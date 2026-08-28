Más de 32.000 jóvenes se anotaron para dar la prueba Acredita EMS; inscripciones van hasta el 2 de setiembre

Más de 32.000 personas se inscribieron para dar la primera prueba nacional de acreditación de educación media superior (Acredita EMS), con la que se busca que adultos jóvenes culminen el bachillerato, dijo a El País el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani.

De ese universo de anotados desde el 14 de julio, cuando se abrieron los cupos, hay al menos 28.000 habilitados para dar Acredita EMS, agregó Caggiani. Las inscripciones se extenderán hasta el miércoles próximo, 2 de setiembre.

“Se superó ampliamente la demanda que estaba prevista”, afirmó el titular de la Dirección Ejecutiva de Políticas Educativas (DEPE) de ANEP, Antonio Romano, a El País. El plan original preveía brindar un máximo de hasta 5.000 cupos, pero dada la alta demanda se está evaluando cuántos podrán dar la prueba efectivamente, lo cual requiere una “logística muy grande”, acotó.

Se podrán presentar a Acredita EMS quienes hayan acreditado de forma total (promovido sin materias) la educación media básica (EMB), equivalente a noveno grado de la educación formal, en cualquiera de las modalidades, o haber aprobado estudios equivalentes y dar cuenta de haber realizado el trámite de reválida o equivalencia referida a alguno de EMB.

Otro requisito para dar Acredita EMS será tener 27 años o más cumplidos al inicio del período de inscripción. Así como también los jóvenes de entre 24 y 27 años cumplidos al inicios del período de inscripción, que no solo acrediten EMB, sino que "no hayan registrado inscripción ni matriculación en actividades educativas formales" durante el ciclo lectivo anterior.

En la prueba de acreditación, sin costo para los postulantes, habrá cuatro áreas de evaluación (comprensión lectora, escritura argumentativa, resolución de problemas matemáticos y cultura científica), que permita a los adultos acreditar “competencias equivalentes” al perfil de egreso de bachillerato.

Acredita EMS se aplicará en modalidad presencial, en dos días, el 28 de noviembre y 5 diciembre de este año, mediante el uso de dispositivos y plataformas definidas por ANEP, en sedes habilitadas a nivel nacional, bajo condiciones estandarizadas que aseguren la "correcta" administración de esta prueba de acreditación.

La evaluación será en formato de múltiple opción, respuestas breves y tareas de producción de textos escritos, según cada área. El grado de dominio de las competencias evaluadas se clasificará en tres niveles (insuficiencia, próximo a la suficiencia y suficiencia). Para obtener la certificación, se deberá alcanzar el nivel de “suficiencia” en al menos tres de las cuatro áreas evaluadas, y llegar al nivel de “próximo a la suficiencia” en la restante.

“En un país donde una proporción importante de jóvenes no logra completar este nivel en los tiempos previstos y donde los adultos carecen de mecanismos alternativos de certificación, la creación de Acredita EMS permite responder a un vacío estructural del sistema educativo”, remarcó ANEP en la fundamentación de esta prueba, que es la continuación de Acredita EMB.