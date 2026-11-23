La Tabla Anual del campeonato uruguayo suele premiar al equipo más regular del año: el que gana en marzo y también en noviembre, el que no se cae cuando aprieta el calendario. Peñarol la ganó el jueves con el 3-0 a Cerro Largo, pero con una singluar paradoja: en los 38 partidos oficiales de la temporada que corresponden a la Liga AUF Uruguaya 2026 (15 del Apertura, siete del Intermedio más la final, y 15 del Clausura), Diego Aguirre nunca repitió el mismo 11 inicial.

La estadística es aún más alucinante si se tienen en cuenta la final de la Supercopa, los seis partidos por fase de grupos de Copa Libertadores y los cuatro que jugó por Copa AUF Uruguay, porque en esos 11 partidos extra hubo otras 11 combinaciones de nombres nuevas. Es decir que en los 49 partidos oficiales que lleva Peñarol esta temporada, no repitió el equipo titular ni una sola vez: jugó con 49 equipos diferentes.

Lo más cerca que estuvo de repetir fue en ocho pares de partidos con 10 de los 11 nombres en común. Uno de ellos fue el de las fechas 12 y 13 del Clausura, ante Juventud y Wanderers, en las que solo cambió Thiago Espinosa por Eduardo Darias. En promedio, de un partido al siguiente cambiaron tres o cuatro titulares. En total, 45 futbolistas vistieron la camiseta aurinegra en partidos oficiales.

En medio de tanto movimiento hubo algunos nombres fijos. Matías Arezo fue el jugador con más partidos (42) y más titularidades (38) del plantel. Es el goleador del equipo con 17 goles y también el más reemplazado del plantel: salió en 21 de los partidos que jugó de arranque. Detrás suyo en partidos jugados aparecen Leandro Umpiérrez (39), Nicolás Fernández (37). Los sigue Washington Aguerre con 36 partidos, todos como titular, nunca fue sustituido y jugó todos los minutos: aproximadamente 3.240, más que cualquier otro jugador. Lo siguen en minutos Arezo (3.138), Lucas Ferreira (2.903) y el Indio Fernández (2.841).

Por supuesto que en la volatilidad del equipo titular hubo distintos factores que influyeron, desde la cantidad absurda de lesiones que sufrió el plantel este año al mercado de pases de invierno. Por ejemplo, el caso más notorio es el de Leo Fernández: titular en todos los partidos que jugó hasta que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla en abril. Fueron 11 partidos del ‘10’: siete victorias, dos empates y dos derrotas. Con él en cancha, Peñarol sumó el 66,7% de los puntos posibles. En los 37 partidos que el equipo jugó sin él, ese porcentaje bajó al 52,3%.

Por otro lado, el dilema sanitario explica buena parte de la rotación. Nahuel Herrera se perdió 30 partidos por lesiones no musculares: 22 por una luxación del hombro derecho y ocho por una fractura del quinto metatarsiano. Titular en 14 de sus 15 partidos: siete victorias, siete empates y una derrota.

Nahuel Herrera celebra su gol en el partido entre Peñarol y Cerro Largo. Foto: Estefanía Leal.

Eduardo Darias se perdió 17 partidos por distintos problemas musculares, pero cuando estuvo disponible siempre jugó: fue titular en 21 de sus 25 partidos totales.

El equipo también cambió por los que llegaron o se reinsertaron en el camino. El caso más claro es el del argentino Leonel Jaime, quien se incorporó al equipo en el receso de mitad de año y desde entonces fue fijo: 19 partidos, 17 como titular, salvo el debut ante Racing y la penúltima fecha con Defensor Sporting.

Javier Cabrera, que se había roto los ligamentos cruzados el año pasado, volvió para el Intermedio y rápidamente se volvió a ganar la confianza del entrenador. Fue titular en 19 de los 22 partidos que jugó desde entonces.

Otros sumaron muchos partidos pero pocas veces desde el arranque fueron Facundo Batista (30 partidos, titular en nueve), Abel Hernández (30 partidos, titular en 11), Lucas Hernández (22 partidos, titular en seis), Franco González (17 partidos, titular en tres) o Stiven Muhlethaler (15 partidos, titular en dos).

