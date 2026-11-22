La relación entre Diego Aguirre y Peñarol es más que especial. Traspasa resultados y momentos deportivos. La Fiera está en la historia del club y también en el corazón del hincha. Logró mucho, pero va por más y tras quedarse con la Tabla Anual, el entrenador que superó los 300 partidos al mando del equipo se apronta para encarar "de la mejor manera posible" las finales de la Liga AUF Uruguaya.

En entrevista con Ovación, el técnico de 61 años recordó el primer llamado del contador José Pedro Damiani que lo hizo llorar en 2003, de cómo el gol para ganar la Copa Libertadores de 1987 lo marcó para siempre y de la relación con el hincha aurinegro.

Además, Aguirre explicó por qué se abrazó con Ignacio Ruglio tras el gol de Matías Arezo a Cerro Largo, habló de la escasa posibilidad de contar con Leonardo Fernández en la definición de la temporada, contó qué pasa con Diego Laxalt y evitó hablar de su futuro en la institución Mirasol.

Diego Aguirre junto al "Indio" Walter Olivera tras superar los 300 partidos como DT de Peñarol. Foto: Franco Patri / Prensa Peñarol.

¿Por qué le costó tanto a Peñarol cerrar la Tabla Anual?

Porque se presentó así. No le busco demasiada explicación. Fue un campeonato atípico donde hubieron equipos que hicieron las cosas bien, pero que no se mantuvieron en rendimiento. Lo de Peñarol fue más constante. No es que haya sido muy bueno, pero fue constante en algunos resultados, pero fue un campeonato raro.

¿Qué tan grande fue el desahogo el jueves?

Fue grande porque era necesario, porque estábamos en falta en resultados y además era para coronar algo que nos llevaba a un objetivo muy importante que es volver a clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Por supuesto que el objetivo mayor es salir campeón en lo local, pero hay metas que también son importantísimas como las clasificaciones a la fase de grupos de la Copa Libertadores por lo que significa económicamente, porque te entusiasma y porque genera algo muy lindo para el club jugarla. Es algo que nos tocó todos los años en este período largo (jugar fase de grupos) y son cosas importantes.

¿Por qué el abrazo con Ignacio Ruglio tras el tercer gol de Peñarol?

Me salió naturalmente saludarlo porque ha estado batallando en el día a día en todo este tiempo junto a mí.

¿Por qué no pudo el equipo sostener el nivel que mostró tras el parate de julio?

Si vos mirás las estadísticas y los números fríos, son buenos los de Peñarol. Tuvimos la defensa menos vencida, una buena diferencia de goles a favor y fuimos el segundo equipo más goleador de la Tabla Anual. Si salimos campeones, todo valió la pena y nadie va a recordar si salimos campeones jugando feo.

Diego Aguirre, DT de Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

¿Qué tan bien le hizo al plantel irse a Solanas?

Fue buenísimo. No por lo electoral porque no siente que tengamos una presión por ese lado. Pero sí por lo grupal, por el estar juntos, por convivir y alejarnos un poco de la rutina diaria de hacer siempre lo mismo. La idea fue sacar al jugador de su casa y de los problemas que todos podemos tener con las cosas cotidianas para aislarnos un poquito y cambiar el foco de la cabeza. Ese fue el objetivo y se logró.

¿Sos de hablar con los jugadores del tema elecciones y lo que pesa eso en el club?

No tocamos el tema. Te lo aseguro. Al menos yo, en ningún momento toqué el tema electoral con los jugadores. Jamás fue parte de nuestra atención ni de nuestro foco ni nada. Cero.

¿Si ponés el tema arriba de la mesa es peor?

Claro, justamente. No es un tema en el que nosotros tenemos que involucrarnos. Para nada. Y estoy lo más lejos que pueda de todos los temas que no nos incumben a nosotros.

¿Qué significa para vos haber superado los 300 partidos como técnico de Peñarol?

