que la Iglesia participa en la historia de la enseñanza en Uruguay desde 1680, cuando se fundó Colonia del Sacramento y religiosos de la Compañía abrieron uno de los primeros centros educativos de la Banda Oriental.

El rector destacó que actualmente existen 160 colegios católicos, 170 centros de educación no formal, una facultad de Teología, dos universidades y numerosas obras educativas vinculadas a grupos de la Iglesia.

"Somos miles los educadores cristianos que, en los centros de la Iglesia, en la educación pública y en otras instituciones privadas, llevamos adelante la preciosa misión de educar, guiar, nutrir las mentes y anunciar la Buena Nueva del Reino a los niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país", afirmó.

Fernández Techera también puso el foco en la evolución de la Universidad Católica del Uruguay desde la visita de Juan Pablo II, en 1988. Según recordó, en aquel momento la institución tenía apenas tres años y todavía no contaba con graduados.

Hoy, señaló, la universidad cuenta con 8.000 estudiantes y casi 30.000 graduados, y se encuentra consolidada en la sociedad uruguaya.

El rector atribuyó parte de ese crecimiento al respaldo de Juan Pablo II, quien apoyó la creación de la institución, y pidió la bendición de León XIV para que las instituciones educativas continúen siendo fieles a su misión.

"En esta oportunidad, le pedimos su bendición para que todas las instituciones educativas sigan siendo fieles a su misión y fecundas en su servicio", concluyó Fernández Techera.