Con tanto cambio, el cierre de la temporada no fue sencillo: atravesó una racha de seis partidos sin ganar y aplazó la conquista de la Anual hasta la última fecha, cuando le ganó a Cerro Largo por goleada. La pregunta que se impone ahora es: ¿habrá encontrado el equipo para las finales?

Mejor % de puntos por titularidad

*Entre los que tienen un mínimo de 10 partidos como titular.

Leonel Jaime: 68,6%. Fue titular 17 veces y jugó 19 partidos. Como titular: 10 victorias, cinco empates y dos derrotas. Leo Fernández: 66,7%. Fue titular 12 veces y jugó 12 partidos. Como titular: siete victorias, tres empates y dos derrotas. Javier Cabrera: 64,9%. Fue titular 19 veces y jugó 22 partidos. Como titular: 10 victorias, siete empates y dos derrotas. Emanuel Gularte: 63,6%. Fue titular 11 veces y jugó 13 partidos. Como titular: seis victorias, tres empates y dos derrotas. Germán Pezzella: 63,3%. Fue titular 10 veces y jugó 11 partidos. Como titular: cinco victorias, cuatro empates y una derrota. Lucas Ferreira: 62,7%. Fue titular 34 veces y jugó 36 partidos. Como titular: 18 victorias, 10 empates y seis derrotas. Eduardo Darias: 61,9%. Fue titular 21 veces y jugó 26 partidos. Como titular: 11 victorias, seis empates y cuatro derrotas. Eric Remedi: 60,4%. Fue titular 32 veces y jugó 36 partidos. Como titular: 16 victorias, 10 empates y seis derrotas. Thiago Espinosa: 60%. Fue titular 10 veces y jugó 15 partidos. Como titular: cinco victorias, tres empates y dos derrotas. Maximiliano Olivera: 59,7%. Fue titular 24 veces y jugó 25 partidos. Como titular: 11 victorias, 10 empates y tres derrotas. Nahuel Herrera: 59,5%. Fue titular 14 veces y jugó 15 partidos. Como titular: seis victorias, siete empates y una derrota. Brian Barboza: 59,5%. Fue titular 14 veces y jugó 19 partidos. Como titular: siete victorias, cuatro empates y tres derrotas.

Leonel Jaime celebra su golazo en el partido entre Peñarol y Cerro Largo. Foto: Estefanía Leal.

Más partidos jugados

Matías Arezo: 42 partidos. Fue titular 38 veces e ingresó cuatro. Leandro Umpiérrez: 40 partidos. Fue titular 31 veces e ingresó nueve. Nicolás Fernández: 37 partidos. Fue titular 34 veces e ingresó tres. Washington Aguerre: 36 partidos. Fue titular las 36 veces. Lucas Ferreira: 36 partidos. Fue titular 34 veces e ingresó dos. Eric Remedi: 36 partidos. Fue titular 32 veces e ingresó cuatro.

Más titularidades

Matías Arezo: 38 titularidades en 42 partidos. Fue sustituido 21 veces. Washington Aguerre: 36 titularidades en 36 partidos. Nunca fue sustituido. Lucas Ferreira: 34 titularidades en 36 partidos. Fue sustituido cuatro veces. Nicolás Fernández: 34 titularidades en 37 partidos. Fue sustituido 12 veces. Eric Remedi: 32 titularidades en 36 partidos. Fue sustituido nueve veces.

El festejo de Matías Arezo tras el gol en el partido entre Montevideo City Torque y Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

Más minutos

Washington Aguerre: 3.240 minutos, en 36 partidos. Matías Arezo: 3.214 minutos, en 42 partidos. Lucas Ferreira: 2.962 minutos, en 36 partidos. Leandro Umpiérrez: 2.909 minutos, en 40 partidos. Nicolás Fernández: 2.841 minutos, en 37 partidos.

Washington Aguerre en el entrada en calor. Foto: Estefanía Leal.

Los revulsivos: más ingresos desde el banco

Facundo Batista: 22 ingresos. Jugó 31 partidos y fue titular en nueve. Abel Hernández: 19 ingresos. Jugó 30 partidos y fue titular en 11. Lucas Hernández: 16 ingresos. Jugó 22 partidos y fue titular en seis. Franco González: 15 ingresos. Jugó 18 partidos y fue titular en tres. Luis Angulo: 14 ingresos. Jugó 28 partidos y fue titular en 14.

