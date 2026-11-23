La Mesa Ejecutiva de la Liga AUF Uruguaya estableció cómo se disputarán las finales por el título de campeón de la temporada 2026, que hasta el momento tiene solo a Peñarol como único clasificado por haber sido campeón de la Tabla Anual. En tanto que este viernes Racing y Liverpool definirán en Maldonado al rival del Mirasol.

En ese sentido, se determinó que el primer partido de las finales se dispute el jueves 3 de diciembre en el Parque Viera o el Estadio Centenario a partir de la hora 20:00. Esto por si clasifica Liverpool o Racing. El Negro de la Cuchilla disputará ese duelo decisivo en el Prado —donde ha hecho de local a lo largo de la temporada a raíz de las obras del Nuevo Belvedere—, mientras que la Escuelita de Sayago puso al mítico escenario del fútbol uruguayo.

La vuelta será el domingo 6 de diciembre en el Estadio Campeón del Siglo y se jugará a partir de la hora 19:00. De esta manera, el campeón se definirá por segunda vez en el escenario del conjunto Mirasol, algo que había pasado en la temporada 2023 en la que Liverpool logró hacer historia al proclamarse campeón uruguayo por primera vez.

Resta por definir al otro finalista

El pasado jueves Peñarol logró cortar la racha de seis encuentros sin poder ganar en la temporada (uno por la Copa AUF Uruguay y los otros cinco por el Torneo Clausura) para vencer 3-0 a Cerro Largo y así poder adueñarse de la Tabla Anual. Lo que le permitió sacar su boleto a la definición por el título de campeón de la Liga AUF Uruguaya 2026.

Todavía resta por definir quién será su rival en esos dos partidos y para ello se enfrentarán Racing —campeón del Torneo Apertura— contra Liverpool, quien alzó el trofeo del Torneo Clausura. Es por esto que este viernes se verán las caras la Escuelita de Sayago ante el Negro de la Cuchilla en el Campus de Maldonado, desde la hora 20:30.

Tomás Habib de Racing Club de Montevideo. Foto: Racing

El motivo por el cual se disputa este partido en tierras fernandinas se debe a que el sábado se llevará a cabo la final de la Copa Libertadores de América entre Palmeiras y Estudiantes de la Plata en el Estadio Centenario, a la hora 17:00. Por un tema de seguridad se decidió que el duelo entre el elenco que conduce técnicamente Cristian Chambian contra el de Jorge Fossati se haga en el Domingo Burgueño Miguel de Maldonado.

Jorge Fossati saluda a Matías Mir luego de lograr el Torneo Clausura con Liverpool. Foto: Ignacio Sánchez | El País

Una vez definido al ganador se sabrá si el partido de ida de las finales por la Liga AUF Uruguaya se jugará en el Parque Viera —sitio en el que oficia de local Liverpool— o en el Estadio Centenario, lugar donde el Cervecero llevó a Nacional y Peñarol a jugar cuando le tocó ser local.