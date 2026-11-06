"Su presencia nos inspira": Orsi recibió al papa León XIV en Plaza Independencia y le dio la bienvenida

El papa León XIV llegó este viernes a Uruguay. Tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, el sumo pontífice se trasladó hacia Plaza Independencia, donde fue recibido por el presidente de la República, Yamandú Orsi. Allí, en el escenario montado en el lugar, el mandatario dio un discurso dirigido al líder de la Iglesia católica en el que le dio la bienvenida al país.

Orsi dijo que Uruguay recibe a León XIV "con los brazos y el corazón abiertos". "Bienvenido querido amigo al Uruguay", manifestó el mandatario, quien señaló que es "un privilegio" recibir al papa en una región "que ha pasado por procesos duros y dolorosos a la hora de la conformación de sus estados".

"Hoy, esta región es de los pocos rincones del mundo que no tiene guerras entre países, y lo recibe este país, Uruguay, donde el gobierno, los ciudadanos que fueron presidentes por distintos partidos políticos, junto con nuestro pueblo, podemos sentarnos, todos juntos en paz y con alegría a ofrecerle este abrazo de bienvenida, aquí estamos", manifestó el mandatario.

Orsi dijo a León XIV que en Plaza Independencia "podrá observar una pluralidad de voces y visiones que a lo largo de los años". Señaló que Uruguay pudo transformar sus diferencias "en un espacio común donde hacer crecer la justicia y la fraternidad".

El papa León XIV y el presidente de la República, Yamandú Orsi, en el acto de bienvenida al pontífice. Foto: Nicolás Pereyra.

Por otro lado, el presidente hizo referencia a algunos problemas que enfrenta el país. Subrayó que pese a contar con "el Producto Bruto Interno (PBI) mas alto de la región", Uruguay cuenta con altos índices de pobreza infantil.

"Por estas razones, su visita es una grata ocasión para reconocer los valores que nos unen, nos impulsan y nos desafían a seguir poniendo el desarrollo humano como horizonte de toda opción política, que busque la real promoción de bien común", añadió Orsi. Sostuvo que "no todo lo puede hacer el Estado" y que la sociedad "no es una simple suma de voluntades individuales". El presidente le dijo a León XIV que necesita "que siga acompañando en construir" el país. "Somos conscientes de la tarea social de la Iglesia, y debemos ser agradecidos".

"Lo que los cristianos han hecho y hacen en los barrios, en las cárceles, en y por la educación, el refugio y acompañamiento que la Iglesia brindó a tantos compatriotas en tiempos de dictadura son un ejemplo claro de vocación", puntualizó el mandatario.

La mención de Orsi a referentes cristianos uruguayos

En el discurso, Orsi recordó a cristianos uruguayos como Alberto Gallinal, el padre Mateo Méndez, Luis "Perico" Perez Aguirre, Casilda Aparicio y Rubén Isidro Alonso, conocido como "Padre Cacho".

"Tenemos claro santidad, que en esta construcción conjunta del Uruguay, la Iglesia ha sido un pilar fundamental, y queremos que usted también cuente con nosotros, en su permanente búsqueda de diálogo y escucha, en su defensa de la solidaridad y la paz, compartimos la visión del desarrollo humano integral, que supone que el bien común va mucho más lejos que la mera eficiencia, y que la dignidad moral y espiritual es la garantía del éxito de la misión", añadió Orsi.

En tanto, el presidente manifestó que "en el mundo de la inmediatez, de la apatía y del cansancio", el trabajo se convierte "en una simple herramienta". "Hoy, los trabajadores uruguayos y los que están aquí presentes, también se suman a esta permanente lucha por la dignidad", añadió.

El papa León XIV y el presidente de la República, Yamandú Orsi, en la Plaza Independencia. Foto: Nicolás Pereyra.

El posicionamiento del Vaticano ante conflictos internacionales

A nivel personal Orsi, manifestó admirar el posicionamiento del Vaticano en materia de derechos humanos. "No podemos olvidar jamás, principalmente en estos tiempos inusitadamente acelerados, que el centro sigue siendo el ser humano", puntualizó. Paralelamente, el primer mandatario manifestó estar a favor de la "postura inquebrantable" del papa "en favor de la solución pacífica de los conflictos".

"Nuestra apuesta al diálogo y al consenso que rige la actitud hacia adentro, es la que los uruguayos promovemos siempre en los organismos internacionales", indicó Orsi. En esa línea, señaló que los conflictos internacionales "no se crean de un día para el otro", sino que se fomentan "desde la desinformación y los miedos"."Para la humanidad, la paz, el diálogo y la negociación son el único camino posible", agregó.

"Teniendo como marco la diversidad ideológica, cultural y filosófica, papa León: gracias por impulsar a creyentes y no creyentes a volverse protagonistas de la historia, capaces de afrontar la resistencia tanto interna como externa en la construcción de una civilización, donde el desarrollo sea siempre en base a la integración", continuó Orsi.

"Su presencia nos inspira y nos anima para asumir la responsabilidad que tenemos como humanidad, no vamos a bajar los brazos, esta casa es su casa, bienvenido al Uruguay", concluyó el presidente.