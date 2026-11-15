Tras fallo sobre homeschooling, MEC elaboró proyecto que cambia artículos de la LUC para revertir "vacío legal"

Luego que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) avalara en setiembre, en un fallo dividido, la educación en casa o homeschooling, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) lideró la elaboración de un proyecto de ley sobre obligatoriedad de la educación, al que accedió El País, que modifica varios aspectos de la ley de educación (18.437).

El fallo favorable a una comunidad menonita de Florida, “permitió que algunas familias ejercieran su derecho a la educación de sus hijas e hijos sin inscribirlos en un centro educativo público o privado habilitado por ANEP”, marcó el texto elaborado en la Comisión Coordinadora de la Educación (MEC).

“Sin desconocer el debate ideológico, político y jurídico en la materia, el Poder Ejecutivo entiende que el fallo estuvo amparado en un vacío legal que es necesario llenar”, agregó el proyecto de ley en su exposición de motivos.

Para revertir esta situación, el gobierno elaboró una iniciativa, con dos artículos, que se prevé presentar al Parlamento antes del 15 de diciembre, es decir, previo al receso parlamentario, dijo el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, a El País.

Con esta iniciativa, el gobierno pretende “fortalecer el marco normativo nacional que establece un principio fundante de la educación nacional como es la obligatoriedad de la educación”, señaló la redacción.

El primer artículo propone incorporar la obligatoriedad de que los padres, madres y/o responsables de niños y adolescentes “tienen la obligación de inscribirlos en un centro de enseñanza”, y observar su asistencia y aprendizaje, conforme al artículo 70 de la Constitución, el cual establece que son obligatorias la enseñanza primaria y la enseñanza media, agraria o industrial.

Con este cambio se buscaría modificar la redacción dada por la Ley de Urgente Consideración (LUC), aprobada al comienzo del gobierno de Luis Lacalle Pou, que quitó la obligatoriedad de que los padres envíen a sus hijos a la escuela. El artículo fue uno de los incluidos en el referéndum impulsado por el Frente Amplio, que no prosperó.

También se incorporó una nueva cláusula para incorporar a los niños de tres años en la educación formal, pero sin exigir la obligatoriedad. La ley 18.437 establece que la educación obligatoria en Uruguay es a partir de los cuatro años.

El segundo artículo plantea sumar la obligatoriedad de que los padres, madres y responsables legales aseguren la “concurrencia de sus hijas e hijos a un centro educativo”, en consonancia con los artículos 68 y 70 de la Constitución.

El artículo 68 de la Carta Magna garantiza la libertad de enseñanza, indicando que todo padre o tutor tiene derecho a elegir, para la enseñanza de sus hijos o pupilos, los maestros o instituciones que desee.

Con el cambio del segundo artículo se modificaría el artículo 75 de la ley 18.437, cuya redacción fue dada por el artículo 166 de la LUC. Este artículo no fue incluido en el referéndum citado.

“El Poder Ejecutivo entiende que la aprobación de esta Ley constituiría una señal importante a toda la sociedad acerca del valor principal que el Estado le otorga a la asistencia regular a la educación de niños, niñas y adolescentes”, remató el proyecto.