León XIV recibirá un mate de regalo en el avión que lo traerá este viernes a Uruguay desde Italia

Hay cosas que no se planifican en una oficina ni en un protocolo de Cancillería. Nacen alrededor de un asado entre amigos, con el ruido de fondo de un mate que pasa de mano en mano. Así arrancó esta historia: dos amigos —Mateo Quintero, uruguayo, y Gregorio “Goyo” Pereyra Iraola, argentino— conversaban con el padre Josué Hernández, un sacerdote mexicano que se hizo cura en Uruguay, sobre la llegada del Papa León XIV a nuestras tierras. Entre sorbo y sorbo, la pregunta cayó sola: ¿cómo le damos la bienvenida a un Papa al que todos llaman “el Papa de la unidad”?

La respuesta estaba, literalmente, arriba de la mesa. En el Río de la Plata el mate no se le ofrece a cualquiera: es un gesto de confianza, un “pasá, hablemos”. Es ese ritual cotidiano que borra la frontera entre Uruguay y Argentina. De esa charla nació la idea de crear el mate de la Unidad: no un adorno de vitrina para los museos vaticanos, sino un mate de verdad, pensado para tomarse un rato a solas con un amigo. Y ese amigo, esta vez, viste de blanco.

El padre Josué tiene algo en común con León XIV. No nació en el país que hoy siente suyo. Nació en México, pero después de tantos años acá considera a Uruguay su casa, como el papa a su Perú. Sus primeros pasos como seminarista los dio en la parroquia Stella Maris y en el Borro, el barrio que León XIV va a visitar este sábado. Hizo su última etapa de formación sacerdotal en el Seminario Interdiocesano Cristo Rey, en Montevideo, y fue ordenado sacerdote en la catedral.

Hoy vive en Roma, donde estudia Derecho Canónico; volverá a Uruguay cuando termine. Sabía desde hace tiempo que no iba a poder acompañar durante la visita entonces eligió otra manera de estar: organizó este gesto entre jóvenes argentinos y uruguayos para que, cuando el papa aterrizara en Uruguay, ya tuviera todo lo necesario para caminar nuestras tierras. Un regalo de alguien que no va a estar, para que se sienta en casa.

Hacer el mate era una cosa; conseguir que llegara al asiento 1A del avión papal era otra historia. Ahí apareció una figura que conoce los pasillos del Vaticano y el corazón de los papas como nadie: Valentina Alazraki.



La pregunta era cómo llegamos al Papa: ¿nos metemos en la multitud?”, cuenta Goyo. Fue Josué quien habló con la decana de los vaticanistas, que lleva décadas contando los viajes pontificios por el mundo, y le explicó la idea. A Valentina le encantó. Ella será la encargada de entregarle en mano la pieza a León XIV durante el vuelo que une Roma con Montevideo, poco antes de que el avión toque suelo uruguayo.

La idea cayó en buenas manos: Goyo tiene un emprendimiento de mates, Baguales, y de ahí salieron las piezas. “El mate comparte un montón de valores: familia, compañerismo, unión. El mate es unidad, y justo este papa es el de la unidad”, dice.

Eligieron un clásico de la casa, con virola chata de plata hecha en Argentina. La base de cuero con tiento y la bombilla de plata, coronada con el Espíritu Santo, se hicieron en Uruguay, por amigos de los tres. Un mate armado entre las dos orillas, como el lema que León XIV tomó de san Agustín, In Illo uno unum, “en el único Cristo somos uno”.

Pero más allá de los detalles técnicos, la fuerza de este objeto está en lo que representa. Cuando el avión cruce el océano y la comitiva empiece a preparar el descenso hacia Montevideo, Valentina romperá el protocolo por un minuto para acercarle el obsequio a León XIV. “Queremos que al sostenerlo en sus manos sienta el calor de nuestra gente antes de bajar del avión”, coinciden Mateo y Goyo. Porque el mate de la Unidad es eso: una llave para abrir la puerta del corazón de dos países y decirle al papa, de una manera nuestra que en esta casa siempre hay un lugar guardado para él.