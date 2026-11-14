Más de 20.000 personas darán el 28 de noviembre y 5 de diciembre la primera prueba para acreditar bachillerato

“Por primera vez en la historia, la ANEP realizará una prueba que permite validar los conocimientos adquiridos a los largo de la vida y acreditar la Educación Media Superior”, destacó este miércoles Andrés Peri, director sectorial de planificación educativa, en la presentación de la prueba Acredita EMS, que se realizará el 28 de noviembre y 5 de diciembre.

Se anotaron 40.075 personas para dar Acredita EMS, cuando las autoridades preveían hasta 10.000. Sin embargo, ANEP resolvió por sorteo que participarán 22.000 postulantes, por encima del plan original (5.000). Los que no fueron seleccionados ahora, quedaron priorizados para la edición 2027, añadió Peri.

Acredita EMS evaluará cuatro áreas: comprensión lectora, escritura argumentativa, cultura científica y resolución de problemas matemáticos. Para obtener la certificación, se deberá alcanzar un nivel de suficiencia en al menos tres de las cuatro áreas, y llegar al nivel de próximo a la suficiencia en la restante.

Los resultados se conocerán a mediados de 2027.

Participarán de esta prueba los mayores de 27 años, o bien los jóvenes de entre 24 y 27 años cumplidos que no solo acrediten ciclo básico (EMB), sino que no hayan registrado inscripción ni matriculación en actividades educativas formales durante el ciclo lectivo anterior.

Entre las 22.000 personas que realizarán la prueba, la edad promedio es de 38 años, seis de cada 10 son mujeres y la mitad se concentra en Montevideo. Una de cada cuatro postulantes asistió por última vez a la educación formal en los últimos cincos años, y la misma proporción dejó de asistir hace 20 años. El 37% llegó a cuarto año de liceo o primer año de EMS.

La mitad de las personas indicó que el principal motivo para dar la prueba fue la opción de seguir estudiando, y en segundo lugar (30%) fue por motivos laborales, y en tercer lugar (20%) por realización personal de culminar con el ciclo educativo. Casi ocho de cada 10 inscritos están ocupadas.

La prueba se hará computadora en la plataforma SEA, con el apoyo de Ceibal, en 56 sedes de todo el país. Trabajarán 500 docentes aplicados y coordinadores. Será obligatorio participar en las dos jornadas. Durante la evaluación estará prohibido el uso de celular, smartwatch o auriculares.

Para la preparación de la prueba, ANEP habilitó en su página web material de estudio en PDF, ejemplos en la plataforma SEA, y Práctica Acredita (ANEP – Ceibal), que suma devoluciones inmediatas cuando se hacen ejercicios, y chatear con un tutor de inteligencia artificial (IA). Se incluyó un módulo para familiarizarse con el uso de computadoras.

“Los ejercicios no son los que van a estar el día de la prueba, sino que son de práctica para que se familiaricen con el instrumento, y no representan necesariamente la extensión de la prueba”, puntualizó Rosana Serra, integrante del Departamento de Evaluación de los Aprendizajes en la conferencia de prensa que se desarrolló en la sede de ANEP.

El presidente de ANEP, Pablo Caggiani, destacó que la realización de la prueba Acredita EMS es un “hito” y representa una medida “muy importante” para Uruguay. “Es la primera vez que tenemos un instrumento de evaluación que da cuenta lo que hay que saber al finalizar la educación media superior”, agregó.

Asimismo, Caggiani valoró que Uruguay tiene un desafío en la relación a la culminación de ciclos educativos, en particular en adultos. “Las propuestas de segunda oportunidad están abarcando a muy poca población”, añadió el jerarca, aludiendo a que el universo de adultos que buscan culminar educación superior es mayor a los que se anotaron en esta edición.