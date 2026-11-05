Renunció Santiago Peña a la presidencia de Paraguay tras escándalo de Ueno bank
El mandatario publicó un video en su cuenta de X explicando su decisión tras la disolución de Ueno bank, que desató una convulsión y pedidos de dimisión en el Congreso.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, publicó este jueves un video en su cuenta de X explicando su decisión de presentar una carta de renuncia a su cargo.
Peña quedó envuelto en una tormenta política después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenara este martes la intervención y disolución de Ueno, un banco con 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo requerido.
Noticia en desarrollo
Mensaje del Presidente de la República, Santiago Peña, al pueblo paraguayo. https://t.co/RBz6IfFV9L— Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026
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