Orsi se mantiene entre los presidentes peor evaluados por la ciudadanía en Latinoamérica: ranking completo

El presidente de la República, Yamandú Orsi, sigue estando entre los presidentes peor evaluados por la ciudadanía en Latinoamérica según el ranking que elabora mensualmente la consultora CB Global Data en base a encuestas en los respectivos países.

En base a un estudio de opinión pública realizado entre el 5 y el 8 de octubre con un margen de error de 1,8 puntos porcentuales, Orsi tiene 22,2% de muy buena aprobación, 13% de buena aprobación, 30,6% de mala aprobación y 31,5% de muy mala aprobación. Además un 2,7% no sabe o no contestó. Esto da un total de 35,2% de valoraciones positivas contra 62,1% de valoraciones negativas. La imagen positiva del presidente en octubre bajó con respecto al 37,7% de setiembre.

En este ranking de 18 presidentes solo hay dos por debajo de Orsi: Delcy Rodríguez, de Venezuela, con 32,3% de aprobación, y Bernardo Arévalo, de Guatemala, con 31%.

Según CB Global Data, Daniel Ortega, de Nicaragua, está 15° con con 35,7%, Javier Milei, de Argentina, está 14° con 36,1%, y José Raúl Mulino, de Panamá, está 13° con 36,5%. Con estos tres mandatarios se conforma el grupo de "los seis peores" de Latinoamérica.

En lo más alto de la lista está Claudia Sheinbaum, de México, con 69,3% de aprobación. Nayib Bukele, de El Salvador, está segundo con 68,3%. Luis Abinader, de República Dominicana, está tercero con 51,9%. Laura Fernández, de Costa Rica, cuarta con 51%. Abelardo de la Espriella, de Colombia, quinto con 49,7%. Daniel Noboa, de Ecuador, aparece sexto con 47,5%.

Con una evaluación regular, en el medio de la tabla, están Keiko Fujimori, de Perú, Lula da Silva, de Brasil, Nasry Asfura, de Honduras, Santiago Peña, de Paraguay, Rodrigo Paz, de Bolivia, y José Antonio Kast, de Chile, del séptimo al duodécimo puesto respectivamente.

Yamandú Orsi junto al presidente de Chile, José Antonio Kast. Foto: Ignacio Sánchez/El País

"En cuanto a la variación de la imagen positiva respecto de la medición anterior, el presidente que registra el mayor crecimiento es José Raúl Mulino de Panamá, con una suba de +4,4 puntos porcentuales. En contraste, Keiko Fujimori de Perú presenta la mayor caída del ranking, con una disminución de −6,1 puntos porcentuales respecto de la medición del mes pasado", añade la publicación de CB Global Data.

La forma de elaborar la encuesta es a través de cuestionarios en línea.

Ranking completo de aprobación de presidentes