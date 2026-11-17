El Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) aprobó el calendario escolar 2027, con las fechas de comienzo de clases, vacaciones de invierno y primavera, y también fin de curso.

Las clases en educación inicial y primaria comenzarán el lunes 1° de marzo y culminarán el 17 de diciembre.

Las vacaciones de invierno serán del 28 de junio al 2 de julio, y las de primavera del 20 al 24 de setiembre.

Hay que tener en cuenta que este esquema rige principalmente para las instituciones públicas, ya que las privadas pueden realizar modificaciones.

En educación secundaria, las clases en educación básica integrada (EBI) con el Plan 2023 iniciarán el 1° de marzo en séptimo grado (primero de liceo) —misma fecha que regirá para la educación media superior (EMS)—, y el 2 de marzo en octavo y noveno grado (segundo y tercer año de liceo).

Las vacaciones de invierno en secundaria, tanto de EBI y EMS, serán también del 28 de junio al 2 de julio, y el receso de primavera del 28 de junio al 2 de julio.

La finalización de cursos en EBI y EMS será el 26 de noviembre, siendo el acompañamiento pedagógico específico (APE) entre el 1° y el 13 de diciembre y las pruebas de acreditación entre el 20 y el 28 de diciembre.

El inicio de clases en UTU también se marcó para el 1° de marzo, a excepción de los estudiantes de octavo y noveno grado del Plan 2023 que inician el 2 de marzo.

Lo mismo ocurre con los estudiantes de EMS en UTU, comienzan el 1° de marzo los de primer año y el 2 los de segundo y tercer año de bachillerato.

Las vacaciones de invierno en UTU serán también del 28 de junio al 2 de julio, y las de primavera del 28 de junio al 2 de julio. Mientras que el cierre de cursos en UTU será el 26 de noviembre.