Aristas Media 2025: bajó el desempeño en lectura y matemática; uso del celular e IA extendido en clases

La prueba Aristas Media 2025 arrojó una baja en los desempeños de estudiantes de noveno grado (tercer año de Educación Media), tanto en lectura como en matemática, y que no se alcanzaron las metas de aprendizaje definidas por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para 2025.

Este miércoles de tarde se presentarán los resultados, a los que accedió El País, de la tercera edición de Aristas Media, la principal evaluación nacional de desempeños educativos, que realiza el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) desde 2018 en Educación Media.

Aristas Media 2025 contempla los cambios de la llamada transformación educativa, la reforma de la administración de Luis Lacalle Pou, con cambios curriculares, nombres y evaluaciones, desde inicial a bachillerato. El gobierno modificó aspectos de la reforma, y avanza en otros.

La evaluación de lectura y matemática midió el desempeño hasta 500 puntos, y clasificó las aptitudes en cinco niveles: uno es el más bajo, tres intermedio y cinco el más alto. A esto se suma el nivel bajo 1, donde se ubican los estudiantes que no alcanzan el nivel 1, y cuyas habilidades no pueden describirse. En esta edición se quitó el nivel seis en lectura.

El Ineed marcó que el puntaje promedio en lectura y matemática en Aristas Media 2025 fue “más bajo” que el de 2022. Esto obedece a una suba del porcentaje de alumnos en los umbrales más bajos de desempeño, que a su vez afectó los objetivos trazados por ANEP.

La meta de ANEP era que al menos el 77% de los estudiantes se ubicara en niveles superiores al dos en lectura, pero se ubicó en 72%. Mientras que en matemática, la autoridad educativa preveía llegar al 36% por encima del nivel dos, pero “no se pudo cumplir”, porque fue 30,6%.

Así, la evolución del desempeño de los estudiantes de noveno grado, tanto en lectura como en matemática, muestra un “deterioro paulatino” entre las tres mediciones de Aristas (2018, 2022 y 2025), puntualizó el Ineed en su informe, de 350 páginas.

Una de las conclusiones del informe es que “a mejor contexto socioeconómico y cultural, mejor desempeño”, y que la inequidad en los resultados —grado en el cual los desempeños se vinculan con las características socioeconómicas y culturales del grupo de pares— se mantiene en un "nivel relevante y relativamente estable en el tiempo".

Asimismo, si se descuenta el efecto del contexto, “no existen diferencias entre los puntajes promedio en lectura entre los estudiantes de liceos privados y públicos”, marcó el Ineed. En tanto, ambos puntajes están por encima que el de alumnos de UTU.

Lectura

En lectura, el descenso visto en 2025 se asocia a que hubo más estudiantes en los niveles más bajos (uno y dos), así como un menor porcentaje que alcanzó el nivel más alto (cinco) de desempeño. Las mujeres tuvieron resultados levemente mejores que los varones. Los alumnos sin rezago presentaron mejores resultados.

Más de la mitad (56%) de los alumnos se ubicó en niveles de desempeño de lectura intermedios (tres y cuatro), un porcentaje similar a 2022. En esta franja, logran “interpretar la postura del enunciador en situaciones de complejidad moderada” y “elaborar conclusiones globales”, entre otras aptitudes.

Si bien la inequidad en los resultados se “mantiene” en 2025 respecto a ediciones anteriores, la evolución de las brechas por contexto parece indicar “cierto aumento de la desigualdad” en lectura, marcó el Ineed.

Mientras que 90,4% de los estudiantes de contexto muy favorable alcanzó en 2025 desempeños superiores al nivel dos, entre aquellos del contexto muy desfavorable el porcentaje fue 55,8%. Es decir, una diferencia de 35 puntos porcentuales.

El 7,6% de los estudiantes de los liceos privados no alcanzó el nivel tres en lectura, frente al 28,1% de los liceos públicos, 43,7% en las UTU con educación básica integrada y al 62,2% en los grupos de formación profesional básica (FPB).

Matemática

La evolución de matemáticas en las tres ediciones plantea un “leve corrimiento”, desde los niveles medios y altos hacia los niveles más bajos (bajo uno, y uno), marcó el Ineed. Los varones alcanzaron en promedio puntajes superiores a las mujeres. Los alumnos sin rezago también registran un mayor desempeño.

El nivel de desempeño en matemática, que involucra tres dimensiones (información, aplicación y comprensión), se concentró en el nivel dos, que llegó al 59,1% en 2025, similar a ediciones pasadas. En este nivel, los alumnos “resuelven tareas que implican reconocer y aplicar propiedades básicas en distintos bloques temáticos”, entre otras.

