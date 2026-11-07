Miles recibieron al papa León XIV entre cánticos, presentes y banderas en la rambla de Montevideo

Desde el aeropuerto de Carrasco hasta Plaza Independencia, la llegada de León XIV reunió a escolares con sus uniformes, familias con banderas y vecinos que sacaron sillas de playa para verlo pasar. Algunos habían seguido su vuelo por el celular, otros se encontraron con la visita mientras recorrían Montevideo y decidieron quedarse.

“¡Está el papa en el espacio aéreo uruguayo!”, anunció una animadora desde un escenario montado junto a dos gazebos en la Plaza Mandela. Después llegó otra advertencia: “¡Va a pasar por aquí arriba, chicos!”. El avión se acercaba a Carrasco y los gritos anticipaban una bienvenida que se repetiría a lo largo del trayecto hasta Plaza Independencia.

León XIV aterrizó a las 16:20 horas y unos 15 minutos después pisó suelo uruguayo. Lo recibieron el presidente Yamandú Orsi, el canciller Mario Lubetkin, el intendente de Canelones, Francisco Legnani, y el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla. También estuvieron presentes todos los obispos del país.

Tras un breve intercambio con el pontífice, Orsi partió hacia Plaza Independencia, donde se realizaría el acto de bienvenida. El papa continuó unos minutos más mientras era recibido por Sturla y los demás obispos del país en la Base Aérea General Cesáreo Berisso.

Afuera, algunos todavía intentaban averiguar desde dónde podrían verlo. “¿Sale por acá?”, preguntaban quienes aguardaban a la salida del aeropuerto, con la esperanza de poder apreciarlo aunque fuera dentro de un vehículo y a la distancia. La comitiva salió por la base aérea. Delante la esperaban familias, pancartas, banderas y teléfonos preparados para registrar su paso.

En la avenida de las Américas ya se habían congregado fieles. La bienvenida continuó por la rambla, donde se mezclaban quienes habían ido expresamente a ver al pontífice con quienes se topaban con la visita durante un paseo por Montevideo.

El monumento a José Gervasio Artigas en la Plaza Independencia. Foto: Ignacio Sánchez.

Ese fue el caso de una pareja de peruanos que celebraba sus 40 años de casados con un viaje a Buenos Aires. Habían aprovechado para conocer Uruguay y se encontraron con la llegada del papa. Se quedaron en Kibón para verlo pasar. También había un grupo de un club de rugby argentino que había llegado para una competencia y estaba haciendo un tour por la ciudad.

Con el correr de las horas se sumaba más gente. Entre visitantes de distintos países se escuchaba un mismo canto: “Papa León, te queremos un montón”.

En Kibón había ilusión de que el pontífice dejara el vehículo que lo trasladaba desde el aeropuerto y subiera al papamóvil. Pero a las 17:28 la comitiva pasó a gran velocidad. León saludó al público y siguió el camino por la rambla.

Más adelante, junto al Parque Mandela, los escolares también se habían preparado para recibirlo. Mientras esperaban cantaron niños de los coros de varios colegios. Cuando se supo que el papa estaba por salir del aeropuerto, los grupos comenzaron a desplazarse hacia la rambla. Los uniformes se mezclaban con las banderas de los colegios, mientras el seguimiento por los celulares permitía saber por dónde venía.

“Para nosotros es muy importante que venga el papa porque significa mucho. Nunca vimos un papa, entonces nos emociona”, contó una niña llamada Josefina a El País, ubicada en primera línea.

A su lado, otra llamada Clara adelantó que hoy cantará en el Estadio Centenario durante la vigilia. “El papa viene a confirmarnos la fe”, dijo. “Inolvidable”, agregó Josefina.

Personas esperan la llegada del papa Leon XIV. Foto: Ignacio Sánchez.

