Tras la información publicada por El País sobre la caída de una millonaria inversión en Chile para un proyecto de hidrógeno verde, que preveía destinar US$ 16.000 millones, la empresa HIF Global respondió a los trascendidos sobre las duda que había generado en el Poder Ejecutivo y reafirmó su compromiso con llevar adelante en Uruguay el emprendimiento que prevé una inversión de más de US$ 5.000 millones para producir combustible sintético.

En un comunicado, al que tuvo acceso El País, la empresa (conformada por una asociación entre AME, EIG, Porsche, Idemitsu, Jogmec, MOL, Baker Hugues y Gemstone) expresó: “En los últimos días, la cancelación de un proyecto de producción de amoníaco en el sur de Chile ha generado versiones y comentarios sobre el futuro del proyecto HIF Paysandú”.

“HIF Global ratifica su compromiso con el proyecto Paysandú y con su objetivo de instalar una planta de eCombustibles, un parque de generación fotovoltaica y otro de generación eólica, todos en ese departamento. Los estudios técnicos y ambientales de ambos parques de energía renovable están en curso de acuerdo loprevisto por la legislación uruguaya”, apunta el documento.

Al igual que han expresado autoridades del Poder Ejecutivo, HIF reafirmó que se encuentra trabajando con las autoridades del actual administración en la “en la formulación del acuerdo de inversión que permita avanzar hacia las próximas etapas”.

“Este acuerdo definirá los detalles económicos, financieros y todas las condiciones contractuales a aplicarse. La decisión final de inversión se adoptará una vez completados los estudios, los permisos y el cierre financiero”, agregó la multinacional.

Según aclaró, en base a la cancelación de la iniciativa H2 Magallanes de TotalENergies en el país trasandino, se trata de productos dísimiles que responden a diferentes mercados.

“El amoníaco verde y los combustibles sintéticos tienen mercados diferentes. El primero se utiliza principalmente para fabricar fertilizantes y generar electricidad. En esos sectores compite en precio con el amoníaco producido a partir de combustibles fósiles y no hay normas que obliguen a utilizar la versión renovable. El proyecto de HIF, en cambio, apunta a un mercado en el que existen normas europeas que exigen incorporar combustibles renovables para reducir las emisiones contaminantes. Esas exigencias abarcan tanto al transporte marítimo como a la aviación. En el transporte marítimo, los barcos de más de 5.000 toneladas de arqueo bruto que operan en puertos europeos deberán reducir progresivamente las emisiones generadas por la energía que utilizan a bordo: un 6% para 2030 y un 14,5% para 2035", diferenció HIF las características de ambos proyectos. .

Y agregó: "En la aviación, las normas establecen que los combustibles sintéticos deberán representar el 1,2% del combustible utilizado en 2030 y el 5% en 2035. Para cumplir con esas exigencias, las empresas europeas necesitan comprar combustibles que estén certificados como renovables y que no provengan de fuentes biológicas”

Por su parte, la firma que tiene como objetivo hacer una de las mayores inversiones en la historia del país para la producción de energía renovable, informó que HIF ya tiene acuerdos de suministro a Europa de eMetanol.

“Así mismo se encuentra muy activa en el mercado asiático con acuerdos con empresas japonesas. Desde hace más de tres años, HIF produce y exporta a Europa eCombustibles producidos en su planta Haru Oni, en Magallanes, Chile. El proyecto de Paysandú busca llevar esa tecnología a escala industrial”, finaliza el comunicado

No obstante, desde el gobierno confirmaron ayer que, mientras continúen las negociaciones y pese a la incertidumbre, se seguirán buscando todas las alternativas posibles para concretar el contrato.

