En una breve rueda de prensa este jueves, desde el evento de inauguración de la Zona Franca del Plata en el departamento de Colonia, el presidente de la República Yamandú Orsi fue consultado sobre varios temas de agenda.

Sobre la aprobación en la Cámara de Diputados de una interpelación a la ministra de Salud Pública , Cristina Lustemberg, por el caso de la anestesista Inés Miralles -con votos de la oposición de gobierno- Orsi opinó que se trata de un "un instrumento que existe y que se ha aplicado muchísimo en este periodo de gobierno".

Y añadió: "La cantidad de interpelaciones que hemos tenido, yo creo que es casi récord. Y eso es necesario, la democracia tiene eso". También reiteró su respaldo a Lustemberg por ser alguien que "corrige cuando las cosas no salen bien" y dijo que "se merece el mejor de los apoyos".

Cristina Lustemberg y Yamandú Orsi. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

Respecto a su rol en la revocación de la disminución de la sanción a Miralles para ejercer, el presidente manifestó: "Yo no hago corregir a nadie, por favor. Se trabaja en equipo y no hay que subestimar la inteligencia de la gente".

Está previsto que el próximo martes 24 se llame a sala a Lustemberg para responder en la cámara baja sobre "todos los actos de público conocimiento referidos al caso de mala praxis" de Miralles "que derivó en el fallecimiento de una paciente (la pediatra Soledad Barrera)", se explicó en la sesión del miércoles.

Situación de trabajadores del Colonia Shopping

En otro orden, Orsi fue consultado sobre el incendio del pasado miércoles 11 en el Colonia Shopping que sufrió pérdidas materiales casi totales.

Dijo que "viene bien" el diálogo con empresarios, trabajadores de los locales comerciales afectados y el gobierno departamental en pos de la reconstrucción edilicia y el mantenimiento de los puestos de trabajo.

Incendio en Colonia Shopping. Foto: Estefanía Leal/El País.

Sobre ese último punto, el mandatario recordó que el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, monitorea de cerca la situación respecto a los seguros de desempleo que se soliciten y las soluciones posibles para aquellos trabajadores que no cuenten con ese derecho.

"Está bastante encaminado. Algunos comercios van a instalarse en otras zonas para no perder el hilo, pero en el caso de ser necesario, en el caso de algunos (trabajadores) zafrales, se verá la forma", tranquilizó.

Atracción de inversiones en España

El presidente también se refirió a diferentes puntos de la agenda económica y de promoción de la inversión del gobierno. En Colonia particularmente, dijo que hay una "sinergia absoluta" entre el proyecto urbanístico +Colonia y la nueva zona franca, que "se potencian" y que generan que "más gente" quiera residir en el departamento.

También recién llegado de su viaje a España, donde aprovechó para visitar al presidente Pedro Sánchez, destacó que pudo reunirse "con 200 empresarios españoles a partir de algunas iniciativas que te demuestran que este rincón del mundo les resulta muy atractivo".

Orsi disertó en el Nueva Economía Fórum, que tuvo entre sus patrocinadores a la empresa española Solaria . Esta proyecta invertir US$ 5.700 millones en Uruguay. "Ellos ya vienen trabajando fuerte, más allá de mi ida o no (a España). Ellos querían que otros empresarios nos conocieran", dijo sobre la empresa.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, habla en un desayuno informativo del Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum, este lunes 16 de noviembre de 2026 en un hotel madrileño. Foto: EFE/Borja Sánchez-Trillo

Finalmente, el mandatario habló sobre la salida este jueves del gobierno uruguayo al mercado global de capitales con la emisión de un bono en euros, moneda en la que Uruguay no emitía deuda desde el año 2005.

"Es una experiencia. Hace más de 20 años que Uruguay no lo hacía. Se hizo un trabajo con varios países de Europa, hablando con las autoridades financieras para ver las oportunidades", dijo, destacando el trabajo dl director de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas, Herman Kamil.