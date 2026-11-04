Escándalo en Paraguay: intervienen banco vinculado a Peña y oposición pide juicio político contra el mandatario

El Banco Central de Paraguay intervino este martes Ueno Bank, vinculado al presidente Santiago Peña, y dejó a sus ahorristas sin acceso inmediato a su dinero, en una crisis que horas después derivó en la renuncia del titular del organismo regulador, Carlos Carvallo.

El Ueno Bank, que administra sumas millonarias de pensiones y otras partidas estatales, fue intervenido por una grave insuficiencia de capital. Sus servicios quedaron suspendidos mientras las autoridades organizan la devolución de los depósitos.

En Asunción decenas de personas se concentraron a las puertas de las sedes del banco en busca de respuestas, pese a los llamados a la calma de las autoridades.

Ueno Bank controla los recursos de más de 2,94 millones de clientes, según cifras de junio pasado de la institución. De ellos, unos 32.000 son pensionistas del estatal Instituto de Previsión Social (IPS), un ente que tiene fondos por 355 millones de dólares en el banco intervenido.

Agentes de policía montan guardia frente a una sucursal del banco Ueno durante una protesta de depositantes. Foto: AFP

Senadores de oposición anunciaron que promoverán un juicio político contra el presidente Peña, y su vicepresidente, Pedro Alliana, y denunciarán a la directiva del emisor ante la “grave crisis” que consideran “afecta a los ahorristas” de Ueno Bank.

El juicio político, previsto en el artículo 225 de la Constitución, se pone en marcha en la Cámara de Diputados mediante la aprobación, con una mayoría de dos tercios, de una acusación que solo abarca hechos como “mal desempeño de funciones, delitos en el ejercicio del cargo o delitos comunes”.

El Senado, previo respaldo de una mayoría absoluta de dos tercios, actuará como juez y, en caso de hallar responsable al acusado, procederá a destituir al funcionario o pasar “los antecedentes a la justicia ordinaria”, establece la carta magna.

Peña dijo ayer martes que la intervención de Ueno Bank es “un caso particular” en el sistema financiero de su país, y pidió al Congreso avalar “con celeridad” un proyecto de ley acordado con su Ejecutivo que permita iniciar el pago “inmediato” a los ahorristas.

“Este es un caso particular de una entidad, no del sistema financiero nacional, y quienes sean responsables deberán responder ante la Justicia, sin excepciones y sin privilegios”, publicó Peña en su cuenta de X.

Peña, exministro de Hacienda y exfuncionario del Banco Central, dijo haber acordado con los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, los oficialistas Basilio Núñez y Raúl Latorre, que se discuta un proyecto de ley que autoriza el uso del Fondo de Garantía. En ese contexto, Peña instó a los legisladores a aprobar “con la mayor celeridad” la iniciativa.

Esta ley -agregó el mandatario- también “garantizará la devolución de los fondos públicos, del IPS y de las demás cajas jubilatorias públicas”. Además, Peña pidió al emisor que informe a la ciudadanía “los plazos y mecanismos de devolución de los fondos garantizados”.

Santiago Peña, presidente de Paraguay. Foto: AFP

Se entrega banquero

El mayor accionista y uno de los fundadores del intervenido Ueno Bank, Miguel Vásquez, así como cinco de sus principales directivos, se entregaron ayer a la Justicia de Paraguay, que solicitaba sus aprehensiones en el marco de las investigaciones por la insolvencia de la entidad financiera.

Vásquez, que figuraba como director ejecutivo o CEO de Ueno Bank, se presentó ante una comisaría de Asunción acompañado de tres abogados.

De acuerdo con uno de sus defensores, Víctor Dante, el ejecutivo quiso “ponerse a la orden de la Justicia” tras conocer a través de la prensa que era solicitado.

También se presentaron a la Justicia el presidente del directorio, Juan Manuel Gustale Cardoni; los directores titulares, Alejandro Gómez Abente y Diego Duarte Schussmuller; el miembro del directorio Julio Rey Fernández, y la alta ejecutiva Mariana Torres Rubiani.

En tanto que permanecen prófugos la segunda vicepresidente, Diana Mongelos González, y el alto ejecutivo Miguel Ángel Almada Frutos.

También hoy, un juez civil y comercial ordenó el embargo preventivo de los bienes de la alta cúpula de Ueno Bank, con un valor de 70 millones de dólares, así como una suma de más de 167,5 millones de dólares fijados para gastos de prestación de Justicia, reportó el medio paraguayo La Nación. AFP, EFE