El porcentaje de desempeño en matemática en los niveles más bajos (bajo uno, uno y dos) llegó a 69,4% en 2025, por encima de ediciones previas. Así como en los niveles más altos se reportó un leve descenso.

Mientras el 60,6% de estudiantes de contexto muy favorable llegó a desempeños superiores al nivel dos, entre aquellos de contexto muy desfavorable fue del 12,5%, una distancia de 48 puntos porcentuales.

Las diferencias entre contextos socioeconómicos y culturales “se asocian al tipo de curso”, marcó el reporte. En los centros privados, el porcentaje que llegó al nivel esperado según la meta de la ANEP (nivel tres o más) fue de 64%, en los liceos públicos 27%, en las UTU con educación básica integrada (EBI) 13%, y con FPB 6%.

Uso de celulares

Tanto adscriptos, docentes y estudiantes coincidieron en Aristas Media 2025 que el uso del celular es el principal factor que afecta el desarrollo de las clases. Un 60% de docentes de lectura y matemáticas dijeron que la distracción de estudiantes en clase por el uso de dispositivos es el principal punto que afecta el desarrollo de clases. Entre los adscriptos esta percepción llega al 79,6%.

Mientras que 65,8% de los alumnos respondió que el uso del celular afecta muchas veces o siempre el desarrollo de las clases. Si bien 87,4% de los alumnos indicó que los profesores ponen reglas sobre el uso de dispositivos en el aula, 83,3% respondió que varios estudiantes “están en línea y revisan el celular cuando están en clase”. Todo esto a pesar que 72,9% dijo que está prohibido su uso en clase.

Los liceos privados y los centros pequeños presentan regulaciones más estrictas y mayor

prohibición del uso de celulares. Si bien la mayoría de los estudiantes percibe reglas claras sobre el uso de celulares, solo poco más de la mitad asiste a centros con reglamentos formales, agregó el informe.

IA generalizado

Otro aspecto relevado en Aristas Media 2025 es el uso de la inteligencia artificial (IA) por parte de estudiantes y docentes. El 68,4% de los docentes de comunicación y sociedad/idioma español, y un 61,7% de los de matemática declararon haber utilizado herramientas de IA en su labor docente con el grupo.

El 86,7% de los estudiantes respondió utilizar herramientas de IA. El 85% sostuvo que las emplea para hacer tareas domiciliarias y buscar información no vinculada con actividades académicas. Un 66% de los estudiantes reconoció que utiliza estas herramientas para realizar tareas durante la clase, y entre un 40% y un 50% dijo utilizarla con otros fines.

El uso de la IA entre los alumnos no es igual. Mientras que en los contextos más favorables y en los liceos privados el uso de IA con fines académicos en sus hogares es “más frecuente”, en los contextos más desfavorables se utiliza más para interacción y entretenimiento.

Menos lectura

El informe también marcó una caída en los hábitos de lectura entre los estudiantes de Educación Media. Mientras en 2022, 71,7% de los alumnos dijo que le gustaba leer, en 2025 ese porcentaje se hundió a 47,2%, un descenso de casi 25 puntos porcentuales.

El 66,6% de los estudiantes dijo no haber leído el día anterior —más varones que mujeres— por encima que en 2022 (54,8%). El porcentaje de quienes leyeron más de una hora el día anterior fue 7,4%, por debajo que en la edición previa (10,8%). Los estudiantes que se identifican con otro género indicaron mayores niveles de gusto por la lectura y leer más seguido.

Otros resultados

El informe de Ineed relevó un “deterioro de la motivación y la autorregulación del aprendizaje”. Tomando en cuenta el vínculo entre estas habilidades con los desempeños, el Ineed lo considera un “potencial factor explicativo” de la “tendencia negativa” de resultados, y una “señal de alerta” para el sistema educativo.

En relación con la convivencia en centros educativos, Aristas Media 2025 arrojó que se “deterioró” el vínculo entre estudiantes –mayor entre mujeres, estudiantes de contexto desfavorable, de centros públicos y del interior- y el vínculo entre estudiantes y docentes.

La muestra de Aristas Media 2025 es representativa de los estudiantes de noveno grado de educación media a nivel nacional urbano, conformada por 306 centros, 564 grupos y 9.508 estudiantes. Los alumnos en promedio tienen 15 años. El 48,9% de los estudiantes son varones, el 49,5% mujeres y el 1,6% se identifica con otro género. La prueba se realizó entre el 6 y el 24 de octubre de 2025.