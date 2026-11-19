El documento de estrategia del octavo Congreso Nacional del Frente Amplio incluye una serie de definiciones sobre política internacional, con especial énfasis en el conflicto de Medio Oriente. La fuerza política propone que Uruguay se retire de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés), cuestiona la definición de antisemitismo adoptada por ese organismo y considera necesario profundizar la coordinación entre el gobierno y el partido para definir la posición del país ante la comunidad internacional.

El texto, al que accedió El País, reafirma que el Frente Amplio considera que lo ocurrido en la Franja de Gaza constituye un genocidio y sostiene que el Estado de Israel mantiene una política sistemática de "apartheid, persecución, encarcelamiento y limpieza étnica contra el pueblo palestino y la oposición política interna".

En ese contexto, el documento plantea de cara a su tratamiento el próximo sábado en el plenario nacional de la fuerza política, que Uruguay debería retirarse de la IHRA y "abstenerse de ocupar cualquier posición en la misma que implique reconocer la definición de antisemitismo de esta organización". Según argumenta, hacerlo "pone en peligro los propios derechos humanos de la población Palestina y condena discursos críticos legítimos y silencia el debate en torno a las políticas del gobierno israelí".

El documento también reconoce que los posicionamientos adoptados hasta ahora por el gobierno frenteamplista sobre el conflicto han generado distintas valoraciones en la opinión pública y "no han logrado contener plenamente las sensibilidades de algunos sectores de la izquierda social y política".

Ante esa situación, considera "fundamental fortalecer los espacios de diálogo e intercambio que permitan consolidar consensos amplios en materia de política exterior", así como "sostener e intensificar las acciones diplomáticas y políticas para el cese inmediato de las agresiones, el ingreso irrestricto de ayuda humanitaria y el respeto de los derechos humanos y del derecho internacional".

La estrategia plantea que es necesario profundizar la coordinación entre el gobierno y la fuerza política, procurando que el enfoque del país apunte "con exclusividad al ámbito humanitario, al orden jurídico y al derecho internacional".

La propuesta de dos Estados y el retiro de las tropas israelíes

En materia de soluciones al conflicto, el Frente Amplio reafirma la urgencia de establecer "un Estado palestino independiente y soberano", basado en las fronteras anteriores a 1967, que integre Cisjordania y la Franja de Gaza, con Jerusalén como capital compartida de ambos Estados, mediante un acuerdo negociado entre las partes.

También exige "el retiro inmediato de las tropas israelíes de Gaza, Líbano y otros países de la región" y reclama el cumplimiento de las resoluciones de los organismos internacionales.

El documento sostiene que el "genocidio" —así se refiere— en Gaza y Cisjordania responde a "un proceso histórico de colonialismo y asentamientos a cargo del Gobierno de Israel, respaldado por las dinámicas del imperialismo norteamericano".

En esa línea, afirma que Israel se ha constituido en la práctica como "socio estratégico de los intereses imperialistas en Asia Occidental" y le atribuye ambiciones hegemónicas en la región, con el propósito de erigirse en un "subimperio denominado 'Gran Israel' mediante la ocupación de territorios palestinos, libaneses, sirios y parte de Egipto".

El texto también hace referencia a la magnitud de la tragedia humanitaria en Gaza y señala que la muerte de más de 70.000 personas, entre "las cuales las infancias y las mujeres representan el 70%" de las víctimas, "constituye la expresión más cruel del sistema".

A su vez, cuestiona la respuesta de los organismos internacionales. Sostiene que el sistema multilateral "se ha demostrado ineficaz" para detener el conflicto y que ha existido "un bloqueo de la capacidad de acción de la ONU ante esta y otras masacres".

El Frente Amplio recuerda que Uruguay ha reconocido la existencia del Estado palestino y sostiene que el país debe continuar denunciando la ilegalidad de las "colonias israelíes" en esos territorios, así como las restricciones al acceso humanitario.

Críticas a Estados Unidos y referencias a Irán

El texto, de 81 páginas y con fecha del pasado 16 de noviembre, también cuestiona los bombardeos de Estados Unidos contra Irán, que sitúa en el marco de un "nuevo ciclo de guerra imperialista" y atribuye a una combinación de factores estratégicos, económicos y geopolíticos.

Según el análisis, Washington buscó con esa ofensiva "debilitar la influencia regional de Irán, blindar la posición del Gobierno de Israel y consolidar sus bases militares en Irak y Siria".

El documento también señala que la presencia militar estadounidense en la región "opera como el brazo armado que protege los intereses extractivistas de sus gigantes energéticos, subordinando la soberanía territorial al control de los combustibles fósiles".

En particular, hace hincapié en la importancia geopolítica del estrecho de Ormuz para el comercio internacional de petróleo y gas. Sostiene que su control por parte de Irán desafía directamente "los intereses de Estados Unidos y la estabilidad del capitalismo global".

El texto considera que la ofensiva estadounidense e israelí provocó daños en infraestructura y pérdidas humanas en territorio iraní, pero no consiguió la rendición de la República Islámica. Por el contrario, afirma que "desestabilizó los mismos mercados globales que pretendía asegurar" y que Washington se vio obligado a entablar negociaciones diplomáticas con el gobierno que se había propuesto destruir.

Una política exterior orientada al sur global

En términos generales, el Frente Amplio propone una política exterior con principios "internacionalistas, anticolonialistas y antirracistas", orientada a superar "las asimetrías de la división internacional del trabajo".

Para ello, plantea consolidar "vínculos estratégicos con el sur global" frente a desafíos comunes como "la inserción periférica y la dependencia tecnológica".

Entre sus lineamientos, propone que Uruguay despliegue una política proactiva para articularse con actores y foros internacionales como los BRICS, la Unión Africana y China, con el objetivo de "ampliar nuestros márgenes de desarrollo soberano".

