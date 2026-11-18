El nuevo sector del senador Martín Lema se reafirma dentro del Partido Nacional. Por primera vez, este miércoles se conoció cuál será su nombre: "Activar: cercanía para aportar y construir", lo que se resume como "Activar".

No hubo un acto lanzamiento oficial de la nueva identidad, sino que esta se supo a través de una convocatoria a una reunión el sábado de dirigentes de todo el país.

Este camino se empezó a construir después de que la lista 404 de Montevideo, la que está a nombre del legislador, se escindiera de Aire Fresco.

"Activar" se define en un comunicado como un "equipo que trabaja y recorre el país con el objetivo de estar, proponer y resolver, combinando la experiencia de gestión con nuevas ideas y el trabajo colectivo".

Martín Lema en entrevista con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli

Y asegura que dentro de sus filas "se encuentran representantes nacionales y departamentales, exjerarcas de gobierno, referentes territoriales y dirigentes con distintas trayectorias políticas".

La salida de Lema de Aire Fresco y, en consecuencia, la concreción de la creación de un nuevo sector, se dio en agosto de 2025. El senador no se fue solo. Con él se marcharon varios dirigentes, entre ellos el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez; los diputados José Luis Satdjian y Juan José Olaizola; y el exministro del Interior, Nicolás Martinelli.

La existencia de dos corrientes bien diferenciadas dentro de Aire Fresco, una conducida por Lema y la otra por Álvaro Delgado, era conocida desde antes de las últimas elecciones. Por eso, en su momento la decisión de Lema no sorprendió entre algunos nacionalistas.