Otros niños también intentaban explicar la dimensión de lo que estaban por vivir. “Es muy lindo que venga un papa porque hace 38 años que no viene”, respondió uno de ellos, acompañado por un compañero de colegio. “A mí me pone muy emocionado que venga el papa de nuevo”, añadió otro.

Las motos, las sirenas y las luces de las delegaciones que pasaban obligaban a estar atentos. Algunos se habían acercado al cantero central, otros aguardaban junto al cordón de la vereda. La animadora de la Plaza Mandela seguía alentando al público mientras crecía la expectativa de ver al pontífice.

Entre quienes esperaban comenzó a circular que el cambio al papamóvil se haría más adelante. Las familias permanecieron en sus lugares.

“¡Está por Kibón!”, gritó alguien

Cuando la caravana apareció cerca de la estación de servicio frente al Club de Golf, los niños levantaron sus voces. Algunos esperaban con una camiseta, una bandera o una imagen de la Virgen, con la ilusión de que el Papa se detuviera. Entre las sirenas y las luces del convoy, León agitó la mano y siguió de largo.

Hubo caras tristes y cierta desazón porque no había frenado. Algunos, ubicados del otro lado, ni siquiera alcanzaron a ver el saludo. Los grupos comenzaron a dispersarse y parte del público se encaminó hacia la sede del Mercosur para intentar verlo otra vez.

Papa Leon XIV en el papamovil. Foto: Darwin Borelli.

Fue allí, a la altura del Parque Rodó, donde León XIV bajó del vehículo que lo había trasladado desde Carrasco y subió al papamóvil para continuar hacia Plaza Independencia.

En el tramo de la calle Paraguay, la espera había empezado cerca de una hora antes del paso de la comitiva. La gente se había instalado en el cordón o llevado sillas de playa. En ventanas y balcones aparecían banderas uruguayas, del Vaticano e imágenes de la Virgen María.

En una terraza de Paraguay y Durazno, una familia ataba una bandera del Vaticano mientras servía bebidas y papas chips para ver pasar la caravana. Otro vecino había colocado en la reja de su ventana un cartel: “El baño del Papa. Alquilo. Parcial o Completo”. Una verdulería puso la papa en oferta bajo una frase que acompañaba la ocasión: “Bienaventurados sean los clientes”.

En esa esquina esperaban familias y niños del colegio Seminario con telas y banderas blancas y amarillas. Sobre la rambla también había una familia del colegio Monte IV cuyos hijos habían tenido permiso para salir temprano e ir a ver al pontífice.

Cuando el papamóvil dobló desde la rambla hacia Paraguay, todavía había quienes esperaban que se detuviera a saludarlos. La caravana continuó hacia 18 de Julio y Plaza Independencia. Atrás quedaron las sillas de playa, los carteles en las ventanas y los lugares desde donde cada uno había intentado verlo.

A pesar de la fugaz vista que tuvieron del papa, la mayoría de los creyentes se mostraron agradecidos por el momento. “No pensé que fuera a ver a otro papa visitando nuestro país”, dijo emocionada Olga, una mujer de 85 años a El País.

Operativo de seguridad por la llegada del papa Leon XIV a Uruguay. Foto: Archivo El País.

Un trayecto acompañado por fieles, niños y familias

Miles de personas acompañaron la caravana del papa León XIV, que llegó este viernes a Montevideo para iniciar una visita de tres días a Uruguay. El sumo pontífice arribó a las 16:20 al aeropuerto de Carrasco, donde fue recibido por el presidente Yamandú Orsi. Posteriormente, el sumo pontífice se subió a una camioneta y comenzó su recorrido por Avenida de las Américas hacia la rambla, donde cientos de familias y niños lo esperaban entre cánticos, banderas de Uruguay, el Vaticano y otros países. A la altura del Parque Rodó, el papa se bajó de la camioneta y se subió al papamóvil. De allí, continuó hasta la calle Paraguay, para luego tomar la avenida 18 de julio y llegar a la Plaza Independencia.