Abel Hernández celebra el gol que marcó en el partido entre Peñarol y Progreso. Foto: Leonardo Mainé.

Los 49 equipos de Peñarol en 2026

SUPERCOPA URUGUAYA

Final: Peñarol 0 (4)-0 (2) Nacional

Sebastián Britos;

Emanuel Gularte, Nahuel Herrera (45' Kevin Rodríguez), Lucas Ferreira (59' Andrés Madruga), Franco Escobar (90' Diego Laxalt);

Eric Remedi, Jesús Trindade;

Leandro Umpiérrez, Leonardo Fernández, Gastón Togni (59' Eduardo Darias, 109' Franco González);

Matías Arezo (76' Facundo Batista).

COPA LIBERTADORES

Fecha 1: Independiente Santa Fe 1-1 Peñarol

Sebastián Britos;

Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera;

Nicolás Fernández (60' Eduardo Darias), Eric Remedi, Jesús Trindade, Luis Angulo (69' Gastón Togni);

Leonardo Fernández, Matías Arezo (69' Facundo Batista).

Fecha 2: Peñarol 1-2 Platense

Sebastián Britos;

Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera;

Luis Angulo, Jesús Trindade (45' Leandro Umpiérrez), Eric Remedi, Nicolás Fernández (83' Franco González), Eduardo Darias (73' Abel Hernández);

Matías Arezo.

Fecha 3: Corinthians 2-0 Peñarol

Washington Aguerre;

Matías González, Mauricio Lemos, Facundo Álvez, Diego Laxalt;

Jesús Trindade, Eric Remedi (72' Stiven Muhlethaler), Nicolás Fernández, Leandro Umpiérrez (72' Kevin Rodríguez), Gastón Togni (56' Luis Angulo, 79' Franco González);

Matías Arezo (79' Abel Hernández).

Fecha 4: Platense 1-1 Peñarol

Washington Aguerre;

Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera;

Leandro Umpiérrez (76' Abel Hernández), Nicolás Fernández, Eric Remedi (14' Diego Laxalt), Jesús Trindade;

Facundo Batista (45' Gastón Togni), Matías Arezo.

Fecha 5: Peñarol 1-1 Corinthians

Washington Aguerre;

Franco Escobar, Emanuel Gularte (59' Facundo Álvez, 70' Brian Barboza), Mauricio Lemos, Maximiliano Olivera;

Jesús Trindade, Diego Laxalt (70' Facundo Batista);

Eduardo Darias (59' Luis Angulo), Leandro Umpiérrez, Gastón Togni;

Matías Arezo (70' Abel Hernández).

Fecha 6: Peñarol 0-1 Independiente Santa Fe

Washington Aguerre;

Brian Barboza (45' Emanuel Gularte), Mauricio Lemos (68' Javier Cabrera), Lucas Ferreira, Franco Escobar (45' Lucas Hernández);

Nicolás Fernández, Jesús Trindade;

Leandro Umpiérrez, Diego Laxalt (45' Abel Hernández), Luis Angulo (23' Eduardo Darias);

Matías Arezo.

TORNEO APERTURA

Fecha 1: Peñarol 3-1 Montevideo City Torque

Sebastián Britos;

Franco Escobar (45' Matías González), Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Diego Laxalt (45' Kevin Rodríguez);

Jesús Trindade, Eric Remedi;

Stiven Muhlethaler (58' Eduardo Darias), Leonardo Fernández, Gastón Togni (58' Luis Angulo);

Matías Arezo (80' Facundo Batista).

Fecha 2: Central Español 2-1 Peñarol

Sebastián Britos;

Jesús Trindade, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Gastón Togni (84' Kevin Rodríguez);

Leonardo Fernández, Eric Remedi, Leandro Umpiérrez (76' Stiven Muhlethaler), Luis Angulo (68' Franco González);

Facundo Batista (76' Luciano González), Matías Arezo.

Fecha 3: Peñarol 2-1 Deportivo Maldonado

Washington Aguerre;

Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Nahuel Herrera (58' Kevin Rodríguez), Diego Laxalt (45' Leandro Umpiérrez);

Eric Remedi, Jesús Trindade (81' Matías González);

Luis Angulo (45' Facundo Batista), Leonardo Fernández, Gastón Togni;

Matías Arezo (45' Brandon Álvarez).

