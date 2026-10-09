Gobierno demolerá casas en Cerro Norte para terminar con los "pasajes con barricadas" desde donde se "dispara"

El Plan Más Barrio, un proyecto del gobierno de Yamandú Orsi que es liderado por el secretario Alejandro Sánchez y que tiene por objetivo generar cambios a fondo en distintas zonas rojas del país, comenzó a mostrar resultados palpables en el Cerro Norte, el primer barrio de Montevideo que se eligió para una profunda intervención, y está por entrar en una fase que afectará directamente en el modus operandi de las bandas criminales de la zona.

Allí ya se aplicó un "cambio en el patrullaje" y se retiraron, por ejemplo, "un montón de vehículos quemados que (los delincuentes) servían como barricadas", además de "17 allanamientos con consecuencias" para los involucrados en el crimen, dijo Sánchez este jueves en entrevista con el programa Quien es Quien, de Diamante Fm.

Y lo que viene ahora ahora es el despliegue de un "plan más urbanístico de Cerro Norte", lo que significará la apertura de calles y la demolición de casas.

"Porque en Cerro Norte, recordemos, lo que hay son pasajes, y en algunos pasajes no pasa una persona", dijo el secretario de la Presidencia. "Hay pasajes, de los que hay imágenes de drones (de) cuando nosotros desplegamos a todos los censistas, por donde no pueden pasar dos personas caminando juntas. Y hay algunos —graficó— que incluso tienen hasta barricadas construidas a los costados, de doble bloque, para apostarse ahí y disparar. Y así enfrentan a la Policía y a las bandas enemigas".

Esto implicará la demolición de viviendas y el desalojo de varias personas, las que, en principio, serán reubicadas en el propio Cerro Norte, porque "la idea es que no haya desarraigo".

El plan busca terminar con situaciones como la que representa la suerte que tuvo "un salón comunal muy grande" que hay hoy en el barrio y "que había sido privatizado" por la delincuencia. "Una persona lo tomó, le puso un candado y lo alquilaba para cumpleaños de 15. Se lo había apropiado. Era de la comunidad, pero alguien dijo: 'Esto es mío y ahora lo alquilo'".

Ese salón, dijo, pasará ahora al Estado para "actividades sociales, culturales, que se van a desplegar en esa zona".

"Lo que no me gusta de Bukele"

Sánchez fue consultado también por el modelo de seguridad que aplica en El Salvador el presidente Nayib Bukele, cuyo vicepresidente estuvo esta semana en Uruguay y se reunió, entre varios otros, con él mismo, el presidente Orsi y el canciller Mario Lubetkin.

"Lo que no me gusta de Bukele es la falta de garantías, nada más", opinó el secretario de Presidencia sobre la gestión policial del país centroamericano.

"Después, el enfrentamiento directo contra el crimen organizado es lo que estamos haciendo. En ese sentido, Más Barrio no es una política de seguridad, pero es una parte de la política de seguridad, y lo que busca es generar condiciones para que una zona vuelva a ser de los vecinos".