Pah… Me acuerdo primero del paso de los años. No te voy a decir que estoy viejo porque no es la palabra y está feo decirla (risas), pero sí siento que hay un camino recorrido. Tuve grandes entrenadores como Roque Gastón Máspoli por ejemplo, un grande y un fenómeno que me hizo debutar en Peñarol en 1986 con una edad avanzada ya, y es el técnico que tiene más partidos dirigidos en la historia del club con casi 400 (397 oficiales y 301 amistosos) y yo superé los 300. Son muchísimos. Es un orgullo tremendo haber sido parte de la historia de Peñarol como jugador y tener el honor de haber estado en todos estos momentos con una cantidad de cosas hermosas vividas como entrenador. ¿Qué más puedo pedir? Soy un agradecido con la gente, con el hincha y con todos.

El "Indio" Walter Olivera junto a Diego Aguirre tras los 300 partidos de la Fiera como técnico de Peñarol. Foto: Franco Patri / Prensa Peñarol.

¿Imaginabas algo así cuando dirigiste por primera vez a Peñarol?

No te imaginás nada. Sos joven y no tenés muchos planes. Vivís ahí el día a día. Pero me acuerdo sí que en 2003, cuando yo voy a Peñarol, que me llama el contador Damiani para decirme que iba a ser el técnico de Peñarol. Y ahí de la emoción me puse a llorar. Sí, eso fue la primera vez. Hoy me emociona también, pero ya lo tengo como una parte más de mí. Después fui tomándolo como algo más posible porque vinieron más etapas.

¿Hay algunos de esos 301 partidos que te gustaría volver a dirigir en Peñarol?

Estoy lleno de partidos divinos, pero los que más me vienen al recuerdo son los partidos de Copa Libertadores. Son otra cosa. Tienen otro peso. La semi del 2011 con Vélez, cuando clasificamos en Buenos Aires, es uno y es imposible no acordarme de cuando le ganamos a Flamengo en el Maracaná. Fueron en dos etapas distintas, pero la emoción de ganar un partido pesado, contra la adversidad y que te está viendo toda América es la misma. La Libertadores es algo único y a mí me marcó mucho porque viví dos etapas muy lindas en el club, en 2011 y 2024, con un Peñarol competitivo, algo que en el resto del siglo no se vio porque el equipo ni siquiera pasaba la fase de grupos. Entonces fui parte de esas dos y si tengo que elegir dos partidos son esos dos.

¿Y un partido que no querés recordar ni volver a ver?

Y… La semifinal del 2024 con Botafogo en Río. Fue un desastre, un mazazo. Fuimos todos ilusionados y en 20 minutos o media hora nos hicieron cinco goles. Fue una locura, algo totalmente fuera de contexto. Pero prefiero que me pase en una semifinal de Copa Libertadores y no en un torneo sin importancia.

¿Qué le diría el Diego Aguirre de hoy con 61 años al de 37 que dirigió por primera vez a Peñarol?

‘No te imaginás las emociones, las alegrías, las tristezas y todas las cosas increíbles que vas a vivir’. Es como un ‘preparate para un camino increíble, muy, muy lindo y muy disfrutable’. Jamás me imaginaría a esa edad todo lo que me iba a pasar.

Diego Aguirre en 2003. Foto: Archivo El País.

¿Pensaste que después de ese gol del 87 que te marcó como jugador tu historia con Peñarol iba a ser tan arraigada y tan fuerte como hasta ahora?

No, no. No te das cuenta de nada ahí. Pero está salado. Para empezar, en el momento en el que hago el gol, era joven y ahí, sobrevivís, sos inconsciente y tal vez no te das cuenta de las cosas. Pero tampoco te vas a imaginar que no vas a ganar la Copa Libertadores nunca más. Esa era la quinta y en la cabeza del hincha estaba el ‘y bueno ahora vendrá una cada ocho o 10 años’. Y no fue así. Entonces ese gol la hizo más pesada porque fue la última y me identificó absolutamente con el hincha y eso es algo que no tiene vuelta atrás. Me podrá ir mal como entrenador en algún momento, pero eso está blindado.

