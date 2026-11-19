La Justicia condenó este jueves al último partícipe del atentado a la fiscal de Corte Mónica Ferrero que tuvo lugar en la casa de la jerarca durante la madrugada del 28 de setiembre del 2025.

Al imputado se lo condenó por un delito de asociación para delinquir, dos delitos de receptación agravada, un delito de incendio, un delito de atentado agravado y un delito de estrago.

La pena es de nueve años y seis meses de penitenciaría. Como la condena se logró mediante un acuerdo abreviado, se redujo un tercio de la pena al haber admitido los hechos en el marco del proceso judicial.

El condenado es uno de los dos individuos que, a través de un tablón con el que se aproximaron a la vivienda de Ferrero, detonaron una granada y efectuaron disparos.

El hombre pudo ser identificado porque dejó una colilla de cigarrillo afuera de la casa. Además, los autores intelectuales quisieron asesinarlo por haber dejado pruebas.

Con esto, se cierra la causa del atentado a la fiscal de Corte, ya que todos los partícipes del hecho se encuentran condenados.

Lugar en el que se encontraba la camioneta incendiada que sospechan que se utilizó para escapar tras atentado contra Mónica Ferrero. Estefanía Leal

Cómo fue el atentado contra la fiscal de Corte

El 28 de setiembre de 2025 a las 05:00 AM Ferrero dormía en su hogar. Delincuentes subieron a los techos de otras casas utilizando un tablón de madera. Desde allí arremetieron a disparos contra la fachada de su vivienda y arrojaron una granada al patio. El explosivo rompió varios vidrios. Luego se comprobaría, según explicó a la prensa la ministra de Defensa, Sandra Lazo, que este dispositivo no es usado por el Ejército uruguayo y que tendría origen chino.

Los atacantes usaron una camioneta que luego fue encontrada incendiada. Además, un segundo vehículo los acompañaba para evitar contratiempos.

En primer lugar por esta investigación fueron detenidos un hombre y una mujer. Esta última fue liberada, mientras que el primero fue imputado. La hipótesis policial es que fue uno de los encargados de brindar logística para el ataque.

Los informantes dijeron a El País que los delincuentes fueron "bastante desprolijos", debido a que dejaron en la escena elementos de los cuales se aferró la Policía para investigar.