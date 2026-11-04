Dónde se va a quedar el papa León XIV y cómo es la Nunciatura Apostólica en Uruguay

El papa León XIV llegará a Uruguay el próximo viernes 6 de noviembre para comenzar una cargada agenda que incluye eventos en Montevideo, Florida, Paysandú y una breve parada en Canelones.

Durante su estadía en Uruguay el sumo pontífice se alojará en la Nunciatura Apostólica, ubicada en Montevideo. La residencia funciona como embajada de la Santa Sede ante Uruguay y también como la residencia del nuncio apostólico. Desde 2023 el cargo es ocupado por Gianfranco Gallone, representante del Vaticano ante Uruguay.

La residencia se encuentra en Bulevar Artigas 1330, entre Guaná y Chaná, y fue construida en la década del 1930 por Guillermo Strauch como una vivienda familiar. Más adelante la Conferencia Episcopal del Uruguay adquirió el inmueble y lo adaptó para albergar las oficinas vinculadas con la representación de la Santa Sede.

Papa León XIV durante su audiencia de este miércoles Foto: Vatican News

Ocho dormitorios y 15 baños

La casona fue reformada por primera vez en 1987, para realizar una ampliación por la visita del papa Juan Pablo II, y por segunda vez en 2017, para mejorar las condiciones de accesibilidad de la casa y actualizar sus instalaciones.

Según consignó el semanario Búsqueda, la nunciatura tiene 1.950 metros cuadrados y cuenta con cuatro niveles. En la residencia hay oficinas, áreas de recepción, 15 baños y ocho dormitorios. En la zona superior se concentran los espacios más privados, como los cuartos del nuncio, su secretario y de las hermanas que viven allí.

Juan Pablo II se hospedó en la nunciatura durante sus viajes de 1987 y 1988, e incluso llegó a saludar desde el balcón a las personas que se habían acercado a verlo en aquel entonces.

León XIV antes de su llegada a Uruguay: "Que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza"

A dos días de su llegada a Uruguay , el papa León XIV aprovechó los saludos durante la audiencia general de este miércoles para pedir a los fieles que acompañen con sus oraciones su misión por Sudamérica.

"El próximo viernes partiré hacia Sudamérica, para visitar Uruguay, Argentina y Perú. Me encomiendo a sus oraciones, para que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza, reavive el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría", expresó.

Luego, en su saludo final en italiano, volvió a pedir las oraciones refiriéndose a los países que visitará en Sudamérica: "Para que el Señor bendiga esta misión en estos países muy queridos por mí", expresó.