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El País Información Sociedad

Mario Bergara entregará la llave de la ciudad al papa León XIV en el Cabildo de Montevideo

La distinción de la comuna capitalina como jefe del Vaticano incluye una pieza artesanal de bronce y níquel con el escudo departamental

El País
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06/11/2026, 15:24
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León XIV saluda al público.
León XIV León XIV saluda al público al público en París, Francia.
Foto: AFP

La Intendencia de Montevideo (IMM) informó que, en el marco del primer día de visita oficial del papa León XIV a Uruguay, Mario Bergara le hará entrega de la llave de la ciudad en reconocimiento a su condición de jefe de Estado del Vaticano. La ceremonia de entrega se realizará este viernes 6 de noviembre en el Cabildo de Montevideo a las 19:00 horas.

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La distinción forma parte de un reconocimiento protocolar que realiza la comuna capitalina a jefes de Estado o Gobierno que visitan oficialmente la capital.

Cómo es la llave entregada por la IMM al papa León XIV

Creada mediante un proceso artesanal de varios días, la llave mide 25 por 8 centímetros y está completamente confeccionada en bronce con un baño de níquel. En una de sus caras lleva una grabación que indica "Montevideo Uruguay", junto al escudo de la ciudad. En tanto, la otra cara, posee una reproducción de la imagen de la Puerta de la Ciudadela.

Llave entregada por la Intendencia de Montevideo a León XIV.
Llave entregada por la Intendencia de Montevideo a León XIV.
Foto: Intendencia de Montevideo (IMM).

Las etapas de trabajo durante su elaboración incluyeron el grabado en 3D mediante un pantógrafo y la soldadura de sus componentes. Posteriormente se realizaron tareas de arenado y pulido previo al aplicado del baño de níquel. Por último, una carpintería confeccionó un estuche especialmente forrado y diseñado para la protección y presentación de la pieza entregada.

Cómo continuará el primer día de León XIV en Uruguay

Tras la entrega de la llave de la ciudad, el cronograma oficial de la visita de León XIV en Uruguay marca la celebración de las Vísperas con obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas en la Catedral Metropolitana de Montevideo. Una vez finalizada, el sumo pontífice se retirará hacia la Nunciatura Apostólica, donde se hospedará durante su visita a Uruguay.

Nunciatura Apostólica en Montevideo.
Nunciatura Apostólica en Montevideo.
Foto: Google Maps.

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