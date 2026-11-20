Diego Aguirre, entrenador de Peñarol, tuvo un gesto con el presidente Ignacio Ruglio una vez que Matías Arezo anotó el tercer gol que sentenció la goleada contra Cerro Largo por la última fecha del Torneo Clausura.

Mientras el 19 del Mirasol celebraba su tanto junto con Leandro Umpiérrez, el asistidor, la transmisión del partido captó el momento justo en el que el técnico se traslada unos metros para tener un gesto con el presidente. Se le acerca, le da un abrazo y parece decirle algo al oído antes de retornar al área técnica.

Al ser consultado al respecto, Ruglio reveló en zona mixta: "En el tercer gol vino a darme un beso y a decirme que me pusiera contento. Ahí empecé a procesar mucha emoción".

Tras una combinación veloz y efectiva con Umpiérrez por banda derecha, Arezo apareció solo en el área, remató, y liquidó el partido y la Tabla Anual, un logro que, con alivio, festejaron abrazados el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, y su entrenador, Diego Aguirre. El… pic.twitter.com/Nf50qDjGSH — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) November 19, 2026

Consultado por las lágrimas que derramó durante el partido, Ruglio vinculó su emoción con la decisión de ponerle punto final a su etapa al frente de la institución después del cierre de esta gestión.

"Estoy haciendo un proceso de irme de un lugar en el que estuve 20 años y seis años como presidente. Lo hago muy convencido, estoy muy seguro de lo que estoy haciendo porque ya no tengo fuerza", confesó.

El dirigente profundizó sobre el desgaste que acumuló durante su gestión y explicó por qué decidió no presentarse a la reelección. "Hace un año que no tengo la fuerza que tenía antes. Para estar al frente de Peñarol, o estás al 100% desde las seis de la mañana hasta la una de la mañana, o no estás. Hace un año que vengo diciendo que no puedo seguir porque no estoy al 100% para Peñarol", aseguró.

Y agregó: "Yo fui una topadora de agarrar temas, de arremeter contra todo, y hace mucho tiempo que ya no tengo la fuerza que tenía antes. La estoy metiendo para llegar al final, pero tenés que saber cuándo ya no te da, cuándo necesitás parar y descansar".

También dejó un elogio para Aguirre, que llegó a los 300 partidos oficiales dirigiendo al Mirasol: "La felicidad por Peñarol, por Diego Aguirre, que no se merecía irse así de Peñarol. Se puso muy complicada en un momento la forma de sostenerlo", reconoció.

Ignacio Ruglio sobre su respaldo a Diego Aguirre

Ignacio Ruglio en la ceremonia de entrega de medallas a los socios de Peñarol. Foto: Peñarol.

En referencia a las dificultades que atravesó para sostener a Diego Aguirre en el cargo, Ruglio dijo: "El día que tenía los 10 consejeros en contra para que se quedara Diego y que me blindaron por ser el presidente, era una responsabilidad muy grande porque después, si salía mal, la iba a cargar en la espalda", expresó.

Ruglio aseguró que incluso sus compañeros más cercanos pretendían un cambio de entrenador, pero que decidió mantener su postura. "Cuando tuve 10 votos contra uno, porque hasta mis compañeros me dijeron que querían que saliera, les dije: 'yo soy el presidente y no me pueden cambiar el técnico contra mi voluntad", recordó.