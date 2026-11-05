¿Quién es León XIV? Edad, país de origen, nombre y más detalles del segundo papa que visita Uruguay

El papa León XIV llega a Uruguay este viernes 6 de noviembre para iniciar la gira más extensa de su pontificado en un recorrido que le llevará también a visitar Argentina y Perú.

Antes de su llegada, repasamos algunos datos sobre su vida antes de convertirse en la principal figura de la Iglesia Católica.

¿Quién es el papa León XIV?

El nombre original del papa León XIV es Robert Francis Prevost. Nació en Chicago, Estados Unidos, el 14 de setiembre de 1955 (70 años).

Los padres del papa, Louis y Mildred, eran apasionados de la lectura y la música. Al papa le gusta el tenis, andar a caballo y las novelas de John Grisham.

Tiene dos hermanos mayores: Louis y John.

Estudió en la Unión Teológica Católica de Chicago, donde obtuvo una maestría en Divinidad en Teología. Habla el español, italiano, francés, portugués y además lee latín y alemán. En 2015 obtuvo la nacionalidad peruana.

Es el prefecto del Dicasterio para los Obispos y arzobispo emérito de Chiclayo, Perú. Recibió la ordenación sacerdotal en 1982, obtuvo la licenciatura en 1984 y luego fue enviado a trabajar a la misión de Chulucanas, en Perú, por lo que tiene amplio acercamiento con América Latina.

Esta imagen, facilitada el 25 de julio de 2019 por Cáritas Chiclayo, muestra al entonces obispo de Chiclayo, Robert Francis Prevost Foto: Cáritas Chiclayo/AFP

Cercano a Francisco, investigador de abusos sexuales y preocupado por la IA

Robert Prevost, hoy conocido como León XIV, habla cinco idiomas, pero es callado.

Quienes lo conocen dicen que sabe escuchar y que trabaja con discreción y firmeza. Tuvo un ascenso meteórico en el Vaticano durante los últimos años de vida del papa Francisco. Antes, en cambio, había acumulado años como misionero en Perú, donde enfrentó la pobreza y a un grupo cristiano repleto de corrupción y abuso sexual.

Es el primer papa estadounidense. Elegido durante la segunda administración de Donald Trump, muchos podrían haberlo asociado a él. Sin embargo, Prevost tiene un pensamiento bastante distinto al del presidente de su país.

Antes de asumir como papa, cuando el vicepresidente JD Vance citó un concepto cristiano para justificar darle prioridad a los ciudadanos locales en lugar de los migrantes, Prevost compartió un artículo titulado: “JD Vance se equivoca: Jesús no nos pide que jerarquicemos nuestro amor por los demás”. Y ya como León XIV también ha deslizado cuestionamientos al gobierno, mientras que Trump lo ha criticado públicamente diciendo que “no está haciendo un buen trabajo”.

Papa León XIV. Foto: AFP

Además de amigo y sucesor de Francisco, Prevost se ubica en otra línea de sucesión: la de León XIII. Este papa escribió una encíclica innovadora donde impulsó la doctrina social moderna de la iglesia en plena revolución industrial.

Ahora, en su propia encíclica llamada Magnifica Humanitas, León XIV continuó ese legado, de preocupación por la justicia social y los marginados de los avances tecnológicos, pero enmarcado en una nueva era: la de la inteligencia artificial.