La sorpresiva visita del papa León XIV a un hogar de sacerdotes cuando iba camino a Casavalle

El papa León XIV hizo una sorpresiva visita al hogar sacerdotal a cargo de las Misioneras de Jesús Eterno Sacerdote, que queda en Caribes y Bulevar Artigas, en el límite de los barrios Jacinto Vera y Larrañaga.

El sumo pontífice se dirigía a Casavalle por Bulevar Artigas y se desvío para ingresar en este hogar que funciona como lugar de retiro de sacerdotes. Se trató de una visita fuera de agenda, que pocas personas conocían excepto los vecinos de la zona, que se reunieron en la puerta para intentar ver de cerca al papa. A las 16:50 horas retomó su recorrido oficial.

Encuentro en Casavalle, jornada con la academia y cierre masivo en el Estadio Centenario

Posteriormente, se continuará con el cronograma establecido. A partir de las 17:00 horas visitará Casavalle, donde participará de un "encuentro con la realidad social" de ese barrio, según consta en la web oficial del viaje de León XIV. La sede será la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. En la zona se prevé que bendiga las viviendas del proyecto Familias de Guadalupe. Participará también de un momento de oración tras escuchar testimonios locales de superación y recibirá un cuadro alegórico del “Cristo del carrito” en recuerdo del legado del Padre Cacho.

A las 18:00 habrá un "encuentro con el mundo de la educación" en la sede central de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), donde se reunirá con la comunidad académica y se espera también la presencia de autoridades del gobierno. Impartirá finalmente una bendición desde la Terraza Juan Pablo II a los estudiantes que —se espera— estarán congregados en el patio central del edificio.

A las 19:00, para cerrar la jornada, oficiará una vigilia de oración en el Estadio Centenario, donde se prevé que haga un discurso luego de una previa musical en la que participarán Lucas Sugo y Josefina Damiani, entre otros.

Este evento será el punto final de la visita de León VIX a Montevideo, puesto que el domingo 8 de noviembre se trasladará a Florida donde encabezará una santa misa masiva junto a la histórica imagen de la Virgen de los Treinta y Tres. Camino a Florida hará una breve parada en Juanicó, Canelones. Luego de almorzar, el sumo pontífice se trasladará al Aeropuerto Internacional de Carrasco para participar de la ceremonia oficial de despedida y emprender su vuelo rumbo a Buenos Aires.