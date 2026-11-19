Luego de la muy buena victoria de este jueves por 3 a 0 frente a Cerro Largo en el Estadio Campeón del Siglo, Peñarol se aseguró la Tabla Anual, su presencia en las finales de la Liga AUF Uruguaya 2026 y la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

Tras el encuentro, Diego Aguirre no ocultó su desahogo y comenzó diciendo: “Logramos el objetivo que teníamos de ganar la Anual en un año difícil y con bastantes dificultades. Era importante y lo logramos. Así que ahora tenemos que pensar en las finales. Estoy muy contento por termina de esta formar y ser los primeros en la Anual y clasificar directo a la Copa Libertadores significa mucho”.

“Obviamente tenemos la obligación de ganar las finales pero teníamos que dar este paso”, agregó el entrenador del equipo Mirasol.

🗣️ Diego Aguirre tras la obtención de la Tabla Anual: "Costó mucho lograr ganarla en un campeonato bastante irregular, pero mantuvimos la calma. La única realidad es que el ganador de la Anual es Peñarol. Creo que algún mérito debemos tener".



📹 @asobrero23 pic.twitter.com/YGWpHjodFq — OVACIÓN (@ovacionuy) November 19, 2026

Consultado por qué costó tanto, La Fiera dijo: “Es verdad que costó mucho ganar la Anual en un campeonato bastante irregular con equipos de muy buenos rendimientos. Mantuvimos la clama a pesar de que los resultados no eran los que nosotros queríamos pero hay que mirar cómo termina esto y queda como una anécdota todo lo que pasó, la cantidad de partidos que perdimos y que las cosas no salían pero la única realidad es que el ganador de la Anual es Peñarol y creo que algún mérito debemos tener”.

🗣️ Diego Aguirre explicó por qué Lucas Ferreira no fue titular y se refirió al momento que atraviesa Peñarol: "Tal vez era necesario pasar por esto para llegar con más fuerzas a la definición".



📹 @asobrero23 pic.twitter.com/7Q3OfiQmu0 — OVACIÓN (@ovacionuy) November 19, 2026

Aguirre también habló de una decisión pesada que tomó esta tarde como la de sacar a Lucas Ferreira y poner a Nahuel Herrera en la zaga, pero le sacó dramatismo: “Puse a Nahuel porque él estaba jugando antes que Lucas algunos partidos con Pezzella. Nahuel había tenido un pequeño inconveniente el domingo y no estuvo y por eso yo ya tenía planificado que jugara este partido. No tiene nada que ver lo que pasó el domingo y lo hablé con Lucas para apoyarlo ya que necesitamos contar con él y con todos los jugadores que están en Peñarol”.