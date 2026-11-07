Las referencias al "Obispo Gaucho" en la casulla que usó el papa León XIV durante la misa en Paysandú

Los ornamentos litúrgicos que utilizó este sábado de mañana el papa León XIV durante la misa celebrada en Paysandú fueron diseñados y confeccionados íntegramente en Uruguay.

Según señaló la marca de vestimenta uruguaya By Florencia, diseñadora de las piezas, la casulla que vistió Robert Francis Prevost fue previamente validada por el Vaticano, y rinde homenaje al beato Jacinto Vera, primer obispo de Montevideo.

Jacinto Vera

Se trata de la segunda de las tres celebraciones de la visita apostólica en las que el sumo pontífice viste diseño nacional. Este viernes en la Catedral Metropolitana de Montevideo visitó una capa pluvial confeccionada en satén triple verde.

Cómo es la casulla que usó el papa León XIV en la misa de Paysandú

El punto de partida del trabajo fueron los elementos simbólicos y ornamentales del escudo episcopal de Jacinto Vera. En particular, las sogas que lo adornan dieron origen a "un lenguaje gráfico propio, donde las formas se entrelazan y repiten rítmicamente", describieron desde la marca.

Casulla que usó León XIV en Paysandú. Foto: By Florencia

Dentro de esa composición se integran la cruz y el Inmaculado Corazón de María como símbolos principales. La morfología elegida busca una cierta apariencia rústica, un guiño al legado del "Obispo Gaucho", como se conoce popularmente al primer obispo de Montevideo.

En la espalda de la casulla, el diseño vuelve a incorporar el Inmaculado Corazón de María, esta vez acompañado por el escudo del Papa León XIV. La combinación establece "un vínculo simbólico entre la historia de la Iglesia uruguaya y el pontífice".

Casulla que usó León XIV en Paysandú. Foto: By Florencia

La prenda está terminada con un vivo tejido artesanalmente en tonos bordó y oro, "un detalle que enmarca la silueta y aporta riqueza y sofisticación al la composición". La elección del bordó no fue casual: es el color con el que más se representa al beato Jacinto Vera.

"La propuesta busca reinterpretar el legado del Beato Jacinto Vera desde un lenguaje de diseño contemporáneo, donde la repetición, el ritmo y el trabajo artesanal dan forma a una pieza litúrgica que conecta la historia de la Iglesia en Uruguay con la visita del papa León XIV" justificaron desde By Florencia.