Peñarol derrotó 3-0 a Cerro Largo en el Estadio Campeón del Siglo, conquistó la Tabla Anual y aseguró su lugar en la definición de la Liga AUF Uruguaya. Apenas terminado el encuentro, Ignacio Ruglio habló con los medios de comunicación y no pudo ocultar su emoción, en una tarde especial por el logro deportivo y por lo que representa el cierre de su etapa como presidente aurinegro.

"El pasito a una final que ojalá se nos dé. Son muchas cosas que hemos vivido en este tiempo y muchas emociones juntas. Ahora hay que ir por ese campeonato y darle esa alegría a la gente", comenzó expresando el mandatario, visiblemente conmovido.

Una de las primeras personas a las que hizo referencia fue Diego Aguirre, a quien respaldó en los momentos más complicados de la temporada, cuando su continuidad estuvo en discusión. "La felicidad por Peñarol, por Diego Aguirre, que no se merecía irse así de Peñarol. Se puso muy complicada en un momento la forma de sostenerlo", reconoció.

Además, reveló un gesto que tuvo el entrenador durante el encuentro: "En el tercer gol vino a darme un beso y a decirme que me pusiera contento. Ahí empecé a procesar mucha emoción".

Ruglio explicó por qué decidió no continuar como presidente

Consultado por las lágrimas que derramó durante el partido, Ruglio vinculó su emoción con la decisión de ponerle punto final a su etapa al frente de la institución.

"Estoy haciendo un proceso de irme de un lugar en el que estuve 20 años y seis años como presidente. Lo hago muy convencido, estoy muy seguro de lo que estoy haciendo porque ya no tengo fuerza", confesó.

El dirigente profundizó sobre el desgaste que acumuló durante su gestión y explicó por qué decidió no presentarse a la reelección. "Hace un año que no tengo la fuerza que tenía antes. Para estar al frente de Peñarol, o estás al 100% desde las seis de la mañana hasta la una de la mañana, o no estás. Hace un año que vengo diciendo que no puedo seguir porque no estoy al 100% para Peñarol", aseguró.

Y agregó: "Yo fui una topadora de agarrar temas, de arremeter contra todo, y hace mucho tiempo que ya no tengo la fuerza que tenía antes. La estoy metiendo para llegar al final, pero tenés que saber cuándo ya no te da, cuándo necesitás parar y descansar".

En ese sentido, compartió una situación familiar que refleja el desgaste que siente: "Que mi nieta me diga 'dejá el celular, abuelo' y ya no lo estoy ni disfrutando. Entonces duele todo lo que ha pasado y lo he ido llevando de la mejor manera que he podido".

El respaldo a Diego Aguirre: "Tenía los 10 consejeros en contra"

Otro de los momentos más fuertes de sus declaraciones llegó cuando recordó las dificultades que atravesó para sostener a Diego Aguirre en el cargo. "El día que tenía los 10 consejeros en contra para que se quedara Diego y que me blindaron por ser el presidente, era una responsabilidad muy grande porque después, si salía mal, la iba a cargar en la espalda", expresó.

Ruglio aseguró que incluso sus compañeros más cercanos pretendían un cambio de entrenador, pero que decidió mantener su postura. "Cuando tuve 10 votos contra uno, porque hasta mis compañeros me dijeron que querían que saliera, les dije: 'Yo soy el presidente y no me pueden cambiar el técnico contra mi voluntad", recordó.

También destacó la importancia de Aguirre para la historia reciente de Peñarol y el vínculo que mantiene con los hinchas. "Quería que Diego terminara su mandato porque no es un técnico más, es un técnico del que la gente tenía estampitas. Los hinchas nos enloquecemos y empezamos a pedir que salga uno y que salga el otro. Había que blindarlo, pero fue pesado", reconoció.

Sobre la continuidad del entrenador para la próxima temporada, aclaró que no será una decisión suya: "Eso no lo sé, porque yo no voy a seguir. Lo tiene que resolver quien se vaya a quedar".

El mensaje a Lucas Ferreira y la emoción por el desenlace

Ruglio también recordó el difícil momento que atravesó Lucas Ferreira tras la jugada que terminó costándole un gol a Peñarol ante Defensor en la recta final del campeonato.

"Lo llamé enseguida y le dije: 'Lucas, mirá que los problemas grandes del ser humano son cuando se te muere un familiar o cuando no tenés para comer. Si tiraste una pelota atrás y te comiste un gol, el jueves vamos a festejar todos juntos'", relató.

El presidente aseguró que el futbolista estaba muy afectado por lo sucedido y valoró la decisión de Aguirre de no incluirlo en el equipo. "Estaba quebradísimo ese día. Creo que Diego estuvo bien hoy en sacarlo porque no lo sacó por castigo, lo sacó porque estaba quebradísimo. Ahora Lucas me dio un beso grande y me agradeció, me dijo que lo habían ayudado mucho esas palabras", señaló.

Para Ruglio, ese episodio también refleja las exigencias que implica estar al frente del club. "Estás todo el día sosteniendo a la organización, intentando que no se te caigan. Pero eso en un momento empieza a pesar en el cuerpo", manifestó.

Finalmente, volvió a referirse al abrazo de Aguirre durante el tercer gol y a lo que significó para él haber sostenido al entrenador pese a las críticas. "El día que me jugué esa parada pesaba, porque si no salía bien me la iban a adjudicar entera a mí. Creo que ahora la lágrima, y cuando Diego cruzó el portón en el tercer gol para agradecerme eso, creo que Dios me ayudó y la moneda cayó para mi lado", concluyó.