Fecha 4: Nacional 0-1 Peñarol

Washington Aguerre;

Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Nahuel Herrera;

Nicolás Fernández (78' Maximiliano Olivera), Jesús Trindade, Eric Remedi, Leandro Umpiérrez (45' Franco Escobar), Gastón Togni (60' Diego Laxalt);

Leonardo Fernández (85' Mauricio Lemos), Matías Arezo (85' Facundo Batista).

Fecha 5: Peñarol 1-1 Danubio

Washington Aguerre;

Emanuel Gularte, Nahuel Herrera (3' Diego Laxalt, 45' Kevin Rodríguez), Lucas Ferreira;

Franco Escobar, Leandro Umpiérrez (73' Facundo Batista), Jesús Trindade, Nicolás Fernández (73' Stiven Muhlethaler), Gastón Togni (55' Luis Angulo);

Leonardo Fernández, Matías Arezo.

Fecha 6: Albion 0-1 Peñarol

Washington Aguerre;

Franco Escobar, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera (80' Kevin Rodríguez);

Nicolás Fernández, Eric Remedi, Jesús Trindade (45' Luis Angulo), Gastón Togni (45, Leandro Umpiérrez);

Leonardo Fernández (80', Stiven Muhlethaler), Matías Arezo (80’ Facundo Batista).

Fecha 7: Peñarol 3-1 Cerro

Sebastián Britos;

Franco Escobar, Mauricio Lemos (57' Emanuel Gularte), Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera;

Eric Remedi, Nicolás Fernández;

Luis Angulo (45' Kevin Rodríguez), Leonardo Fernández (79' Stiven Muhlethaler), Eduardo Darias (57' Leandro Umpiérrez);

Matías Arezo (79' Facundo Batista).

Fecha 8: Boston River 0-2 Peñarol

Washington Aguerre;

Franco Escobar (59' Kevin Rodríguez), Mauricio Lemos (77' Matías González), Lucas Ferreira, Jesús Trindade;

Eric Remedi, Nicolás Fernández;

Luis Angulo (70' Leandro Umpiérrez), Leonardo Fernández, Eduardo Darias (46' Gastón Togni);

Facundo Batista (59' Matías Arezo).

Fecha 9: Peñarol 1-2 Racing

Washington Aguerre;

Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera;

Nicolás Fernández (72' Facundo Batista), Eric Remedi (72' Jesús Trindade);

Luis Angulo (88' Franco González), Leonardo Fernández, Gastón Togni (45' Stiven Muhlethaler);

Matías Arezo.

Fecha 10: Progreso 0-2 Peñarol

Sebastián Britos;

Franco Escobar (65' Kevin Rodríguez), Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera, Jesús Trindade;

Eric Remedi, Nicolás Fernández;

Luis Angulo (65' Facundo Batista), Leonardo Fernández, Gastón Togni (70' Matías González);

Matías Arezo (70' Abel Hernández).

Fecha 11: Peñarol 0-2 Liverpool

Washington Aguerre;

Kevin Rodríguez, Mauricio Lemos (57' Luis Angulo), Andrés Madruga (45' Eric Remedi), Diego Laxalt (45' Franco Escobar);

Eduardo Darias (45' Nicolás Fernández), Jesús Trindade, Leandro Umpiérrez, Gastón Togni;

Facundo Batista (45' Abel Hernández), Matías Arezo.

Fecha 12: Peñarol 2-2 Juventud

Washington Aguerre;

Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera (7' Jesús Trindade);

Eric Remedi, Nicolás Fernández, Eduardo Darias (74' Franco González);

Leandro Umpiérrez, Abel Hernández (74' Gastón Togni), Luis Angulo (56' Facundo Batista).

Fecha 13: Wanderers 1-0 Peñarol

Washington Aguerre;

Kevin Rodríguez (69' Facundo Batista), Franco Escobar, Mauricio Lemos, Diego Laxalt (58' Lucas Hernández);

Leandro Umpiérrez, Eric Remedi, Nicolás Fernández, Gastón Togni (45' Franco González);

Matías Arezo, Abel Hernández (58' Stiven Muhlethaler).

