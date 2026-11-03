ANEP aprobó nuevos planes de formación docente, que cambian a partir de 2027 la reforma educativa de Lacalle Pou

El Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) aprobó en su última sesión un nuevo plan de estudios para cinco carreras, de las seis que están bajo la órbita del Consejo de Formación en Educación (CFE).

El Plan 2027, que involucra a las carreras de Magisterio de Educación Primaria, Magisterio en Primera Infancia, Maestro Técnico y Profesor Técnico, Profesorado de Educación Media, y Educador Social, dejará atrás el Plan 2023, aprobado en la administración de Luis Lacalle Pou, en el marco de la llamada "transformación educativa". La única carrera que no tuvo modificaciones fue la Tecnicatura de Acompañante Pedagógico en Educación Inclusiva.

El nuevo plan se implementará a partir de 2027, comenzando por el primer año de las cinco carreras. Se continuará con el Plan 2023 para quienes ya vienen cursando. En tanto, para quienes busquen cambiarse de plan, se establecerán equivalencias.

Los nuevos planes de estudio de las cinco carreras, a los que accedió El País, reunidos en unas 350 páginas, mantienen la extensión de una currícula de cuatro años (ocho semestres), y la exigencia de alcanzar 370 créditos.

Uno de los principales cambios es la reorganización de la formación docente en tres trayectos profesionales (Común Equivalente, Específico, y Didáctica – Práctica), y no en cuatro como el Plan 2023. Se quitó el trayecto de Lenguajes Diversos.

Esto supuso un rediseño de todas las mallas curriculares: con nuevas materias, la eliminación de algunas, el renombre de otras, y la inclusión de contenidos que antes formaban parte de Lenguajes Diversos bajo otros trayectos. Casi todas las materias son obligatorias, pero también hay optativas y electivas.

Entre las nuevas materias del Plan 2027 están Derechos Humanos, Educación Inclusiva y Educación Sexual Integral (ESI), obligatorias en gran parte de las cinco propuestas. Es de destacar que ESI y Derechos Humanos ya aparecen en el plan vigente, pero bajo otros nombres.

En Magisterio de Educación Primaria, por ejemplo, se quitó Ética y formación ciudadana, y Teorías pedagógicas se reconvirtió en Pedagogía I y II. Cuerpo, expresión y movimiento, del extrayecto Lenguajes Diversos, se convirtió en Expresión corporal.

El Plan 2027 además incluyó el requisito de presentar un trabajo final, con un valor de entre 10 y 20 créditos, para egresar en cualquiera de las cinco carreras. Este se podrá iniciar cuando el estudiante haya obtenido el 60% de los créditos totales.

Entre varios cambios, se quitó la carrera de profesor de Educación Media de Alemán, y volvió la Tecnicatura en Educación y Cuidados en Primera Infancia, eliminada en el Plan 2023, que se obtiene tras aprobar la mitad de créditos de Magisterio en Primera Infancia.

Las carreras del Plan 2027 no tienen nivel universitario, como sí tres de las del Plan 2023, ante un reconocimiento del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), firmado el 27 de febrero de 2025. Si prospera la Universidad de la Educación (UNED), el CFE pasaría a la nueva institución, y sus cursos tendrían rango universitario.

No hay prácticamente cambios en la cantidad total de horas en cada carrera. Sin embargo, se modificó el cálculo del cómputo, que sigue siendo de 15 horas por crédito. Ahora se contabilizan, por separado, las horas de aula, y las horas de trabajo autónomo de los estudiantes, que implica la entrega de trabajos y otras tareas.

Este cambio trae consigo una menor carga horaria de los estudiantes en el aula. No obstante, esto no supondría una menor preparación, ya que el Plan 2027 otorga “más reconocimiento” al trabajo estudiantil, aseguró Antonio Romano, titular de la Dirección Ejecutiva de Políticas Educativas (DEPE) de ANEP, consultado por El País. "Se debe dar tiempo para que los alumnos puedan estudiar”, resaltó.

Romano apuntó que el Plan 2023 implicó que los alumnos estuvieran “mucho tiempo” en los centros, con gran cantidad de materias, “sin espacio” para el trabajo estudiantil. Además, continuó, se generó un “déficit presupuestal” en el CFE de unos $ 800 millones.

El nuevo plan, valoró Romano, es “sostenible” en términos financieros, y busca “racionalizar el tiempo de formación”.

Líber Romero, titular del sindicato del CFE (Sidfe), dijo a El País, en el mismo sentido, que el Plan 2027 implica una menor carga horaria “sin reducción de contenidos”.

En concreto, los alumnos tendrán un cursado de cinco horas diarias, en vez de siete u ocho como es hasta ahora.