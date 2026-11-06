El avión que trajo al papa León XIV a Uruguay lleva el nombre de un campeón del mundo que jugó en Boca Juniors

La llegada del papa León XIV a Uruguay dejó una curiosidad que conecta al Vaticano con el mundo del fútbol. El avión que trasladó al pontífice desde Roma hasta Montevideo lleva el nombre de un campeón del mundo que también vistió la camiseta de Boca Juniors: Daniele De Rossi.

Se trata de un Airbus A330neo de ITA Airways, la aerolínea italiana que realizó el vuelo entre el aeropuerto de Fiumicino y Carrasco. La aeronave fue bautizada en homenaje al exmediocampista, una de las grandes figuras de la Roma y campeón con Italia en Mundial de Alemania 2006.

De Rossi fue parte de aquel seleccionado que conquistó su cuarta Copa del Mundo. En la final ante Francia, que terminó 1-1 y se definió por penales, convirtió uno de los remates de la tanda que le dio el título a la Azzurra. Con la camiseta de su país disputó 117 partidos y se convirtió en uno de los referentes de su generación.

Su historia también tiene un capítulo en el fútbol sudamericano. En julio de 2019, cuando transitaba la etapa final de su carrera, cumplió el deseo de jugar en Boca, club del que era simpatizante por su admiración por Diego Maradona. Llegó a través de la gestión de Nicolás Burdisso, entonces director deportivo del Xeneize y antiguo compañero suyo en Roma.

Su paso por Argentina fue breve: permaneció seis meses, disputó siete partidos y marcó un gol, en su debut frente a Almagro por la Copa Argentina. En enero de 2020 regresó a Italia y anunció el final de su carrera como futbolista.

Así, en medio de la expectativa por la visita de León XIV, el viaje del pontífice sumó una particular conexión con el deporte: el avión que lo trajo a Uruguay lleva el nombre de un futbolista que fue campeón del mundo con Italia y que también dejó su huella en Boca.

Daniele de Rossi: el nombre del avión que trasladó al Papa León XIV desde Roma a Montevideo, Uruguay. Foto: AFP

El papa León XIV despegó este viernes a las 7:00 de la mañana del aeropuerto de Fiumicino con destino a Montevideo. Se espera que llegue sobre las 16:30 al aeropuerto de Carrasco, la primera parada de un viaje que lo llevará también a Argentina y Perú.

Como es habitual el sumo pontífice viaja con una nutrida de delegación de periodistas, tanto de agencias internacionales como de medios de varios países. Elisabetta Piqué, corresponsal en el Vaticano para el medio argentino La Nación, mostró en redes sociales algunos elementos particulares del viaje en avión.

Los periodistas recibieron un necessaire con medias, crema de manos, bálsamo para los labios, pasta de dientes, tapones para los oídos, un cepillo de dientes y una copia en papel del diario Obsevattore Romano. Los asientos tienen un escudo papal en el apoyacabezas.