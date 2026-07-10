ANEP abre las inscripciones el 14 de julio para dar la primera prueba Acredita Bachillerato

Las inscripciones para la primera prueba nacional de acreditación de educación media superior (Acredita EMS), con el objetivo de que adultos jóvenes culminen el bachillerato, comienzan el martes 14 de julio y se extenderán hasta el 2 de setiembre, indicaron fuentes de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) a El País.

El reglamento de Acredita EMS, aprobado este martes en Codicen, al que accedió El País, estableció los requisitos para dar esta prueba. Por un lado, podrán presentarse las personas que hayan acreditado de forma total (promovido sin materias) la Educación Media Básica, equivalente a noveno grado de la educación formal, en cualquiera de las modalidades, o haber aprobado estudios equivalentes y dar cuenta de haber realizado el trámite de reválida o equivalencia referida a alguno de los planes de Educación Media Básica.

Otro requisito para dar la prueba será tener 27 años o más cumplidos al inicio del período de inscripción. No obstante, el reglamento votado esta semana amplió esta franja etaria original, con ciertas condiciones. Ahora también podrán postularse los jóvenes de entre 24 y 27 años cumplidos al inicios del período de inscripción, que no solo acrediten Educación Media Básica, sino que "no hayan registrado inscripción ni matriculación en actividades educativas formales" durante el ciclo lectivo anterior.

No habrá límites para la inscripción de Acredita EMS, pero sí existirán cupos para dar la prueba gratuita, que será en dos días, el 28 de noviembre y 5 diciembre de este año. No está establecido aún un máximo de postulantes que podrán dar Acredita EMS. Si bien el proyecto de implementación fijó un máximo de 5.000 cupos, pero esta cifra podría cambiar, indicaron fuentes de ANEP.

En la prueba de acreditación habrá cuatro áreas de evaluación (comprensión lectora, escritura argumentativa, resolución de problemas matemáticos y cultura científica), que permita a los adultos acreditar “competencias equivalentes” al perfil de egreso de bachillerato. Está previsto un plan piloto de esta prueba durante la tercera semana de julio, indica el reglamento.

Acredita EMS se aplicará en modalidad presencial, mediante el uso de dispositivos y plataformas definidas por ANEP, en sedes habilitadas a nivel nacional, bajo condiciones estandarizadas que aseguren la "correcta" administración de esta prueba de acreditación.

La evaluación será en formato de múltiple opción, respuestas breves y tareas de producción de textos escritos, definidos en función de las características de cada área. El grado de dominio de las competencias evaluadas se clasificará en tres niveles (insuficiencia, próximo a la suficiencia y suficiencia). Para obtener la certificación, se deberá alcanzar el nivel de “suficiencia” en al menos tres de las cuatro áreas evaluadas, y llegar al nivel de “próximo a la suficiencia” en la restante.

"La certificación obtenida acredita el equivalente al cumplimiento del perfil de egreso de la Educación Media Superior definido por la ANEP, mediante evidencia de desempeño, sin implicar la aprobación retrospectiva de asignaturas o planes educativos específicos", indica el reglamento.

Tras la aplicación de Acredita EB o Ciclo Básico, ANEP avanzó con Acredita EMS tomando en cuenta que en Uruguay “persiste una proporción significativa de adultos que no ha finalizado este tramo educativo”. En 2024, el egreso de jóvenes de 21 a 23 años fue apenas de 53,2%, que a su vez fue el registro más alto a la fecha.