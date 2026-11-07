Rosario artesanal y un poncho teñido con flores nativas: los regalos del intendente Olivera al papa León XIV

El papa León XIV brindó durante la mañana de este sábado una misa en el Parque París Londres, en el departamento de Paysandú. Tras hacer una parada por la Basílica Nuestra Señora del Rosario, el sumo pontífice se dirigió al aeropuerto, donde mantuvo un encuentro con el intendente sanducero Nicolás Olivera y recibió varios regalos.

Olivera le entregó un rosario elaborado artesanalmente y un poncho de lana teñido con flores de marcela y nogal que combina técnicas como macramé y crochet. El sumo pontífice también firmó el libro de visitas del aeropuerto.

Papa León XIV en Paysandú Foto: EFE

El papa saludó a los fieles en la Basílica

El papa, tras la misa en el Parque París Londres, se dirigió a la Basílica Nuestra Señora del Rosario, donde más fieles lo esperaban para saludarlo. Entonces tomó un micrófono y repitió algunos conceptos referidos a "tres símbolos" que considera claves, algo que ya había mencionado en la misa del Parque París Londres.

"Tenemos que construir puentes que unan a todos los pueblos, porque creemos en un solo Dios y porque creemos que la paz es posible. Los palmares que representan que queremos estar unidos todos y construir comunidades de fe. Y el mate, esa expresión tan importante en su cultura, donde dos amigos, dos familiares están unidos a compartir muchas veces dialogando sin palabras, pero unidos para compartir la vida, las dificultades y también las alegrías".

La mención del papa León XIV a Jacinto Vera

Durante su misa en el departamento de Paysandú, el papa León XIV se refirió a una figura particular de la vida religiosa uruguaya: Jacinto Vera, a quién describió como el "obispo gaucho" que fue "un testigo coherente de la fe que anunciaba, generoso en la caridad y entregado totalmente a la misión apostólica".

Vera nació el 3 de julio de 1831 en un barco frente a las costas de Brasil. Sus padres, Gerardo y Josefa, estaban viajando desde las Islas Canarias a la Banda Oriental. A los 19 años el futuro obispo de Montevideo descubrió su vocación e inició sus estudios eclesiásticos.

Misa de beatificacion del Monseñor Jacinto Vera, primer obispo de Montevideo, ceremonia religiosa organizada por la Iglesia Catolica de Montevideo en el Estadio Cententario, ND 20230506, foto Juan Manuel Ramos - Archivo El Pais Juan Manuel Ramos/Archivo El Pais

Durante el sitio a la ciudad de Paysandú por parte de Venancio Flores el monseñor se instaló en la Isla de la Caridad, frente a la ciudad sitiada, para atender a refugiados y heridos de ambos bandos. Tal y cómo recordaba León XIV en su homilía, allí se quedó Jacinto Vera hasta la caída del sitio para ayudar a su gente.

En 1879 se forjó su logro más importante: ser padre de la Iglesia de Uruguay. Falleció dos años después, durante una misión que realizaba en Pan de Azúcar, a los 67 años. Fue beatificado por el papa Francisco en 2023; el milagro que se le reconoció es "la curación rápida, duradera y completa de una niña de 14 años", que "había sufrido una grave infección luego de operarse de apendicitis", según informó la Iglesia Católica de Montevideo.