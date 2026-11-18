Aún siguen coletazos de la decisión que tomaron los gobiernos departamentales de hacer cambios en las patentes para 2027. En especial, dentro del Partido Nacional, donde abundan las críticas hacia sus intendentes. Hay una clave para entender las rispideces: la mayoría de las intendencias están lideradas por nacionalistas y hay correligionarios que creen que no hubo suficiente consulta a la interna, o al menos un aviso previo. La problemática incluso se planteó el lunes en la sesión del directorio, que resolvió pedir mayor información sobre los fundamentos de la resolución.

La decisión de los intendentes llegó el domingo de noche, al límite del plazo legal. Los jefes comunales, por un lado, resolvieron que los vehículos a combustión mantengan en 2027 los importes de la patente de 2026, pese a que hubo una reducción del valor de mercado de los vehículos —parámetro clave para el cálculo de este impuesto— y una caída del dólar. Por otra parte, aumentaron la alícuota que pagan los autos cero kilómetro eléctricos de mayor valor.

El presidente del Congreso de Intendentes, Carlos Enciso, se reunió el martes con el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado. Quedó en enviar un informe, como le solicitó este órgano de conducción, con los fundamentos de la resolución sobre las patentes.

Un detalle no menor en este conflicto es que 14 intendencias están lideradas por blancos (una de ellas por el lema Coalición Republicana), cuatro por frenteamplistas y una por un colorado.

Al mismo tiempo que hay blancos que critican, hay enojo entre los intendentes por las reacciones.

El intendente de Flores, Diego Irazábal, estaba “bastante molesto” por las críticas porque, a su entender, “a nadie le importa discutir los temas de fondo”, como el financiamiento de los servicios y cómo se distribuyen las responsabilidades entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales. “Si proponemos reducir ingresos (de las intendencias), tenemos que explicar cómo vamos a financiar las respuestas que debemos dar”, advirtió en diálogo con El País.

Desde su punto de vista, hay legisladores nacionales que “están para ver quién se congracia mejor con el ciudadano que está caliente”. Pero, además, cree que quienes critican, “mínimamente”, deberían preguntar a los intendentes cuáles fueron los motivos detrás de la resolución. “Después, que digan todo lo que quieran”, opinó el dirigente.

Y redobló la apuesta: “Después llegan las elecciones y andan midiéndose para ver quién tiene más intendentes en sus sectores. Desesperados para juntar votos para sus Senados”.

Uno de los legisladores más críticos es Sebastián Da Silva.

Para el senador es “triste” que se dé un enfrentamiento entre personas que piensan “igual en materia nacional, pero no en lo departamental”. A su entender, “indudablemente” fallaron “todos” dentro del partido porque “nadie consultó a nadie”. Porque, desde su punto de vista, las intendencias tienen autonomía hasta que el asunto “tiene una afectación partidaria”.

Entonces, reforzó: “Se involucra a un partido que no se agota en los 14 intendentes blancos”.

También apuntó al Frente Amplio al considerar que hubo una decisión del Congreso donde los intendentes de Montevideo, Mario Bergara, y Canelones, Francisco Legniani, “son los mayores beneficiados y se hacen los ‘chanchos rengos’ mientras los blancos” están “en una discusión”.

No es la única voz nacionalista que cuestionó dentro del Parlamento.

Al diputado Sebastián Andújar le “sorprendió” la decisión que tomaron los intendentes porque creía que los autos usados iban a gozar de una reducción en la patente, dado que tuvieron una desvalorización en el mercado. Su postura es que existe una “injusticia tributaria” y, según declaró, este tributo le “preocupa mucho porque” los montos “ya exceden las capacidades económicas que tienen las familias”. Y lo que más le “importa” —continuó el legislador— es el diálogo con el Congreso de Intendentes para “encontrar soluciones”.

Pero es consciente de la posición en la que está, dado que aseguró: “Hay que entender la incomodidad que me puede generar a mí, con 14 intendentes de mi partido, pero tengo que tener la determinación de ser una voz y no mirar para el costado de lo que la gente necesita”.

Más miradas.

Enciso defendió el lunes la decisión del Congreso al enfatizar que los ingresos por las patentes son “de los pocos recursos genuinos que tienen las intendencias, del interior fundamentalmente”. Y que es dinero que está en sus “presupuestos quinquenales aprobados”.

Para el diputado Pedro Jisdonian se puede “entender” que los ingresos por las patentes sean los “más genuinos”, pero, al mismo tiempo, opina que “tiene que haber una revisión en los gastos” de los gobiernos departamentales “cuando están dependiendo” de este tributo “para pagar cosas que no tienen nada que ver con las calles ni la circulación de los vehículos”.

Jisdonian se definió en charla con El País como una persona “muy respetuosa de las competencias”, sin embargo, cree que se debería avanzar hacia una adecuación de las patentes y que “no sean los contribuyentes los que carguen con los presupuestos” de las intendencias.

En tanto, el senador Rodrigo Blas tiene una postura distinta: apuntó que el “principal problema” es el Sistema Único de Cobros de Ingresos Vehiculares (Sucive), que se creó en 2012.

“Se jodió al contribuyente. Más allá de que suban o no la patente, es un disparate el precio. Y que sea el mismo valor a si andas en balastro o en un lugar donde pagas un sistema inteligente de control. Es un impuesto a tener auto y no está relacionado al uso de los servicios que dan las intendencias”, opinó el legislador en diálogo con El País.

A su entender, hay que eliminar el sistema actual que permite a los intendentes “esconderse” y prohíbe que distintas intendencias puedan “bajar la patente” o dar “determinados beneficios”.

Además, hizo hincapié en que, aunque el Partido Nacional lidera 14 intendencias, Montevideo y Canelones “tienen tanto peso como el resto” por su cantidad de población.

Ya no a nivel legislativo, sino que dentro de la sesión del directorio del Partido Nacional del lunes, la alcaldesa del municipio CH, Matilde Antía, contó a El País que planteó que se les debería haber avisado sobre la resolución antes de que se hiciera público.

“Por lo menos, un intercambio”, sentenció.