Fecha 14: Peñarol 1-1 Defensor Sporting

Washington Aguerre;

Brian Barboza (54' Matías González), Mauricio Lemos, Facundo Álvez, Franco Escobar (83' Gastón Togni);

Nicolás Fernández (70' Abel Hernández), Jesús Trindade;

Leandro Umpiérrez, Franco González (54' Stiven Muhlethaler), Diego Laxalt (45' Germán Barbas);

Matías Arezo.

Fecha 15: Cerro Largo 2-3 Peñarol

Sebastián Britos;

Brian Barboza (45' Abel Hernández), Franco Escobar (39' Facundo Álvez), Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera;

Leandro Umpiérrez, Nicolás Fernández, Jesús Trindade, Diego Laxalt (62' Kevin Rodríguez), Gastón Togni (62' Stiven Muhlethaler);

Facundo Batista (89' Tomás Olase).

TORNEO INTERMEDIO

Fecha 1: Peñarol 2-1 Liverpool

Washington Aguerre;

Brian Barboza, Franco Escobar, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera;

Nicolás Fernández (45' Facundo Álvez), Jesús Trindade;

Gastón Togni (78' Lucas Hernández), Leandro Umpiérrez (92' Germán Barbas), Diego Laxalt (65' Kevin Rodríguez);

Matías Arezo (65' Facundo Batista).

Fecha 2: Defensor Sporting 0-2 Peñarol

Washington Aguerre;

Brian Barboza, Emanuel Gularte (65' Mauricio Lemos), Lucas Ferreira, Lucas Hernández;

Eric Remedi (45' Jesús Trindade), Eduardo Darias;

Luis Angulo (70' Javier Cabrera), Diego Laxalt, Gastón Togni (45' Leandro Umpiérrez);

Facundo Batista (45' Matías Arezo).

Fecha 3: Peñarol 0-1 Central Español

Washington Aguerre;

Brian Barboza, Emanuel Gularte (75' Franco González), Lucas Ferreira, Lucas Hernández (55' Eric Remedi);

Nicolás Fernández, Jesús Trindade;

Leandro Umpiérrez, Diego Laxalt (45' Javier Cabrera), Gastón Togni (45' Abel Hernández);

Matías Arezo (75' Facundo Batista).

Fecha 4: Cerro 0-1 Peñarol

Washington Aguerre;

Brian Barboza, Mauricio Lemos, Emanuel Gularte (77' Lucas Hernández), Maximiliano Olivera;

Nicolás Fernández, Jesús Trindade;

Javier Cabrera (68' Diego Laxalt), Leandro Umpiérrez, Eduardo Darias;

Facundo Batista (55' Abel Hernández).

Fecha 5: Peñarol 1-1 Racing

Washington Aguerre;

Brian Barboza (65' Luis Angulo), Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera (45' Franco Romero);

Nicolás Fernández, Jesús Trindade (41' Leonel Jaime);

Javier Cabrera, Leandro Umpiérrez, Eduardo Darias (65' Facundo Batista);

Abel Hernández (77' Gastón Togni).

Fecha 6: Peñarol 3-0 Boston River

Washington Aguerre;

Brian Barboza, Mauricio Lemos (73' Franco Romero), Lucas Ferreira, Lucas Hernández;

Nicolás Fernández, Eduardo Darias; Javier Cabrera (83' Ignacio Alegre), Leandro Umpiérrez (70' Luis Angulo);

Leonel Jaime (83' Facundo Batista), Matías Arezo (73' Abel Hernández).

Fecha 7: Peñarol 3-0 Cerro Largo

Washington Aguerre;

Brian Barboza, Lucas Ferreira, Nahuel Herrera (60', Franco Romero), Lucas Hernández;

Javier Cabrera (60' Luis Angulo), Nicolás Fernández, Eduardo Darias (71' Tomás Olase), Leonel Jaime (71' Brandon Álvarez);

Matías Arezo, Abel Hernández (60' Jonathan Rodríguez).

Final: Peñarol 5-1 Wanderers

Washington Aguerre;

Franco Romero (40' Mauricio Lemos), Lucas Ferreira, Nahuel Herrera, Thiago Espinosa;

Javier Cabrera (63' Brandon Álvarez), Nicolás Fernández (45' Eric Remedi), Eduardo Darias, Leonel Jaime;

Matías Arezo (75' Facundo Batista), Abel Hernández (63' Jonathan Rodríguez).