¿Cómo sentís que es la relación con el hincha?

Mi relación con el hincha de Peñarol es espectacular, aún en las críticas o cuando las cosas no salen. Está todo bien y a pesar de eso no se puede tapar el sol con la mano. La cantidad de mensajes lindos del hincha pensante, del hincha más grande, del que es pasional pero razona, es impresionante. ‘Vamos Peñarol,’, ‘Dale que vos podés’, ‘tranquilo que se sale’, todos. Algunos me mandan mensajes para putearme también (risas), pero ni siquiera me enojo, te juro que no me enojo y los entiendo. Esta relación con Peñarol es algo único porque mi vida está relacionada con el club pero no hay ninguna duda que el origen es el gol del 87. Sin ese gol yo tal vez nunca hubiera dirigido a Peñarol. Pero como técnico también me han pasado cosas increíbles como finales contra Nacional, la Copa Libertadores, ciclos largos. Son cosas fuertes que genera algo que se mezcla con el gol porque es parte de la historia y es una cosa tremenda. Por eso los mejores momentos y los mejores recuerdos los viví y los tengo en Peñarol, donde ahora estamos en una etapa en la que buscamos cerrar el año de la mejor manera posible con el título.

Diego Aguirre durante el partido entre Peñarol y Montevideo City Torque por la Copa AUF Uruguay. Foto: Estefanía Leal.

¿Y cómo imaginás esas finales?

Durísimas. Sea contra quién sea. Es impredecible imaginar quién va a ser nuestro rival porque está todo muy parejo. Así que nosotros vamos a prepararnos para enfrentar a un rival que va a ser complicadísimo.

¿Hay algún plan similar al de Solanas?

No, estamos tranquilos con eso porque lo de Solanas ya cumplió su objetivo y no tenemos pensado salir de vuelta.

¿Qué debe tener Peñarol para ser campeón?

Tiene que jugar finales. Y las finales se juegan diferente, en las finales tiene que aparecer toda la jerarquía, la categoría y el saber controlar los momentos. También es muy difícil manejar la ansiedad y el tema de la exigencia, la presión y la obligación. Pero por suerte todavía falta, hay dos semanitas, estamos liberándonos mentalmente de lo que fue el cierre de la Anual porque no podíamos aflojar ni bajar la tensión.

¿Vas a recuperar jugadores?

Están prácticamente todos a disposición. Tengo un plantel largo pero hay algunos que no los convoco. El otro día hubo jugadores que podría haber convocado como Franco Romero, Mauricio Lemos, Gonzalo Gelini y Stiven Muhlethaler. No los puedo convocar a todos, pero están todos disponibles.

Mauricio Lemos y Diego Laxalt en la previa del partido entre Peñarol y Liverpool. Foto: Estefanía Leal.

¿Y con Diego Laxalt que pasó?

Ha tenido varios problemas de lesiones que lo marginaron y fue bastante duro este pasaje por Peñarol porque nunca pudo tener continuidad. Está entrenando diferenciado porque tuvo otro temita muscular y ni siquiera está trabajando con nosotros. Puede quedar afuera porque no está en condiciones para competir.

¿Leo Fernández puede llegar a las finales?

99% que no.

¿Pensás en tu futuro después de terminar esta Liga AUF Uruguaya con Peñarol?

Puedo llegar a pensar, no es que no lo piense. Pero no quiero distraer con nada. Tenemos el objetivo de ganar las finales primero y después se verá.

¿Hay un desgaste no?

Sí, hay un tremendo desgaste. Tres años, muchas cosas, mucha ansiedad, mucho nerviosismo, muchos partidos, pero no es momento de hablar de eso ahora. Nosotros tenemos que salir campeones. Eso es lo más importante.