COPA AUF URUGUAY

Fecha 1: Peñarol 1-0 Montevideo City Torque

Sebastián Britos;

Kevin Rodríguez (46’ Julio Daguer), Brian Barboza, Franco Romero (46’ Stiven Muhlethaler), Lucas Hernández;

Eric Remedi, Diego Laxalt (64’ Franco González);

Ignacio Alegre, Leandro Umpiérrez (64’ Tomás Olase), Luis Angulo (68’ Mateo Ureta);

Facundo Batista.

Fecha 2: Atenas 2-2 Peñarol

Sebastián Britos;

Ignacio Alegre, Brian Barboza, Franco Romero, Lucas Hernández;

Eric Remedi, Diego Laxalt (9' Tomás Olase);

Gonzalo Gelini (55' Franco González), Leandro Umpiérrez (68' Luciano González), Luis Angulo (68' Julio Daguer);

Facundo Batista (45' Stiven Muhlethaler).

Fecha 3: Peñarol 1-1 Danubio

Sebastián Britos;

Brian Barboza, Facundo Álvez, Nahuel Herrera (46' Franco Romero), Valentín Rivera (76' Aron Méndez);

Tomás Olase, Jesús Trindade (46' Lucas Hernández);

Stiven Muhlethaler, Franco González (65' Tomás Gemelli), Mateo Ureta;

Jonathan Rodríguez (46' Facundo Batista).

Segunda fase: Peñarol 0-2 Montevideo City Torque

Sebastián Britos;

Brian Barboza, Mauricio Lemos (86' Julio Daguer), Facundo Álvez, Thiago Espinosa (86' Lucas Hernández);

Tomás Olase, Jesús Trindade;

Luis Angulo (67’ Stiven Muhlethaler), Franco González (67’ Facundo Batista), Leandro Umpiérrez;

Matías Arezo (67’ Jonathan Rodríguez).

TORNEO CLAUSURA

Fecha 2: Peñarol 2-1 Central Español

Washington Aguerre;

Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera;

Javier Cabrera (75' Lucas Hernández), Nicolás Fernández, Eric Remedi, Eduardo Darias (75' Ignacio Alegre);

Leonel Jaime (75' Luis Angulo);

Abel Hernández (68' Leandro Umpiérrez), Matías Arezo.

Fecha 3: Deportivo Maldonado 0-0 Peñarol

Washington Aguerre;

Franco Romero, Lucas Ferreira (45’, Brian Barboza), Maximiliano Olivera;

Javier Cabrera (87’, Stiven Muhlethaler), Eduardo Darias, Eric Remedi (70’, Diego Laxalt), Thiago Espinosa;

Leonel Jaime;

Matías Arezo (87’, Facundo Batista), Abel Hernández (45’, Leandro Umpiérrez).

Fecha 4: Peñarol 0-1 Nacional

Washington Aguerre;

Lucas Ferreira (45' Brian Barboza), Mauricio Lemos, Maximiliano Olivera;

Javier Cabrera (72' Luis Angulo), Nicolás Fernández (72' Eric Remedi), Eduardo Darias, Thiago Espinosa (57' Lucas Hernández);

Leonel Jaime;

Abel Hernández (57' Gonzalo Gelini), Matías Arezo.

Fecha 5: Danubio 0-4 Peñarol

Washington Aguerre;

Lucas Ferreira, Mauricio Lemos (60' Germán Pezzella), Maximiliano Olivera;

Eduardo Darias (70' Jonathan Rodríguez), Eric Remedi (60' Tomás Olase), Nicolás Fernández, Thiago Espinosa;

Leonel Jaime, Leandro Umpiérrez (77' Gonzalo Gelini);

Matías Arezo (60' Abel Hernández).

Fecha 6: Peñarol 3-1 Albion

Washington Aguerre;

Germán Pezzella (67' Franco Romero), Mauricio Lemos, Lucas Ferreira;

Javier Cabrera (67' Thiago Espinosa), Eric Remedi, Nicolás Fernández, Eduardo Darias (75' Ignacio Alegre);

Leonel Jaime (84' Lucas Hernández), Leandro Umpiérrez;

Matías Arezo (75' Abel Hernández).

Fecha 7: Cerro 1-2 Peñarol

Washington Aguerre;

Germán Pezzella, Mauricio Lemos (45' Franco Romero), Maximiliano Olivera;

Javier Cabrera (80' Tomás Olase), Eric Remedi, Nicolás Fernández (62' Abel Hernández), Thiago Espinosa (62' Lucas Hernández);

Leandro Umpiérrez, Leonel Jaime (80' Ignacio Alegre);

Matías Arezo.

Fecha 8: Peñarol 2-1 Boston River

Washington Aguerre;

Lucas Ferreira (46' Franco Romero), Germán Pezzella (46' Nahuel Herrera), Maximiliano Olivera;

Javier Cabrera (60' Lucas Hernández), Nicolás Fernández, Eric Remedi, Thiago Espinosa (74' Abel Hernández);

Leonel Jaime (89' Ignacio Alegre), Leandro Umpiérrez;

Matías Arezo.

Fecha 1: Montevideo City Torque 1-1 Peñarol

Washington Aguerre;

Franco Romero (30' Ignacio Alegre), Lucas Ferreira, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera (30' Thiago Espinosa);

Javier Cabrera (57' Jesús Trindade), Nicolás Fernández (73' Lucas Hernández), Eric Remedi, Leandro Umpiérrez;

Leonel Jaime, Matías Arezo (73' Abel Hernández).

Fecha 9: Racing 0-1 Peñarol

Washington Aguerre;

Lucas Ferreira, Germán Pezzella, Nahuel Herrera (68' Mauricio Lemos);

Javier Cabrera, Eric Remedi, Jesús Trindade (68' Jonathan Rodríguez), Thiago Espinosa (88' Lucas Hernández);

Leonel Jaime (88' Franco González), Leandro Umpiérrez;

Matías Arezo (92' Tomás Olase).

Fecha 10: Peñarol 1-1 Progreso

Washington Aguerre;

Germán Pezzella, Lucas Ferreira, Nahuel Herrera (45' Ignacio Alegre);

Javier Cabrera, Eric Remedi, Nicolás Fernández (45' Abel Hernández), Thiago Espinosa (70' Lucas Hernández);

Leonel Jaime (77' Franco González), Leandro Umpiérrez (60' Eduardo Darias);

Matías Arezo.

Fecha 11: Liverpool 1-0 Peñarol

Washington Aguerre;

Mauricio Lemos (46′ Thiago Espinosa), Germán Pezzella, Nahuel Herrera;

Javier Cabrera (75′ Nicolás Fernández), Eric Remedi (85’ Luis Angulo), Jesús Trindade, Eduardo Darias;

Leonel Jaime (75′ Franco González), Leandro Umpiérrez;

Matías Arezo (75′ Abel Hernández).

Fecha 12: Juventud 0-0 Peñarol

Washington Aguerre;

Ignacio Alegre (59' Brian Barboza), Germán Pezzella, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera (68' Lucas Hernández);

Eric Remedi, Nicolás Fernández;

Javier Cabrera (59' Matías Arezo), Leonel Jaime, Thiago Espinosa (59' Leandro Umpiérrez);

Abel Hernández (74' Jonathan Rodríguez)

Fecha 13: Peñarol 1-1 Wanderers

Washington Aguerre;

Ignacio Alegre, Germán Pezzella (46’ Lucas Ferreira), Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera (70’ Lucas Hernández);

Eric Remedi (46’ Matías Arezo), Nicolás Fernández;

Javier Cabrera, Leonel Jaime, Eduardo Darias (79’ Franco González);

Abel Hernández (62’ Luis Angulo).

Fecha 14: Defensor Sporting - Peñarol

Sebastián Britos;

Ignacio Alegre (75' Brian Barboza), Germán Pezzella, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera;

Javier Cabrera (56' Leonel Jaime), Eduardo Darias, Nicolás Fernández, Leandro Umpiérrez (67' Thiago Espinosa);

Matías Arezo (75' Facundo Batista), Abel Hernández (67' Franco González).

Fecha 15: Peñarol - Cerro Largo

Washington Aguerre;

Ignacio Alegre, Germán Pezzella (76’Jesús Trindade), Nahuel Herrera (67’ Lucas Ferreira), Maximiliano Olivera (46’ Thiago Espinosa);

Eric Remedi (67’ Nicolás Fernández), Eduardo Darias;

Javier Cabrera (67’ Luis Angulo), Leonel Jaime, Leandro Umpiérrez;

Matías Arezo.